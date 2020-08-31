1 сентября родители неприятно удивятся, узнав, что едят их дети

Вскрывшаяся разница в питании школьников вызовет социальное напряжение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российская власть может столкнуться с масштабным недовольством граждан после начала учебного года. Уже 1 сентября родителям школьников младших классов станет очевидна разница в том, как кормят учеников в богатых и бедных регионах. Эксперты предупреждают о массовых возмущениях жителей, которые выяснят, что в столичных школах дети обедают пастой «Карбонара», а в регионах школьникам подают картофельный суп с макаронами.

Информация о школьном питании станет публичной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По указанию министра просвещения РФ Сергея Кравцова с 1 сентября школы обязаны публиковать меню для учеников 1-4 классов. Это приведет к тому, что родители начнут сравнивать завтраки и обеды своих детей с едой в других городах и регионах, сказал URA.RU замруководителя АНО «Институт отраслевого питания» Сергей Маслов. «Появятся меню и люди начнут понимать, сравнивать — вот здесь подают такие обеды, а здесь такие, и окажется, что где-то явно кормят лучше», — сказал агентству Маслов.

Требование о публикации меню распространяется на образовательные учреждения, получающие в этом году федеральные субсидии на организацию бесплатного питания (почти из 50 тысяч школ средства не получат только около 2 тысяч). Глава «Ассоциации социального питания» Андрей Плышевский в разговоре с URA.RU объяснил, что выделение средств должно было решить проблему с различиями в качестве питания детей, но механизм не доработан.

«Это даже хорошо, что мамочки увидят, какая разница в кормлении детей. Чтобы чиновником стало стыдно.

Первая проблема в том, что богатые регионы будут дополнительно вкладывать в школьное питание (сверх федеральных средств), а возможности бедных субъектов будут значительно меньше. Ведь с них никто не снимал обязательства, например, по обеспечению школьными обедами детей-льготников 5-11 классов, — сказал URA.RU Плышевский. — Вторая проблема в том, что деньги размазаны по регионам общим слоем, но ведь внутри самих субъектов расходы на питание могут разниться в зависимости от расположения городов. Взять тот же Красноярский край и сравнить доступность Красноярска и Норильска».

В прошлом году в столичных школах детей кормили «Карбонарий», а в регионах — макаронами с сосиской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сергей Маслов добавил, что на качестве обедов будет также отражаться и уровень профессионализма сотрудников школ или столовых, отвечающих за составление меню. «Меню зависит от опыта людей на местах, но он зачастую невелик», — заявил собеседник агентства.

На момент подготовки публикации (31 августа) свежие меню еще не были опубликованы на сайтах школ. По данным представителя «Института отраслевого питания» учебнвые учреждения «их еще судорожно согласовывают» с управлениями Роспотребнадзора РФ в регионах. Но некоторые школы еще до требования Минпросвещения публиковали на своих сайтах меню обедов и завтраков. URA.RU сравнило уровень завтраков обедов в субъектах в прошлом учебном году.

В школе №2054 в Москве набор блюд на один день для детей 1-4 классов выглядел так:

Завтрак: молочная овсяная каша, чай с сахаром, кекс «Столичный», хлеб.

Обед: сельдь с гарниром, борщ сибирский с говядиной, паста «Карбонара», клубничный напиток, мандарин, хлеб.

В школе №106 в Петербурге:

Завтрак: пшеничная молочная каша с маслом, пудинг из творога с яблоком, чай с сахаром и лимоном, батон, обогащенный микронутриентами, свежий апельсин.

Обед: салат из белокочанной капусты, борщ сибирский со свининой и сметаной, зразы рыбные рубленые, картофельное пюре, компот из свежих яблок, батон и хлеб, обогащенные микронутриентами.

В школе №22 в Перми:

Завтрак: кабачковая икра, сосиски, отварные макароны, чай с лимоном, пшеничный хлеб.

Обед: салат из белокочанной капусты с морковью, картофельный суп с макаронами, плов из говядины, напиток из шиповника, хлеб, слойка с повидлом.

В школе № 17 в Норильске:

Завтрак: консервированная кукуруза, сосиски, тушеная капуста, чай с молоком, апельсины и хлеб.

Обед: салат из капусты, картофельный суп с рыбными фрикадельками, бефстроганов, гречка, компот из сухофруктов, хлеб.

Школа №9 в Чебоксарах:

Завтрак: молочная пшеничная каша, чай с молоком, хлеб, сливочное масло.

Обед: салат из белокачанной капусты, картофельный суп с горохом, отварные сосиски с соусом, макароны, кисель, хлеб.

Читатель URA.RU, у которого сын-четвероклассник учится в 22 школе в Перми рассказал агентству, что в прошлом учебном году ребенок часто оставался голодным после похода в столовую, хотя образовательное учреждение считается одним из лучших в городе. «В прошлом году сын учился в третьем классе во вторую смену. Обычно давали котлету (иногда рыбную иногда мясную) либо сосиску с макаронами с маринованным огурцом. Салат клали в тарелку со вторым. Ребенок сам не раз говорил, что не наедается. И часто либо что-то сам покупал в буфете, либо брал выпечку у одноклассников, которые не ели мучное».

Политолог Алексей Рощин в беседе с URA.RU согласился, что бедные регионы с началом учебного года столкнутся с массовым недовольством со стороны родителей, которые тут же начнут фиксировать и публиковать в различных чатах и пабликах посты о том, как кормят детей в богатых субъектах: «На пустом месте будут возникать скандалы. Наверняка будут случаи, когда школьные меню не будут соответствовать тому, что подается детям в реальности».

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что социальное напряжение в субъектах будет возникать не из-за разницы с уровнем питания в Москве, а по причине различий в школьных меню внутри региона: «Разница в уровне жизни с Москвой уже воспринимается как реальность. Людей гораздо больше возмутит, если они обнаружат различия в рамках одного региона. Человек всегда относится более эмоционально к тому, что рядом с ним».

Журналист URA.RU обратился за комментарием в министерство просвещения РФ, ответ пока не поступил.

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