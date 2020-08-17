Власти регионов мешают эксперименту Кремля на выборах-2020

13 сентября выборы в заксобрания пройдут в 11 регионах России Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Около 100 кандидатов в депутаты от партии «Новые люди» отказались от предвыборной борьбы после звонков от региональных властей, говорит основатель партии, президент компании «Фаберлик» Алексей Нечаев. В интервью агентству он рассказал, как построил партию за два месяца и почему уверен в ее успехе на выборах в региональные парламенты 13 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что Кремль запустил во время кампании-2020 эксперимент, который призван ввести в заксобрания регионов новых игроков. Это необходимо, чтобы в 2021 году расколоть оппозицию на выборах в Госдуму.

— Партия «Новые люди» образована в марте 2020 года. Вы уверены, что полугода достаточно, чтобы наработать своего избирателя и пройти 5% барьер для попадания в региональные парламенты?

— Я бы уточнил, что из-за коронакризиса у нас вообще осталось только три полноценных месяца — июнь, июль, август. Этого, конечно, очень мало. Но для нас электорат последние 10 лет нарабатывают «Единая Россия», силовики, судьи… Мы проводили социологическое исследование — в марте половина избирателей России не была готова голосовать за любую из парламентских партий, да и за другие партии тоже. При этом огромное количество людей хотят, чтобы жизнь стала другой. Буквально за два месяца мы собрали около 600 человек, которые стали нашими кандидатами в депутаты. Кроме того, у нас актив сторонников растет как на дрожжах — каждые три недели их число удваивается.

— Та бизнес-схема, которую вы используете в Faberlic (сетевой маркетинг — прим. ред.) применима к политической сфере?

За два месяца Нечаев смог найти 600 кандидатов в депутаты Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

— К сожалению, нет. Faberlic — это организация, которая предоставляет людям разные товары. Здесь мы никакие товары не распространяем, мы воспитываем идею. Бизнес и политика — это разные процессы, хотя в бизнесе тоже есть свои смыслы и идеи. Другое дело, что сам принцип работы с большими массами людей, сетью, с активом, по бизнесу мне близок и знаком. Поэтому мы строим горизонтальную организацию, и «на земле» у нас нет конкуренции кроме небольшого количества коммунистов и сторонников Алексея Навального.

— Накануне нашего интервью я был на пресс-конференции у уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова с приглашенными политологами, где обсуждались и новые партии. Там прозвучала фраза: «Новые люди» ведут кампанию так, как будто хотят потратить все деньги в первые месяцы». Как бы вы прокомментировали такое заявление?

— Для меня это немного удивительно, в мире бизнеса не принято считать чужие деньги. Повторюсь, мы — партия новая. В бизнесе при выводе нового продукта на рынок есть такое понятие — лонч — когда ты никому не известен, и эту известность нужно построить. И мы строим, строим быстро. И если наши коллеги переживают, что мы все потратим, и на решающий период у нас денег не хватит — могу их успокоить, хватит.

— У нас есть информация, что Кремль дал указание как минимум в одном регионе не мешать каждой из новых партий, появившихся в 2020 году. У вас есть такой регион?

— Если бы такое было, все бы только порадовались. Может, сигнал из центра до мест не дошел? Есть регионы, где у нас прошел список [кандидатов в депутаты заксобрания] — Новосибирск, Рязань, Кострома, Калуга. Казалось бы, нам там не мешают, но, например, в Новосибирске ни один одномандатник не зарегистрирован. А вести кампанию за список очень сложно, когда у тебя нет одномандатников. В Рязани зарегистрирован 1 кандидат из 20, в Костроме четверо — это что, нам хотели помочь? В Воронеже пропустили четырех кандидатов по округам, но зато весь список в облдуму снесли. В Белгороде снесли и то, и другое, не стесняясь. Вот Томске у нас зарегистрировали и список, и 21 кандидата, а в Нижнем Новгороде допустили 24 человек из 36. Но это выборы в гордумы, они не дают квалификации в Госдуму в 2021 году (наличие фракции хотя бы в одном региональном парламенте позволяет партии участвовать в федеральных выборах без сбора подписей — прим. ред.).

