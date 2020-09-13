Что итоги выборов на Дальнем Востоке значат для «Единой России»

На Дальнем Востоке «Единая Россия» набирает больше 50% по партийным спискам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Дальнем Востоке по итогам Единого дня голосования «Единая Россия» набирает больше 50% по партийным спискам, свидетельствуют данные экзитполов. Кроме того, здесь кандидаты от партии выигрывают в большинстве одномандантных округов. По предварительной информации, «ЕР» получает значительную поддержку в двух значимых регионах — Магаданской области и Еврейской автономной области. На Колыме проходили выборы в областную думу и гордуму административного центра.

«По двум уровням выборов — в законодательное собрание и Магаданскую городскую думу — «Единая Россия уверенно лидирует. Хотел бы поблагодарить жителей региона за высокий уровень доверия к партии и нашим кандидатам. Мы работали как единая команда», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Серьезную поддержку на выборах получил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще более серьезную поддержку получил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн, выдвинутый «Единой Россией». При рекордной для региона явке в 70% — в 2015 году она была почти в два с половиной раза ниже — он получил по предварительной информации порядка 88% голосов. Андрей Турчак уже поздравил коллегу с убедительной победой.

«Те наказы избирателей, которые вы получили в ходе избирательной кампании, ту стратегию развития региона, которые вы в своей предвыборной программе наметили, я воспринимаю для себя как домашнее задание, которое мы с вами вместе будем отрабатывать — и с федеральным центром, с федеральным правительством. Уверен, что проекты, которые были продекларированы, будут обязательно выполнены, а залог этого — команда, которую мы вокруг себя в регионе собрали», — сказал Андрей Турчак.

Эксперты видят закономерность в результате «Единой России» на Дальнем Востоке. Политолог, руководитель агентства «Bakster Group» Дмитрий Гусев отметил, что партия смогла ответить на запрос избирателя на стабильность.

«После эпидемии коронавируса в стране сформировался большой запрос на стабильность. То есть люди хотят быть уверены в том, что завтра будет лучше или хотя бы так же, как сегодня. И побеждает партия, которая способна эту стабильность обеспечить. А люди поверили «Единой России», — подчеркнул Дмитрий Гусев.

По его словам, победа «Единой России» на Дальнем Востоке «ценна вдвойне».

«Партия смогла убедить избирателей — и это главный результат», — подчеркнул эксперт.

«Единой России» удалось удивить избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В свою очередь, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что в регионах, где «Единая Россия» получила высокие результаты, местная повестка оказалась для людей более значимой, чем субрегиональная.

«В Еврейской автономной области жители заметили недовольство жителей Хабаровского края арестом прежнего главы региона и назначения нового. И даже проходили акции в поддержку арестованного экс-губернатора, однако все же местная тематика и ожидания повышения экономической динамики после назначения Ростислава Гольдштейна оказались актуальнее — особенно на фоне частой ротации губернаторов, ранее не дававшей мощного эффекта», — сказал политолог.

Магаданская область более удалена от остальных регионов Дальнего Востока, поэтому, по мнению Виноградова», «здесь хабаровский эффект был еще менее вероятен».