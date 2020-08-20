Кремль обозначил новую интригу выборов-2020

С властей сняли обязанность обеспечить высокую явку избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кремль внес новую интригу в кампанию-2020, впервые с 2016 года сняв с региональных властей требование обеспечить высокую явку на прямых губернаторских и парламентских выборах. Это сделано для того, чтобы ослабить протестный электорат, сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Но и «сушить» явку строго запрещено — необходимо подчеркнуть легитимность плебисцита и отвести от власти обвинения в нечестности.

В 2016 году выборы в Госдуму прошли с рекордно низкой явкой в 47,88%, что, по распространенной версии, стоило места первому зампредседателя администрации президента (куратору внутренней политики РФ) Вячеславу Володину. «Несмотря на высокий результат „Единой России“ (76,22% кресел), низкая явка дала основания утверждать, что эти выборы не являются всероссийскими, а значит — нелегитимны», — напоминает инсайдер.

Считается, что низкая явка на выборах-2016 стоила Вячеславу Володину поста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С того времени, по словам собеседника агентства, высокая явка была главным подтверждением легитимности крупных выборов. Апогеем такой политики стала президентская кампания-2018, в ходе которой на участки пришло 67,54% избирателей. Семидневное голосование по изменению Конституции РФ в 2020 году собрало 67,97% россиян, обладающих избирательным правом.

13 сентября прямые губернаторские и парламентские выборы пройдут в более чем 20 регионах России. По мнению экспертов, искусственно созданная высокая явка в сентябре 2020 года опасна тем, что голоса могут достаться оппозиции. Протестные настроения сейчас подогреты пандемией COVID-19, выступлениями в Хабаровске, экономическим кризисом. «Люди, которых погонят на участки, на фоне эмоционального раздражения вполне могут проголосовать против кандидата от власти. Поэтому, чиновники мобилизуют своих [избирателей], но самых надежных», — отмечает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Высокая явка всегда собирает протестные голоса, она работает на второй тур. Все знаменитые истории 2018 года (вторые туры в Хакасии, Приморском крае, Владимирской области, где победили кандидаты в губернаторы от оппозиции — прим.ред.) так и случились», — согласен с коллегой пермский политолог Всеволод Бедерсон. По его прогнозу, явка в Пермском крае, где выборы главы региона считаются одними из самых проблемных, вряд ли превысит 35%.

При этом, источники URA.RU отмечают, что «сушка» будущей явки запрещена, чтобы у даже самых ярых оппозиционеров не было оснований обвинить власть в том, что она «нарисовала» результаты.

«Люди должны знать о выборах, но участвовать в них по желанию. Чтобы, узнав результаты, понять — результат сделали те избиратели, которые на участки пришли. И если их этот результат не устраивает, то виноваты в нем они сами, а не власть», — отмечает инсайдер. Ответственность за информирование населения в регионах возложена на партии и их кандидатов.

Расчет Кремля в том, что избиратели устали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Расчет Кремля строится на том, что на выборы придет нужный избиратель, а другие проигнорируют их из-за аполитичности и усталости после мобилизации на голосовании за изменение Конституции, считает источник. «Кроме того, оппозиция часто выдвигает откровенно слабых кандидатов, за которых не видят смысла голосовать даже сторонники этих партий. У протестного голосования на губернаторских выборах-2020 нет мотивации. Может быть, за исключением Иркутской области», — добавляет Макаркин.

Политолог Дмитрий Солонников также уверен, что «сушки» явки во время предстоящей кампании не будет — она опасна тем, что внезапно может мобилизоваться ядро протестного электората, которое решит исход выборов в пользу оппозиции. «Скорее всего, явку не будут ни искусственно увеличивать, ни занижать», — резюмирует эксперт.

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