Свердловских мэров и министров ждет битва за деньги

Людмиле Бабушкиной предстоит проконтролировать одобрение нового бюджета депутатами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вышел из отпуска и ставит перед кабмином крайне сложную задачу. Впервые с 2015 года бюджет придется верстать в условиях снижения запланированного объема доходов. Подготовка главного финансового документа стартует 1 сентября и будет сопровождаться конфликтами между муниципалитетами и министерствами за оставшиеся деньги. Стабильность системы придется обеспечивать двум политикам, а в перспективе происходящее скажется на списках в будущее Заксобрание.

Свердловским властям придется затянуть пояса. Прогнозируемые доходы бюджета-2020 составляли 273,4 млрд руб., (а учитывая планку по расходам, вскоре могли вырасти до 300 млрд руб.), но из-за пандемии коронавируса сократятся, по оценке спикера ЗС Людмила Бабушкиной, на 40%. Источники в минфине региона оценивают, что при позитивном сценарии доходы бюджета в текущем году составят 220 млрд, при негативном сценарии опустятся ниже планки в 200 млрд. В этих условиях кабмину предстоит верстать основной финансовый документ на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Лоббистам из кабмина придется доказать важность своих программ Фото: Анна Майорова © URA.RU

«В этом году бюджет недополучит порядка 60-70 миллиардов, — полагает депутат заксобрания региона Вячеслав Вегнер. — В следующем году, думаю, выпадающие доходы будут меньше, такой просадки не случится. Но муниципалитетам „хотелки“, наверное, подрежут. Я разговаривал с мэрами, их предупредили, чтобы аппетиты поумерили на 10-15% по сравнению с осенью 2019 года».

В 2020 году бюджетные расходы на всех города, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила, спланировали на уровне 60 миллиардов, следовательно, перечисления сократят на 6-10 миллиардов.

Владислав Пинаев признается, что рассчитывает на федеральные и региональные средства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Это означает, что в ходе бюджетного процесса на 2021 год начнется ожесточенная битва за оставшиеся ресурсы и она будет идти как по географическому принципу, когда столкнутся лоббисты разных территорий, так и по отраслевому, где значение будут играть позиции министров и нормы региональных программ.

Мэры городов уже готовят вводные: данные для расчёта межбюджетных трансфертов будут согласовываться муниципалитетам с 1 по 9 сентября. Основная борьба на этом этапе развернется между условными столицами — Екатеринбургом и Нижним Тагилом — и остальными городами области. Претензии двух крупнейших муниципалитетов традиционно велики, а предстоящие юбилеи городов требуют дополнительной финансовой нагрузки.

Только на подготовку юбилея Екатеринбурга в 2020—2023 году из областного бюджета планировалось выделить 46,2 млрд рублей, (сюда входит финансирование имиджевых проектов — трамвайной линии до Верхней Пышмы, строительство ЕКАДа, возведение семи школ и Академии волейбола и Футбольной академии, Центра дзюдо).

На подготовку к юбилею Нижнего Тагила до 2022 года планируется выделить 8,1 млрд рублей (самая большая категория расходов — строительство моста через Нижнетагильский пруд). Даже в условиях резко похудевшего бюджета отказаться от этих трат, вероятно, не получится.

Даже в условиях кризиса отказаться от трат на юбилеи невозможно, следует из заявлений Владимира Терешкова Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Есть отдельные поручения и просьбы губернатора, которые также должны быть исполнены. Посмотрим, какие деньги нам заложит Федерация. Например, Универсиада и юбилеи Екатеринбурга и Нижнего Тагила внесены в федеральные программы. Значит, ждем федерального финансирования», — признается председатель комитета по бюджету Владимир Терешков.

