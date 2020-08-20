Откуда 164 миллиона у экс-главы СвЖД, покончившего с собой

На счетах Миронова была обнаружена большая сумма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Экс-начальник Свердловской железной дороги найден застреленным

Стало известно происхождение миллионных сумм, которые прокуратура требует с вдовы бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, покончившего с собой во время расследования его уголовного дела. При этом семья Миронова может и не отдать эти деньги государству. Детали борьбы прокуратуры и наследников экс-главы СвЖД — в материале URA.RU.

Предметом предстоящего судебного разбирательства в Останкинском суде Москвы (первое заседание по делу назначено на 27 августа) стал иск Уральской транспортной прокуратуры к вдове экс-главы СвЖД Миронова Майе Бутко. Предметом иска являются суммы взяток, которые вменялись ему во время следствия.

В иске прокуратуры описано, как давалась взятка дизайн-услугами Фото: с иска транспортной прокуратуры

Всего в иске фигурируют три взятки. Первая на сумму 727 тысяч 595 рублей — стоимость разработки эскиз-проекта и рабочей документации дома Миронова в силе Иславском на Рублевском (Одинцовский район Московской области). Работы выполнял екатеринбургский дизайнер Павел Стратан, а оплатил бизнесмен Евгений Савранин, чьи фирмы выполняли подряды на железной дороге.

Согласно иску и материалам уголовного дела, весной 2015 в ходе переговоров в рабочем кабинете Миронова тот поручил Савранину оплатить дизайнерские услуги Стратана, после чего деньги были перечислены с фирмы Савранина ООО «СтройТИКС» на расчетный счет дизайнерского бюро Стратана ООО «Премиум» (именно эти платежи позднее стали основанием для возбуждения уголовного дела против Миронова).

Вторая взятка, о которой идет речь в иске — стоимость самого коттеджа Миронова в селе Иславском, который по его поручению возводил близкий к нему бизнесмен Сергей Петрыкин, чьи фирмы ООО «СВСтройСервис» и ООО «ГостСтрой» также участвовали в подрядах на Свердловской железной дороге. Дом Миронова строился с 2016 по 2019 годы.

Рыночная стоимость коттеджа оценена экспертами в 18 млн 499 тысяч 929 рублей.

Все взятки связаны со строительством коттеджа Миронова в селе Иславском на Рублевке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Третью взятку Миронов мог получить также от Петрыкина путем оплаты дизайн-проекта внутренних помещений своего дома, разработку которого вновь вел екатеринбургский дизайнер Павел Стратан. По материалам дела, в конце 2017 — начале 2018 года Петрыкин поэтапно выплатил Стратану 770 тысяч рублей наличными тремя траншами: 540 тысяч рублей, 153 тысячи и 77 тысяч.

Поскольку взятка является преступлением, сделки, совершенные в ее целях, признаются ничтожными, а их суммы подлежат взысканию в доход государства. Но, помимо взяток, государство пытается сейчас взыскать с семьи Миронова и сумму незаконного обогащения, которая оценивается более чем в 144 млн. Речь идет о доходах Миронова и его супруги, которые официально никак не подтверждены. Высчитать эту сумму уральским транспортным следователям (которые вели дело Миронова), удалось путем детального анализа всех его счетов.

Взятка в 770 тысяч — оплата услуг по разработке дизайна внутренних помещений коттеджа Фото: иск транспортной прокуратуры

Так, с 2011 по 2018 годы на счета Миронова в ПАО «Банк «ВТБ» поступило 380 млн 448 тысяч 721 рублей 49 копеек. При этом официальные доходы Миронова и его супруги составили 98 млн 087 тысяч 894 рубля 10 копеек за 2016—2017 годы и 6 млн 998 тысяч 965 руб 56 копеек за 2018—2019 годы.

«Таким образом, совокупный доход Миронова А.Ю. и Бутко М.Г., полученный законным путем, не мог являться источником возникновения денежных средств в сумме 144 273 087 рублей, поступивших на счета Миронова А.Ю. в ПАО „Банк ‚ВТБ‘, — говорится в иске. Данная сумма рассчитана как разница между 380 миллионами и суммами, которые следствие считает полученными законными путем (зарплата, бонус за участие в совете директоров, компенсация командировок, проценты по вкладам и ‚межрасчет‘).

Всего государство пытается взыскать с семьи Миронова 164 млн 270 тысяч 611 рублей

(19 млн 997 тысяч 524 рублей взяток и 144 млн — доходы, признаваемые незаконными). Между тем, совершенно не очевидно, что все это удастся.

Как сообщало ранее URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на счетах Миронова в ходе расследования было арестовано более 200 млн рублей (которых хватило бы, чтобы погасить требования по иску). Однако, как стало известно агентству, после смерти Миронова и прекращения его уголовного дела арест с его счетов был снят.

Это значит, что семья Миронова могла увести накопления со счетов, что влечет сложности или даже невозможность взыскать эти средства. Ранее, как сообщало URA.RU, вдова Миронова уже одержала в судах первую победу, добившись перевода рассмотрения иска на 164 млн из екатеринбургского суда в московский.

Между тем у адвоката Михаила Коржева, представляющего интересы семьи Мироновых, другие данные. «Я точно не знаю, но предполагаю, что арест со счетов до сих пор не снят в рамках обеспечительных мер по иску транспортной прокуратуры, — заявил URA.RU Михаил Коржев. — Точно это станет известно в ходе судебных заседаний».

По словам адвоката, предстоящий процесс будет очень непростым. «Прокуратура там очень „интересно“ себя ведет, — заявил агентству адвокат. — Суть иска нам до сих пор не понятна и зачем вообще он подан. Почему пытаются взыскать что-то с [наследников] человека без каких-либо судебных решений о его виновности?»

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, подавшей данный иск, URA.RU сообщили, что данную тему пока не комментируют (письменный запрос направлен). Получить комментарий вдовы Миронова Майи Бутко к моменту публикации не удалось: она не ответила на звонок.

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Всего на счетах Миронова следователи обнаружили более 380 млн рублей Фото: иск транспортной прокуратуры