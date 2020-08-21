Как заработать деньги, если внезапно остался без работы

На рынке труда востребованы операторы ПК, веб-дизайнеры и сотрудники общепита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Пандемия коронавируса нанесла удар по рынку труда в России. Без работы остались сотни человек, безработица в стране достигла рекордного максимума за последние восемь лет. Но как быть тем, кто ежемесячно должен платить ипотеку и содержать семью, а накопления уже закончились? URA.RU вместе с HeadHunter составили список востребованных вакансий для подработки, где можно быстро заработать, если внезапно остался без средств к существованию.

Как не стать жертвой обмана при трудоустройстве

Внезапная потеря работы может выбить из колеи, но выход есть всегда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В первую очередь при выборе вакансии нужно обратить внимание на надежность работодателя. Иначе есть риск столкнуться с мошенником, который воспользуется бедственным положением соискателя. Потому руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова советует выбирать только проверенных работодателей.

«Мы рекомендуем сначала зайти на сайт компании, посмотреть, работает ли он, почитать новостную ленту. Если компания достаточно активна, она публикует какие-то новости, информацию о событиях, то это хорошо. Если последнее сообщение на сайте — двухлетней давности, есть смысл остановиться и подумать, стоит ли с этим работодателем иметь дело», — отмечает Игнатова.

Кроме этого стоит почитать отзывы на работодателя на профильных сайтах и форумах. Если они в основном негативные, то при собеседовании необходимо быть максимально внимательным, если соискатель все же рискнет на него пойти.

Игнатова также не рекомендует откликаться на сомнительные объявления в лифтах и подъездах, даже если описанные условия привлекательны. Чаще всего такие объявления развешивают мошенники, потому для поиска работы нужно использовать только проверенные ресурсы.

Как зарабатывать в интернете:

Торговля виртуальными предметами приносит реальные деньги Фото: Pixabay

Торговля виртуальными предметами. Этот способ заработка подойдет фанатам онлайн-игр — Dota, «World of Tanks», MMORPG и других. Продавать предметы и игровую валюту можно через тематические форумы. Заработок — от нескольких сотен до десятков тысяч рублей.

Сервисы для комментирования. На написании отзывов можно реально заработать. Компании готовы платить за написание отзывов и комментариев на своих сайтах и форумах, где пользователи делятся информацией о купленных товарах. Только вот заработок невысок — от нескольких сотен до пары тысяч рублей. Сайты: «Qcomment», «Irecommend», «Отзовик» и другие.

Копирайтинг. Человеку, который умеет неплохо писать, есть смысл подработать в сфере написания текстов по техзаданию заказчика. Заработок от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Но стоит помнить, что в этой сфере очень высокая конкуренция. Самые популярные площадки: «Advego», «Text», «Etxt» и другие.

Оператор интернет-магазина. Для такой работы чаще всего не требуется высшее образование. Многие работодатели предоставляют возможность работать из дома. Главное, что потребуется — устойчивый интернет и мобильная связь. Телефоном в отдельных случаях может обеспечить работодатель. Зарплата — от 20 тысяч рублей.

Вакансии, для которых не требуется образование:

После открытия летних веранд многие работодатели ищут официантов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотрудники ресторанов и общепита: официанты, бармены, курьеры. После открытия летних веранд на сайтах поиска работы стали появляться новые вакансии официантов. Также остаются востребованными курьеры, хотя и спрос на них упал по сравнению с апрелем. Несмотря на это, многие люди боятся выходить в заведения и заказывают еду на дом. Зарплаты сотрудников общепита варьируются от 15 до 40 тысяч рублей. Основные требования к соискателям — опрятный внешний вид и коммуникабельность, опыт работы не обязателен.

Менеджеры по работе с клиентами, операторы ПК и call-центров. Во время пандемии многие сферы жизни перешли в онлайн, из-за этого до сих пор популярны профессии, связанные с обработкой всяческих заявок: ресторанов, интернет-магазинов, служб доставки и др. Чаще всего требуются операторы на удаленной основе. Главные задачи — консультация клиентов и оформление заказов. Работодатели обещают заработную плату от 15 до 30 тысяч рублей. Основные требования — грамотная речь, стрессоустойчивость и наличие ПК, гарнитуры.

Сотрудники медучреждений. Речь идет о санитарках и уборщицах. Из-за того, что больницы перегружены, «свободные руки» нужны всегда. Подобных вакансий очень много, утверждают специалисты. В обязанности, как правило, входит мытье полов, обработка инструментов, влажная уборка, иногда — уход за пациентами. Зарплату обещают до 20 тысяч рублей. Главные требования — ответственность и аккуратность.

Водители такси, личные водители, водители в компаниях. Указанные вакансии всегда были актуальны, сейчас они тоже востребованы. Работодатели готовы платить от 30 до 50 тысяч рублей. Требуются водительские права категории В, желателен опыт вождения от года. В HeadHunter указывают, что ожидают вспышку вакансий водителей в сентябре, когда начнется учебный год в школах и вузах.

Вакансий, для которых желательно профильное образование:

Работодатели разыскивают операторов ПК и веб-дизайнеров для удаленной работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Оператор базы данных, специалист по обработке данных. Многим компаниям на удаленке требуются сотрудники для сбора, анализа и ведения базы данных. Также востребованы сотрудники для подготовки и оформления внутренних документов и ведения архива. Требования: высшее образование, желателен опыт работы от года. Заработная плата: от 20 до 40 тысяч рублей.

Корректоры, редакторы, копирайтеры, SMM-менеджеры. Вакансии были актуальны и до пандемии, сейчас их популярность только увеличилась. Компании готовы платить достойные деньги за качественную работу. В основном требуются сотрудники «на удаленку», но есть вакансии и с выходом в офис. Желательно высшее образование и портфолио. Зарплата зависит от объема работы, в среднем это от 20 ты 60 тысяч рублей.

Веб-дизайнеры. Если человек умеет работать с графическими инструментами, он может работать на фрилансе с проектами. Предложений на рынке достаточно много, компаниям необходимы талантливые дизайнеры, работающие удаленно. Многие готовы платить до 70-80 тысяч рублей за проект. Зачастую необходим опыт работы и подготовленное портфолио.

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