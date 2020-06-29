В Челябинске единоросс после скандала пойдет на выборы от КПРФ

Единоросс Арман Аракелян решил «сменить флаг» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Депутат Калинского райсовета Челябинска Арман Аракелян, баллотировавшийся на праймериз от «Единой России», пойдет на выборы в заксобрание региона от КПРФ. Эту информацию сообщили источники URA.RU в партии.

«После того, что произошло на праймериз, Аракелян решил выйти из „ЕР“ и договорился об участии в выборах от коммунистов. Он будет баллотироваться в Заречном избирательном округе Челябинска», — сообщил собеседник URA.RU.

Аракелян не ответил на звонок корреспондента агентства, но эту информацию URA.RU подтвердил лидер региональной организации КПРФ Игорь Егоров. «Да, решение принято сегодня. Аракелян пойдет на выборы от нашей партии», — сказал он.

На праймериз «ЕР» Аракелян до последнего дня внутрипартийного голосования уверенно занимал второе место, после чего разом «упал» на четвертую позицию. В его окружении заявили о накрутках голосов, но жалобу проигнорировали. Баллотироваться на непроходном месте Аракелян отказался. В схожую ситуацию попали и другие участники праймериз, из лидеров внезапно для себя ставшие аутсайдерами.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут в одномандатных округах. Еще столько же — по партийным спискам.