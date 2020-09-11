Почему полпред Трутнев отбирает проект у министра Решетникова

И Трутнев (2000-2004), и Решетников (2017-2020) работали пермскими губернатоарми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посягнул на один из важнейших проектов министра экономического развития РФ Максима Решетникова — развитие Северного Кавказа. Этим функционалом полгода распоряжается Минэкономразвития РФ, но его работа оказалась провальной, констатируют политологи и экономисты. Но это, по их мнению, Трутневу только на руку.

Юрий Трутнев, который курирует в правительстве развитие Арктики, Дальнего Востока и Северного Кавказа, 9 сентября сообщил, что госпрограмму развития СКФО до 2025 года планируется переформатировать, чтобы ею занималось не только Минэкономразвития, которое получило полномочия от упраздненного в январе Минкавказа, но и ряд других ведомств — к примеру, Минздрав, Минобрнауки, Минфин и МВД. «Именно учет разных мнений позволяет принимать сбалансированные и правильные решения», — объяснил вице-премьер свою позицию.

Госпрограмма по развитию Северного Кавказа рассчитана до 2025 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ответ на сайте Минэкономразвития появилось заявление, что министерство реализует госполитику в СКФО в полном объеме. Также там уточняется, что полномочия от Минкавказа перешли к нему еще в феврале.

В реализации плана по развитию макрорегиона действительно есть проблемы. По данным проверки Счетной палаты, бюджет, выделенный на эти цели, за первое полугодие 2020 года исполнен только на 3,6%, говорится на сайте аудитора. В январе за траты отвечал Минкавказ, а остальные пять месяцев — уже Минэкономразвития.

Ведомство не справилось с обозначенными в госплане направлениями работы — развитием туризма, сельского хозяйства и инвестиционного сектора, говорит президент Торгово-Промышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец: «Исполнение программы по СКФО почти нулевое еще со времен Минкавказа: традиционно оно было близ 20%, а за эти полгода — меньше 10%».

«Минэкономразвития пока не справляется в полной мере со своими задачами. Это можно объяснить тем, что у него сложилась странная структура — для развития Северного Кавказа выделены три отдельных департамента (департамент стратегического и инвестиционного развития СКФО, территориального планирования СКФО и реализации госпрограммы развития СКФО — прим. ред.), оно сильно перегружено. К тому же сказался кризис, денег не хватает», — заявил в беседе с URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС, член Общественного совета при Минфине РФ Владимир Климанов.

В то, что Минэкономразвития сможет изменить стратегию своей работы, на Кавказе никто не верит, рассказал агентству местный политолог Милрад Фатуллаев.

«Народ прохладно воспринял ликвидацию Минкавказа и передачу его обязанностей Решетникову, потому что не видит результатов его работы. Хотя сначала все были обнадежены: регион действительно нуждается в особом пути развития. Но по тем программам, которые предлагаются, это невозможно — на одних бюджетных деньгах СКФО не спасти, нужно привлекать бизнес, а этого никто не делает», — объяснил собеседник агентства.

Контроль бюджета на госпрограмму открывает новые возможности для Юрия Трутнева, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ведомстве Решетникова подчеркивают, что госпрограмму действительно надо корректировать. Согласно новой версии программы, финансирование на этот год сократилось с 14,13 млрд до 13,65 млрд рублей, также были перераспределены средства между регионами округа. Но общий их объем, заложенный в программе, остается неизменным — 175,2 млрд за все время, а с 2020 по 2025 год — 82,9 млрд рублей. В приоритете обозначены строительство и реконструкция школ, больниц, детских садов и коммунальной инфраструктуры, а также развитие туризма.

Контроль бюджета госпрограммы открывает новые возможности для Трутнева, говорит руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. «Объем финансирования программы развития СКФО большой, эти деньги хочется контролировать лично и играть первую скрипку. А такие средства уже позволяют стать еще влиятельнее», — считает экономист.

Вице-премьер идет на такой шаг, чтобы негатив на Кавказе не ударил по нему, как проблемы на Дальнем Востоке, уверен политолог Сергей Маркелов. «Стремление забрать себе развитие СКФО продиктовано не агрессией по отношению к Решетникову, а желанием защитить себя. Во время поездки [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина по ДФО звучало море критики, но не в отношении самого полпреда, а по его линии ответственности. Для Трутнева тут было мало приятного: визит главы кабмина в его вотчину с постоянными разносами поколебал его аппаратное влияние, и навряд ли он захочет, чтобы эта история повторилась», — заключил собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в правительство РФ, а также в Минэкономразвития. Ответ на момент публикации не поступил. Пресс-секретарь Трутнева Тимур Чернышев заявил агентству, что не комментирует эту тему. Агентство пыталось получить комментарии в правительствах Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечни, а также минэкономики указанных регионов, но дозвониться не им удалось, направлен запрос.