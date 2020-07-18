Полпред президента на Дальнем Востоке «исчерпал лимит на ошибки»

Юрию Трутневу предложили найти замену Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев должен покинуть пост, заявил в субботу экс-советник спикера Госдумы Вячеслава Володина, политолог, автор популярной книги «Путин. Его идеология» Алексей Чадаев. Всему виной — просчеты чиновника при избрании хабаровского губернатора Сергея Фургала, а также его арест, вызвавший массовые протесты, которые длятся до сих пор. Опрошенные URA.RU политологи назвали это заявление информационной атакой на Трутнева.

В 2018 году Сергей Фургал должен был выйти из гонки за пост губернатора, однако в дело вмешались Вячеслав Володин и Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Каким бы ни было решение конкретно по Хабаровску, неплохим дополнением к нему была бы замена полпреда. Лимит на ошибки Юрий Петрович исчерпал», — высказался Чадаев в своем Facebook. Политолог упомянул недавнее заявление Трутнева о том, что к 2018 году жители Хабаровского края устали от прежнего главы региона, единоросса Вячеслава Шпорта и вместо него выбрали оппозиционного Фургала. Трутнев отмечал, что власти недооценили эти настроения и совершили ошибку, позволив ему избраться. Признание этого просчета открыто говорит, что Фургала арестовали по политическим мотивам, считает Чадаев. А подобное «саморазоблачение» только провоцирует митинги в регионе.

Успокоение протестов для Трутнева — дело чести. В 2018 году полпред не смог обеспечить в Хабаровске «удобного» для власти губернатора. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский настояли, чтобы Фургал продолжил гонку за пост, хотя сам кандидат обещал Трутневу уйти в нужный момент. В другом регионе на осенних выборах 2020 года ставленнику Трутнева угрожает второй тур. Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин взял ответственность за выборы в регионе на себя и уволил политтехнолога, присланного Трутневым.

По словам политтехнолога Анатолия Макарова, Трутнева стремятся ослабить, поскольку он усилил свои позиции в правительстве РФ.

«Заявление Чадаева можно воспринять как атаку, которая нужна, чтобы снизить резко усилившееся влияние Трутнева. За последний год он получил (в введение — прим. ред.) Арктику, собственный департамент в правительстве. Эти нападки нужны, чтобы его осадить», — считает Макаров.

Эксперт заявил, что говорить о замене Трутнева неэффективно и несправедливо. По его словам, даже имея большое влияние, он, как и любой полпред, не может решать все самостоятельно. «Он выдвигал свои кандидатуры, он проводил консультации. Но решение (о выдвижении Фургала — прим. ред.) принималось коллегиально», — подчеркивает Макаров.

Эксперты считают, что в ошибках властей виноват не только Юрий Трутнев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Похожего мнения придерживается и директор международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Не количеством проблем в регионах определяется работа полпреда, а умением качественно их решать по взаимному удовольствию граждан, местных элит и федерального центра», — заявил политолог URA.RU.

Управлять Дальним Востоком непросто, признал он, но призвал «не валить все на одного человека», поскольку проблемы копятся годами». Мартынов также подчеркнул, что дальнейшая политическая карьера Трутнева будет зависеть от того, как он справится с нынешней проблемой.

Профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев призвал не придавать значения словам Чадаева. «Только президент может давать оценку действиям федеральных чиновников и рассуждать об их отставках», — подытожил он.

Получить комментарий Чадаева на момент публикации не удалось — политолог не ответил на звонок агентства. Также корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу полпреда президента в ДФО с просьбой оценить слова политолога.

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