Кто защитит людей через тысячу лет и как побеждать в спорах?

Тренируемся отстаивать свою точку зрения и приводить выигрышные доводы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Четверг, 10 сентября, предлагаем начать готовиться к завершению рабочей недели. В новой подборке вас ждут самые интересные и полезные рекомендации, собранные в интернете: знакомимся с трейлером третьего сезона сериала «Звездный путь», а также тренируемся отстаивать свою точку зрения в споре. Отдыхаем вместе с новыми советами URA.RU. Время всех событий указано уральское (+ два часа к Москве).

Что сделать утром?

Слушаем подкаст «Don’t Speak» о том, как быстро и без лишних усилий выучить английский язык. Ученики узнают, как пополнить словарный запас, разобраться в правилах грамматики, поставить произношение и освоить логику английского языка.

Что сделать днем?

Днем 9 сентября изучаем анонс третьего сезона сериала «Звездный путь: Дискавери». В первом ролике зрителей познакомили с новыми персонажами истории — гендерквиром Адирой (Блу дель Баррио) и трансгендером Греем (Иэн Александер). Третий сезон будет посвящен путешествиям в 3188 году, когда экипажу корабля предстоит спасти Федерацию, оказавшуюся на грани исчезновения. Новые эпизоды стартуют в эфире с 15 октября.

Что сделать вечером?

Советуем вечером 9 сентября потренироваться в отстаивании своей точки зрения. В этом поможет вебинар «Как не растеряться в споре». Во время лекции слушатели узнают, как приводить выигрышные доводы, располагать их в правильном порядке и держать в голове все аргументы. Тренер по аргументации и критическому мышлению Виктор Горбатов в качестве примера покажет знаменитые речи и диалоги и проанализирует их с точки зрения аргументации.

Бонус. На Netflix состоится премьера первого сезона сериала «Джули и призраки». Создатель американского ремейка одноименного бразильского сериала — режиссер известной музыкальной трилогии «Классный мюзикл» Кенни Ортег. Главная героиня — 15-летняя Джули — собирает группу с призраками поп-звезд девяностых, обитавших в магазине виниловых пластинок. Сериал стал первой большой ролью для юной актрисы Мэдисон Рейс.