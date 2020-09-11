Почему сходит с ума Джуд Лоу и зачем рэперу «свиное рыло»?

В выходные меломаны найдут музыку по душе: рок с фестиваля или рэп от ЛСП Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В предстоящие осенние выходные вам точно не придется скучать. В России, как и по всему миру, пройдет ряд знаменательных событий: фестивали, концерты, праздники и акции. URA.RU собрало для вас подборку лучших рекомендаций на 12 и 13 сентярбя. Время всех событий — уральское (+ два часа к Москве).

6. Участвуем в 12-часовом рок-марафоне

Крупный рок-фестиваль «Окна открой!» 13 сентября, начиная с 14:00, будет в режиме онлайн праздновать свой 20-й юбилей. В прямом эфире выступят топовые рокеры (Игорь Растеряев, Stigmata. «Бригадный подряд») и талантливые молодые команды — победители отборочных туров этого года. Зрители увидят более 30 групп. В небольших перерывах — интервью с легендами рока, участниками фестивалей и фанатами.

5. Смотрим первые серии автобиографии актрисы

Жизнь актрисы Сьюзи Пиклс (Билли Пайпер, «Доктор Кто», «Тайный дневник девушки по вызову») летит под откос — ее смартфон взломали и украли компрометирующие фото. Она проходит через все стадии: отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие того, что с ней произошло. Вместе со своей подругой и менеджером Наоми Сьюзи пытается сохранить карьеру и брак. По мнению критиков, сериал стал для Билли Пайпер если не прямо автобиографическим, то как минимум очень личным вызовом.

4. Гуляем по паркам Европы, несмотря на карантин

Не покидая родной страны и даже не выходя из дома выходные 12—13 сентября можно виртуально и бесплатно прогуляться по природным достопримечательностям европейских стран. Трансляции экскурсий запущены по окрестностям озер Комо в Италии, Вальхензе в Баварии, национальному парку Доньяна в Андалусии, вокруг вулканов Этна и Везувий и даже у горы Олимп.

3. Изучаем науку при помощи искусства

В России впервые состоится Международный фестиваль науки и фантастики Art and Science. Фестиваль объединяет на одной площадке науку, технологии и медиаискусство, а также новые форматы в литературе, кино и музыке. В течение двух дней на портале Культура.рф будут транслироваться научные слэмы, лекции, дискуссии и презентации.

2. Смотрим, как сходит с ума Джуд Лоу

Из-за пандемии коронавируса на 13 сентября была перенесена премьера сериала от HBO «Третий день», замешанного на мистике. История рассказывает об общине, живущей на отрезанном от всего мира острове Осея, куда прибывает потерявший близкого человека мужчина по имени Сэм (Джуд Лоу). Он убежден, что это прекрасное место для того, чтобы отстраниться от дум, навеваемых перенесенной психологической травмой. Но в этом месте ему начинают мерещиться какие-то видения.

1. Слушаем долгожданный альбом рэпера ЛСП

Белорусский рэп-исполнитель ЛСП презентовал свой первый альбом за три года и один из самых долгожданных релизов 2020 — «Свиное рыло». Несмотря на то, что певец постоянно переносил релиз, поклонники в целом отнеслись к новой работе благосклонно.

Бонус. 13 сентября состоится громкое возвращение музыкального дуэта группы Мальбэк и певицы Сюзанны с новым музыкальным шоу. Reptiland Tour, с которым познакомились жители большинства регионов России, надолго запомнился поклонникам группы. В этот раз Мальбэк х Сюзанна представят поклонникам свежую программу и новое звучание хитов, а также новые песни. Выступление в «Главклуб Green Concert» в 20:00 по Москве.