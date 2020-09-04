Путин защитил Собянина от атаки элит

К Сергею Собянину накопились вопросы, но президент их не озвучивает публично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин продолжает поддерживать мэра Москвы Сергея Собянина, несмотря на накопившиеся к последнему претензии. 4 сентября глава государства высоко оценил вклад чиновника в борьбу с коронавирусом. Собеседники URA.RU в политсреде полагают, что у Путина на самом деле есть серьезные поводы для упреков в адрес мэра столицы, но отсутствие публичной критики позволяет держать в напряжении политическую элиту и сохранить интригу выборов президента в 2024 году.

Президент Путин провел онлайн-встречу с Собяниным в преддверии Дня Москвы, празднование которого начнется 5 сентября. В ходе ВКС глава государства затронул тему пандемии коронавируса: «Городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество зараженных. Вы первые ввели ограничения, но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам».

Владимир Путин провел встречу с Сергеем Собяниным по ВКС Фото: Kremlin.ru

Сергей Собянин честно ответил Путину, что в начале пандемии ограничительные меры в Москве «были достаточно жесткими». Но тут же добавил, что при первой возможности власти начали отказываться от запретов, хотя соблазн сохранить их оставался: «Конечно, мы все беспокоились, волновались: а насколько вообще мы справимся в этой обстановке с ситуацией? Не поспешили ли мы это сделать?»

Затем президент удостоверился, что у Собянина все хорошо со здоровьем после прививки от коронавируса, а также похвалил чиновника за развитие Москвы: «Мы все радуемся, когда смотрим на ввод новых объектов в столице, транспортных объектов, развязок, новых станций метро, и мы гордимся нашей столицей».

Критики в адрес Собянина на встрече не прозвучало, хотя поводы для нее у Кремля есть, заявили в разговоре с URA.RU сразу несколько опрошенных политологов. К примеру, в июне «Медуза» со ссылкой на источники сообщала, что администрацию президента насторожила чрезмерная активность Собянина в начале пандемии, когда он начал в безапелляционной форме раздавать поручения регионам и вводить жесткие ограничения в столице. Якобы это расценили как заявку на преемничество.

Критика в адрес Сергея Собянина обострит внутриэлитное противостояние Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме того, мэр Москвы весной устроил аппаратную борьбу с премьером Михаилом Мишустиным. Как считается, знаковым этапом их противостояния стало поручение главы кабмина проверить указы Собянина, ограничивающие права граждан в период пандемии.

Свою оценку действиям мэра дала и общественность — в августе его рейтинг достиг минимума за девять лет. По данным «Левада — центра», 24% жителей Москвы относятся к мэру отрицательно, а год назад негативных мнений было в два раза меньше — 12%.

Директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов полагает, что президент поддерживает Собянина для соблюдения баланса элит, например, в том же противостоянии с Мишустиным. По мнению политолога, критика в адрес мэра Москвы даст другим центрам влияния возможность усиления, а это недопустимо для власти. «Все игроки заинтересованы в том, чтобы усиливаться и ослаблять своих конкурентов. Собянин входит в высший дивизион российской элиты, находится на одном уровне с премьер-министром и другими представителями власти.

Президенту важно подчеркивать их равноудаленность от него. Иначе можно разбалансировать систему управления и взрастить себе конкурентов», — считает Ларионов.

Также Путин сохраняет своими действиями интригу перед 2024 годом, на который намечены президентские выборы, добавил в разговоре с URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Ранее активно распространялись слухи о том, что Собянин является одним из основных кандидатов в преемники Путина. Критические выступления в адрес мэра Москвы могли бы стать для элит сигналом о переменах в политическом раскладе.

«Крайне маловероятно, что Собянин дорастет до президента. Но Путин в своем стиле будет сохранять интригу — это очевидно. Ведь как только он начнет критиковать Собянина, обострится внутриэлитная борьба. Политические игроки неправильно истолкуют сигнал и начнут охоту на ведьм», — объяснил Орлов.

По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, президенту нет смысла критиковать Собянина за методы борьбы с коронавирусом, так как их поддерживает провластный электорат: «Если президент начнет следовать аргументам противников, то не получит их симпатии, но разойдется во мнении со своими сторонниками».

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