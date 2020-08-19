Суд решит судьбу миллионов покончившего собой экс-главы СвЖД

19 августа 2020 в 12:41 Размер текста - 17 +

Государство требует с вдовы Миронова 164 млн руб. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экс-начальник Свердловской железной дороги найден застреленным В Останкинском суде Москвы в ближайшие дни начнется рассмотрение иска о взыскании крупных денежных сумм с семьи экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, покончившего с собой назад во время расследования его дела. Об этом сообщается на сайте суда. «Заседание назначено на 27 августа, — сообщили URA.RU в суде. — Ведет процесс судья Анна Арзамасцева». Взыскать в пользу государства планируется более 164 миллионов рублей. Сюда входят суммы взяток, которые вменялись ему во время следствия по его уголовному делу: около 700 тыс. руб. — за эскиз-проект и рабочую документацию его коттеджа на Рублевском шоссе, 18,5 млн рублей — рыночная стоимость самого дома и 770 тысяч — за дизайн-проект внутренних помещений. Новость по теме Вдова экс-главы СвЖД одержала победу в суде по иску на 164 млн Но самая крупная составляющая иска (свыше 144 млн рублей) — сумма дохода Миронова и его супруги за последние годы, полученная, по мнению силовиков, незаконно (на счетах Миронова было обнаружено 380,5 млн рублей, из них лишь 236 подтверждены официально). Всего государство планирует взыскать с вдовы Миронова Майи Бутко 164 млн 270 тысяч рублей. Ответчиками по иску также выступают бизнесмены Евгений Савранин и Сергей Петрыкин, через фирмы которых проходили платежи на строительство коттеджа экс-главы СвЖД. Иск подала Уральская транспортная прокуратура (осуществлявшая надзор за расследованием дела Миронова) — в ведомстве URA.RU сообщили, что пока не комментируют тему. Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 года по обвинению во взятке. Он был отправлен в СИЗО, позже суд отпустил его под залог в 5 млн рублей. Внеся его, Миронов уехал в Москву, где покончил с собой. Официальные доходы Миронова и его супруги не соответствуют их активам в банках Фото: с иска Уральской транспортной прокуратуры Документально не подтверждено происхождение 144 млн рублей, не считая стоимости коттеджа на Рублевке Фото: с иска Уральской транспортной прокуратуры Всего государство намерено взыскать с семьи Миронова более 164 млн рублей Фото: с иска Уральской транспортной прокуратуры