А вы готовы к 1 сентября? Соцсети

Главный тюменский единоросс засветил тайный визит руководства в личном Instagram, но ему готовят должность главы новой областной думы. В это время его подчиненный пытается найти, кому заплатить за покровительство, а в ЛДПР готовятся к смене тюменского депутата Госдумы. Также в «Инсайдах»: оппозиция готовит оправдания проигрыша на выборах, а в главном тюменском вузе намечается раскол.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

В Тобольске готовят подарок Путину

К визиту Путина тобольские косторезы готовят особенный подарок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, что администрация Тобольска выдала задание косторезной фабрике распоряжение подготовить уникальный подарок для президента Владимира Путина, визит которого планируется в город в сентябре. «Говорят, местные власти очень хотят перещеголять коллег — северян, которые умудрились подарить главе государства охотничий пояс. И теперь готовят ему какой-то набор из кости мамонта. Что это — пока огромная тайна», — передают источники.

Марков может потерять пост депутата Госдумы

Ходят слухи, что представитель тюменского отделения ЛДПР Владимир Марков может потерять кресло депутата в Государственной Думе РФ. «Федеральное руководство очень недовольно тем, что в тюменском отделении повалилась вся партийная работа. По сути, из-за реального отсутствия работы лидеров в отделении оно стремительно теряет политические очки. И по мнению центра, вина Маркова в этом тоже есть», ­— утверждают инсайдеры.

Артюхов-старший «сдал» лидера партии

Андрею Артюхову прочат место председателя облдумы в 2021 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В правительственных курилках посмеиваются, что тайный визит генсека партии «Единая Россия» Андрея Турчака сдал секретарь регионального отделения Андрей Артюхов. «Приезд Турчака был большим секретом партии — из центра пришла разнарядка о том, что его необходимо обязательно скрыть. Информация об этом не просочилась ни через пресс-службу отделения, ни через „оперативный штаб“ губернатора Александра Моора, с которым Турчак встречался. Однако Артюхов почему-то нарушил запрет, опубликовал пост о встрече и „сдал“ начальника», — хихикают слухачи.

Артюхову-старшему готовят повышение

В кулуарах правительства поговаривают, что секретаря Тюменского регионального отделения партии Единая Россия Андрея Артюхова ждет повышение. «Он очень понравился секретарю генсовета партии Андрею Турчаку во время визита в Тюмень, который остался очень доволен работой местного отделения. И теперь Артюхову — старшему прочат место председателя областной думы после выборов 2021 года. Однако многие в это не верят — из-за того, что его сын Дмитрий Артюхов стал губернатором ЯНАО, старшему, по сути, перекрыта карьера. Это тот самый случай, когда семейные связи работают скорее мешают, чем помогают», ­- усмехаются инсайдеры.

Кандидат Касьянов ищет покровителей

Олег Касьянов ищет высоких покровителей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В кулуарах облдумы шепчутся, что кандидат от ЛДПР в тюменскую облдуму Олег Касьянов ищет влиятельных покровителей для того, чтобы выиграть выборы. «Обсуждают, что Касьянов очень хочет повысить свой статус из городских депутатов до народного избранника облдумы, но имеет на это мало шансов. И якобы поэтому ищет, кому бы „занести“ в высокие кабинеты. Правда, толку от этого пока немного», — шепчутся слухачи.

ЛДПР готовит в облдуму молодых кандидатов

В правительственных кругах обсуждают, что состав представителей партии ЛДПР на выборах в облдуму 2021 года существенно омолодится. «Тюменское отделение делает ставку на молодых кандидатов. На рассмотрении находятся действующие депутаты гордумы от партии Евгений Бакро и Дмитрий Елаген. И, конечно, новый депутат Александр Пивторак, заменивший сложившего перед арестом полномочия Мурата Тулебаева», — отмечают слухачи.

Оппозиция настроена на проигрыш

Тюменская оппозиция заранее смирилась с проигрышем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В курилках тюменской облдумы поговаривают, что местные коммунисты и эсеры заранее готовят оправдания для проигрыша на местных выборах. «В партиях уверены, что на выборах 13 сентября они покажут очень слабый результат — поскольку не было проведено практически никакой агитационной работы. Готовятся объяснять провал наличием у единоросоов административного ресурса, отсутствием возможностей публикаций в СМИ и должного финансирования. Поэтому и планируют заранее оправдания — ведь от результатов кампании будет зависеть положение руководителей местных отделений партий — Тамары Казанцевой (КПРФ) и Владимира Пискайкина (Справедливая Россия)», — шепчутся слухмейкеры.

Оскандалившийся элитный застройщик ищет покупателя

Долгострои «2men Group» надоели его владельцу Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

В бизнес-кругах ходят слухи, что известный тюменский бизнесмен Сергей Киселев ищет покупателя на своего застройщика «2men Group», скандально известного своими элитными долгостроями. «Поговаривают, что Киселев устал от этого проекта и считает его существование слишком большим риском для своей деловой репутации. От этого начали страдать уже и другие его бизнесы — холдинг „Абсолют“ и дилер Toyota. Он хочет избавиться от скандального флера. Теперь интересно, сдаст ли „2men Group“ очередной элитный долгострой „Ammonite“, или его благополучно заморозят», — передают слухмейкеры.

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