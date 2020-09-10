Тюменские инсайды: Якушев позаботился о друге

13 сентября — Единый день голосования Коллаж: URA.RU

Тобольский мэр ждет президента РФ Владимира Путина, чтобы разобраться с местными чиновниками, арестованный экс-депутат Тулебаев мечтает о свободе, а новая начальница областной больницы перепугала подчиненных, вернув девичью фамилию. Также в инсайдах: зачем губернатор Моор тайно летал в Москву, как министр Якушев помог старому другу и за что жители тюменских деревень обиделись на кандидатов в депутаты с городской пропиской.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Тайный визит губернатора Моора в Москву

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Желтом доме поговаривают, что на прошлых выходных губернатор Тюменской области Александр Моор слетал инкогнито в Москву, куда его пригласил на юбилей глава «Сибура» Дмитрий Конов. На торжестве присутствовала вся бизнес-элита страны, олигархи и видные политики. Среди гостей кое-кто заметил и главу Минстроя Владимира Якушева. «Губернатор Моор получил уникальную возможность пообщаться с этими людьми в неформальной обстановке. Возможно, о чем-то договориться. Кто знает, может быть через 2-3 года Тюмень получит очередной крупный инвестпроект, начало которому было положено именно на юбилее Конова», — предполагают инсайдеры.

Вице-губернатор Сарычев не ушел на больничный из-за коронавируса

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Знающие люди говорят, что вице-губернатор Сергей Сарычев, которого врачи отправили на самоизоляцию из-за обнаруженного у его родственника коронавируса, продолжает работать на удаленке. Он проводит ежедневные совещания в формате видеоконференций и курирует работу подчиненных. «Сарычев не стал использовать самоизоляцию как внезапно свалившийся на него отпуск и возможность отдохнуть. Он продолжает работать с подконтрольными ведомствами. Подчиненные утверждают, что у вице-губернатора небывалый подъем работоспособности. И это во время самоизоляции. А что будет, когда закончится?» — ехидничают слухачи.

Якушев позаботился о старом друге

В тобольских политэлитах шепчутся о том, что глава Минстроя Владимир Якушев помог старому другу Юрию Батту найти новую работу. Мол, сам экс-глава Тобольского района, который сейчас проходит подследственным по уголовному делу о превышении полномочий, сам бы никуда устроиться не смог. А теперь занимает неплохую должность в тобольском ДРСУ-6 (дочка компании региональных властей ТОДЭП). «Поговаривают, что его „протащил“ по старой дружбе сам глава Минстроя Владимир Якушев. Якобы он чуть ли не сам звонил руководству ТОДЭПа с просьбой пристроить Батта», — шушукаются слухмейкеры.

После визита Путина тобольских чиновников ждет серьезная чистка рядов

В курилках Желтого дома шепчутся о том, что новый мэр Тобольска Максим Афанасьев готовится нанести решающий удар по местным зарвавшимся чиновникам. Мол, в администрации засиделись люди, которые не хотят решать проблемы горожан и больше обеспокоены собственным благосостоянием. Визит Путина может принести Афанасьеву неплохие политические дивиденды: город хорошо подготовили к его приезду и президент старания мэра не оставит без внимания. А это — уже серьезный аргумент для чиновников любого ранга. «Вероятно, что после отъезда президента из Тобольска будет своеобразная работа над ошибками, что станет веским поводом для принятия серьезных управленческих решений, к которым Афанасьев давно готов», — резюмируют инсайдеры.

Арестованный экс-депутат Тулебаев может выйти на свободу

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Источники в правоохранительных структурах сообщают, что арестованный по подозрению в растрате бюджетных денег экс-депутат городской думы от ЛДПР Мурат Тулебаев пошел на сделку со следствием и во всем сознался. Инсайдеры уверены, что сделал он это для того, чтобы дожидаться суда на свободе, а не в тюремной камере. И шансы на это у него неплохие. «Говорят, что Тулебаев во всем сознался и пошел на сделку со следствием. Но здесь может сработать давняя формула: „Признайся во всем и облегчишь свою участь“. Это палка о двух концах. С одной стороны, Тулебаеву могут смягчить меру пресечения и отправить до суда под домашний арест. С другой — признание вины в подобных деяниях — это политическое самоубийство», — уверены слухмейкеры.

Тобольск не хочет делиться туристами с Тюменью

Слухачи поговаривают, что в тобольской администрации с нетерпением ждут запуска аэропорта. Местные чиновники рассчитывают, что после этого туристический поток в город увеличится в разы. И поступления средств от туризма в местный бюджет — тоже. В городе считают, что туристы, следуя в Тобольск через Тюмень, оставляют там немало денег. А после открытия аэровокзала в духовную столицу Сибири можно будет прилететь прямым авиарейсом. «Губернатор Моор, который на днях лично оценил ход строительства тобольского аэропорта, рассказал о том, что терминал сможет принимать самолеты Airbus A320 и Boeing 737. Так что надежды тоболяков могут действительно оправдаться и в городе в разы увеличится поток туристов. Но не обидится ли из-за этого Тюмень? Вопрос, конечно, открытый», — хихикают слухачи.

Жителей тюменских деревень разозлили кандидаты в депутаты с городской пропиской

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что жители тюменских деревень всерьез разозлились на городских кандидатов в депутаты, которые решили баллотироваться в думы небольших муниципалитетов. Селяне уверяют, что до начала предвыборной кампании их никто в глаза не видел, а после ее старта кандидаты начали изображать имитацию бурной деятельности. И это при том, что некоторые из них вообще прописаны в соседних регионах. «Стали приезжать сюда, расклеивать листовки. А смотришь на эти материалы предвыборные: человек вообще за пределами Тюменской области живет. И что он сможет сделать для села, если его выберут? По выходным туда будет приезжать или как? Сельских избирателей эти кандидаты всерьез разозлили. Ладно хоть, листовок много расклеили. Будет, чем местным зимой печку разжигать», — не скрывая злости шутят инсайдеры.

В крупной тюменской клинике назревает скандал из-за коронавируса

Тюменские медики широко обсуждают историю про двух сотрудников Западно-Сибирского медицинского центра, которые продолжали ходить на работу и общаться с пациентами, несмотря на полный набор симптомов коронавируса. Имея профильное образование, они догадывались о том, что больны, но не хотели идти на больничный, чтобы не потерять в деньгах. Тест наличие COVID-19 подтвердил болезнь у обоих. «Руководство медцентра решило никаких действий не предпринимать. Инфицированных медиков отправили на самоизоляцию, а клиника продолжила работать в штатном режиме. Даже полную санобработку делать не стали, как полагается в таких случаях. Но ставка начальства на „авось и небось“ не сыграла. В департаменте здравоохранения об этой истории все-таки узнали», — утверждают слухачи.

Новая начальница тобольской больницы перепугала подчиненных

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что новая начальница тобольской областной больницы №3 Ольга Доронина сменила фамилию аккурат перед назначением, чем немало напугала будущих подчиненных, которым руководителя представили, как Ольгу Дурегину. «Она длительное время занимала должность главврача тюменской поликлиники №8 и ее все там знали, как Дурегину. Видимо, это одна из причин, по которой она долго не решалась на смену фамилии. А тут совпало удачно — и новое место получила, и возможность вернуть девичью фамилию появилась. Правда, подчиненных о переменах предупредить забыли. Они, конечно, перепугались», — посмеиваются слухмейкеры.

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