Шесть региональных политиков, которых упустила «Единая Россия»

КПРФ выдвигает в региональные парламенты все больше молодежи Фото: Анна Майорова © URA.RU

На региональных выборах в 2020 году КПРФ делает ставку на молодых и малоизвестных кандидатов. Некоторые из них могли сделать карьеру в «Единой России», но «партия власти» их упустила. По оценкам наблюдателей, сейчас коммунисты готовят новые кадры, чтобы обновить свой пул к выборам в Госдуму-2021.

В 2020 году КПРФ уделяет особенное внимание не губернаторским кампаниям (кандидаты заявлены в 11 из 16 субъектов), а выборам в региональные парламенты. Кандидаты от КПРФ выдвинуты во всех регионах, где 13 сентября будут выбирать депутатов в региональные парламенты: в республике Коми, ЯНАО, а также в Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областях. По оценкам собеседников URA.RU, в этом году увеличилось число кандидатов в депутаты от компартии: их в 1,5 раза больше, чем в кампанию-2019. В кандидатском пуле КПРФ высок процент новых лиц — 15-20% (против 10% в прошлом году), выше всего в Новосибирской области — 27%.

Партия хочет отрепетировать выборы в Госдуму, говорит политолог, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов: «Старение элиты и актива КПРФ — традиционная претензия, которая предъявлена этой партии. Поэтому она выдвигает на выборах-2020 относительно молодых кандидатов».

Кандидаты в региональные парламенты от КПРФ действительно помолодели. По подсчетам URA.RU, их средний возраст сейчас составляет 41,9 года, хотя пять лет назад он был больше 52 лет.

Такая тенденция связана с запросом на обновление имиджа партии и ее основного курса, уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Борьба за власть в КПРФ усиливается, и чем быстрее поменяется лидер и выстроится новый имидж, тем больше будет шансов, что партия останется внутри системы политического пространства. Сейчас, можно сказать, идет обкатка выборов в Госдуму и глобальный кастинг: выбираются не только кандидаты в депутаты, но и целые штабы для продвижения в центральное отделение», — уточнил он в разговоре с URA.RU.

Дмитрий Орлов: «В большинстве регионов за кандидатов старше 55 лет голосует только возрастной электорат, поэтому КПРФ начинает работать с молодежью» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одним из самых перспективных кандидатов собеседники URA.RU назвали 33-летнего депутата-коммуниста Олега Михайлова, который переизбирается в Госсовет Коми. «Он пришел в Госсовет в 2015 году и хорошо себя зарекомендовал. Если смотреть в будущее, то для нас это самая реальная кандидатура на выдвижение Госдуму», — поделился с URA.RU депутат республиканского парламента Геннадий Горбачев.

К потенциальным кандидатам в Госдуму отнесли и 40-летнего челябинца Армана Аракеляна, который, как писало URA.RU, изначально баллотировался на выборы в местное заксобрание от «Единой России». На праймериз ЕР Аракелян до последнего дня внутрипартийного голосования уверенно занимал второе место, но позже резко оказался на четвертой позиции. В его окружении заявили о накрутках голосов, но жалобу руководство «ЕР» проигнорировало, Аракелян ушел к коммунистам. В прошлую кампанию на челябинские выборы шли коммунисты, которым в среднем было 50 лет.

Есть шансы на дальнейшее продвижение и у кандидата в заксобрание ЯНАО, 38-летнего депутата Надымской районной думы Алибека Джабуева, уверена руководитель фракции КПРФ в ямальском парламенте, первый секретарь окружного комитета партии Елена Кукушкина. «Алибек — проверенный коммунист. Он может громко заявить о себе: люди за него голосуют, они его хорошо знают», — уточнила она в беседе с журналистом агентства.

Одну из самых интересных кампаний в региональный парламент ожидают в Новосибирске, где коммунисты выдвинули против единороссов молодых и никому не известных кандидатов. «КПРФ там очень сильна (в прошлые выборы в заксобрание Новосибирской области коммунисты собрали 24,52% — больше, чем „Справедливая Россия“, ЛДПР, „Яблоко“ и „Патриоты России“ вместе взятые — прим. ред.), поэтому могла развернуться и дать шанс молодым. На выборы выдвинулись помощники действующих депутатов заксобрания [34-летний Андрей Запорожец и 39-летняя Наталья Пшеничная], что можно считать своеобразным экспериментом: посмотрим, как они выстоят против тяжеловесов от ЕР, которые традиционно собирают больше 40%», — заявил URA.RU декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС Сергей Козлов.

Региональные партийные элиты могут начать плести интриги против Геннадия Зюганова, считает Виталий Черников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выборы в калужский парламент пройдут без интриги, зато местное отделение КПРФ начнет претворять в жизнь свои федеральные амбиции, уверен политолог,. «Кампания никакого сюрприза в себе не несет: при [экс-губернаторе Калужской области, члена Совета Федерации от региона Анатолии] Артамонове все реготделения были вытоптаны в пыль, все решалось еще до начала выборов.

Политолог, бывший мэр Калуги Виталий Черников считает, что на выборах в калужский парламент к перспективным кандидатам от коммунистов можно отнести 41-летнего секретаря по организационно-партийной и кадровой работе в обкоме КПРФ Артура Агваняна. «Отделение партии ждут перемены: действующего депутата заксобрания, первого секретаря калужского городского отделения КПРФ, 50-летнюю Марину Костину скоро могут начать двигать в Госдуму заместители [главы партии Геннадия] Зюганова, а за ней в центр потянутся и остальные партийцы», — спрогнозировал Черников.

В то же время директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин выразил опасение, что ставка коммунистов на молодежь может сыграть с ними злую шутку. В пример собеседник URA.RU привет ситуацию в Костроме, где молодые кандидаты неправильно подготовили документы и едва не выбыли из предвыборной гонки. «КПРФ действительно принимает в свои ряды молодежь, но чаще всего это оборачивается скандалом и расколом внутри отделениях, поскольку она часто настроена деструктивно и антигосударственно. По сути это навальнисты, которые надели красные знамена. Поэтому старики перед молодняком никаких перспектив не откроют, но будут активно их использовать», — заключил он.

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