Значение будет иметь способность сильных мэров отстоять интересы своей территории. Мэр Нижнего Тагила подтверждает готовность бороться за федеральные и региональные средства, подтверждая зависимость территории от финансовых трансфертов. «Бюджет, конечно, напряженный. Пока по прогнозам у нас до конца 2020 года 300 миллионов выпадающих доходов. Но мы в большей степени зависим от федеральных и областных денег, будем ждать, что нам скажет область», — подчеркнул мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Следующим этапом борьбы станут заседания согласительных комиссий под руководством замгубернатора Галины Кулаченко. Именно ей предстоит учитывать позиции лоббистов — в том числе коллег по кабмину — при верстке основного финансового документа.

Калине Кулаченко предстоит выдержать давление лоббистов, которые пытаются найти средства в похудевшем бюджете Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мероприятия стартуют 15 сентября и продлятся две недели. В них обычно принимают участие члены кабмина, депутаты и представители отраслевых ведомств, но из-за пандемии они впервые в истории могут переместиться из залов заседаний в Zoom. «Сегодня мы еще не можем сказать, в каком формате пройдут согласительные процедуры <…>, поэтому разрабатываем и вариант онлайн обсуждений», — оценивает ситуацию и. о. министра финансов области Светлана Климук.

Предстоящая борьба лоббистов определит инвестиции в отрасли на 2-3 года вперед, при этом если одних министерствах лоббисты очевидны, то в других картина не ясна. «Потенциал главы Сергея Пересторонина [минпром] или Михаила Волкова [минтранс] не вызывает сомнений, а вот как покажет себя Андрей Карлов [минзрав] не ясно, то же — с минагро [ведомство работает с врио главы после смерти министра]», — рассуждает собеседник агентства в кабмине.

Именно на этом этапе функционеры столкнутся с необходимостью принимать непопулярные решения, лишая финансирования одни направления и сохраняя их у других.

Встанет вопрос об очередном транше в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Титановая долина», 100%-ным акционером которой является правительство Свердловской области. С 2010 по 2020 год в ее инфраструктуру было вложено более 3,7 млрд руб. «Титановая долина» регулярно оказывается в центре скандалов, в 2019 году ОЭЗ скрыла от властей незаконную сделку на миллиард рублей, в августе 2020 года бывшему генеральному директору особой экономической зоны Артемию Кызласову было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

Очередной транш «Титановой долине» — непопулярное, но неизбежное решение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Титановая долина» — проект, в который мы уже вложили много денег, понятно, что будем дожимать. Будем наверно сдержанно относиться к началу нового строительства. По социальным объектам — если проектно-сметная документация (ПСД) прошла экспертизу и поддержана профильным министерством — начинаем строительство. Если ПСД не согласована — переносим на 2022 год и последующие годы. Ну, а если строительство уже начато — будем продолжать», — объясняет логику предстоящих комиссий Владимир Терешков.

Неизбежный перенос финансирования ряда проектов подтверждает и спикер заксобрания Людмила Бабушкина, которой предстоит убедить депутатов одобрять или не одобрять отдельные бюджетные инициативы в интересах исполнительной власти. «Возможно [в ходе заседаний согласительных комиссий] некоторые новые объекты будут растянуты во времени, перенесены на 2022, 2023 годы. <…> Я думаю, что к октябрю-ноябрю наступит полная ясность относительно того, какие расходы будут урезаны и насколько», — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Спикеру Людмиле Бабушкиной предстоит показать, насколько она понимает настроения депутатов и умеет договариваться с коллегами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдер в правительстве полагает, что успешность прохождения согласительных комиссий станет проверкой, насколько спикер за год до окончания срока способна контролировать региональных депутатов. «Это будет и испытанием для нее, и показателем лояльности нынешнего парламента в целом, что косвенно повлияет на состав списков в будущее Заксобрание», — утверждает инсайдер.

Оценку работе подчиненных губернатор Евгений Куйвашев даст уже в конце октября — к этому времени бюджет должен быть сверстан и направлен на рассмотрение депутатам. В случае провала некоторые из них в последний раз увидят проект бюджета и смогут проголосовать за него.