— Политологи предполагают, что «Новые люди» могут пройти в 1-2 заксобрания. Вы допущены до выборов в четырех регионах — по вашему мнению, в каком из них наибольшие шансы?

— Я уверен, что во всех четырех. Социология показывает, что во всех регионах мы прошли 5% планку готовности голосовать за нас. Правда, есть трюк с трехдневным голосованием, который создаст много проблем. Но я думаю, что мы найдем свои методы, чтобы пройти везде. Кроме того, что в трехдневном голосовании для оппозиции тоже есть свои возможности, но некоторые вещи нас настораживают.

— Сможете ли вы на выборах отобрать голоса у «Единой России»? И за счет чего?

Лидер «Новых людей» не собирается отнимать голоса у ЕР Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

— Кто те люди, которые голосуют на «Единую Россию»? Это те, кто всегда поддерживает начальство. Зачем нам забирать их голоса? Если есть еще 2/3 жителей страны, в которых и находится наш потенциал. Они сейчас не чувствуют себя представленными. Представить их, защитить — это и есть наша задача. А единороссы и так каждый месяц теряют свои проценты.

— А нет ощущения, что эти люди не представлены, потому что они аполитичны и просто не ходят на выборы? Не пойдут и в этот раз.

— В 2016 году я бы с вами согласился, я и сам не ходил на выборы. Но за прошедшие четыре года произошло очень многое, что толкает людей идти на участки. Другое дело, что голосовать не за кого. Но в тех регионах, где мы прошли на выборы, у избирателя такая возможность появится.

— Ваша кампания начинается с провокаций — в частности, на одном из округов в Липецке вашему кандидату Дмитрию Красичкову противопоставили полного тезку. Как вы считаете, за этим стоят местные власти?

— Здесь два варианта. Либо это местные власти — что я считаю основной гипотезой. Либо какой-то единоросс выставил спойлера.

— Считаете ли вы отказы в регистрации списка кандидатов в депутаты заксобраний и городских дум политическим решением? Есть ли у вас основание полагать, что оно принято в пользу какой-то партии? Какой?

«Новым людям» мешают там, где партийные списки ЕР возглавили губернаторы Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

— Я учился на юрфаке, и у юристов есть принцип «ищите, кому выгодно». В Новосибирске региональный список «Единой России» возглавляет губернатор Андрей Травников, в Воронеже — губернатор Александр Гусев, в Рязанской области — губернатор Николай Любимов, в Калуге — и. о. губернатора Николай Шапша, в Белгороде — губернатор (не сменяемый уже 24 года) Евгений Савченко. То же самое и на выборах в гордумы, где первыми в списках идут мэры. Везде, где губернатор или мэр возглавляет партийный список, у нас проблемы. Вот в Томске первым в списке единороссов идет директор завода — может быть, это нам помогло.

— Кроме отказов в регистрации, какое-то противодействие вы ощущаете?

— В целом, около 100 человек отказались продолжать сотрудничать с нами, потому что им начали поступать звонки [от власти]. Спрашивали: «Вы же хотите получать гранты от нас, куда же вы идете?» Это безусловно достойные люди, но они переживают за свое будущее. К счастью, никого не пытали, но такое мягкое давление было. Неприятно, но терпимо.

— Алексей Навальный заявил, о том, что будет в 2020 году широко применять умное голосование в регионах. Будете ли вы сотрудничать с Навальным, если он предложит провести вашего кандидата с помощью этой технологии? Может быть, уже предложил?

Сотрудничества «Новых людей» с Алексеем Навальным ждать не приходится Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— С Навальным вообще получилась интересная штука. В 2012 году мое движение «ЭКА» поддержало протест против строительства на реке Хопер в Воронежской области завода по добыче никеля. И на местном уровне наши активисты активно сотрудничали с активистами Навального. Но когда Алексея спросили уже про «Новых людей», то он выступил не просто с критикой, а уже с обзывательствами (назвал «мурзилками» и «новыми людьми Путина» — прим. ред.). Получается, когда мы были общественным экологическим движением — с нами можно было сотрудничать, как только мы пошли в политику — сразу стали плохими. Что мы такого сделали? Зашли на его поляну? Поэтому, к счастью или к сожалению, вряд ли наши кандидаты попадут в умное голосование. Насколько оно умное, время покажет.

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