Глава ЯНАО обещал сделать выводы чиновникам, прикрывающимся COVID

Дмитрий Артюхов лично убедился, какие команды в мэриях работают, а какие — ищут оправдания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рабочая поездка губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по региону показала: муниципальные чиновники, срывающие выполнение поставленных задач, оправдываются пандемией коронавируса. Как рассказал губернатор, отвечая на вопросы журналистов в Надыме, из этого будут сделаны выводы.

По словам главы региона, в некоторых муниципалитетах власти не справляются, срывая установленные сроки, ссылаясь на коронавирус, однако поездка дала ему возможность сравнивать. «В другом муниципалитете был точно такой же ковид, точно так же болели подрядчики, точно так же сложности были с завозом, но тем не менее найдены были решения, большими усилиями, но всё сделали, сообщил Дмитрий Артюхов. — Будем делать из этого выводы».

Прежде всего речь пойдет о расширении обмена опытом с более успешными муниципалитетами, пояснил губернатор. У главы региона, по его словам, уже есть мысли, как смешивать муниципальные команды, чтобы чиновники могли учиться продуктивной работе.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов начал свою рабочую поездку по муниципалитетам после выздоровления от коронавируса. Губернатор уже посетил Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Тарко-Сале, Новый Уренгой и Надым, проверил состояние городских объектов и дорожной инфраструктуры.

В Новом Уренгое глава региона анонсировал отставку мэра Ивана Костогриза. Поездка стала ознакомительной для мэра Муравленко Александра Подороги — есть основания полагать, что он займет кресло замгубернатора.