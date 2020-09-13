Судьбу челябинского парламента решат на закрытой встрече

Алексей Текслер (слева) и Владимир Мякуш начинают закрытые консультации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинский губернатор Алексей Текслер и спикер ЗСО, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш готовятся к закрытой встрече. На кону — будущее областного парламента, руководство которого должно почти полностью обновиться. Даже структура ЗСО может быть пересмотрена. Поэтому инсайдеры советуют избранным депутатам не торопиться делить портфели.

Губернатор Текслер возглавлял списки «ЕР» на выборах в ЗСО, и как отмечают эксперты, своим рейтингом вытянул партию. «До первой сессии, то есть до 24 сентября, мы встретимся с губернатором, обсудим, каким будет руководящий состав ЗСО. Определимся с датой конференции партии» — сообщил URA.RU секретарь регионального отделения «ЕР», спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Мякуш не стал уточнять дату конференции. По данным URA.RU, в «ЕР» планировали провести 17 сентября. Но все изменилось накануне вечером, после того, как Дмитрий Медведев предложил Текслеру возглавить челябинскую «ЕР».

Олег Гербер начинает карьеру в политике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Предполагалось, что Текслер займет партийный пост позже. Теперь когда смена лидера совпадает с формированием ЗСО, подготовка к конференции займет больше времени. Процесс могут отложить до следующей недели», — сообщил URA.RU источник в «ЕР».

По словам инсайдера, теперь требования Текслера к кадровому составу областного парламента станут жестче. «Точно известно, что Мякуш останется председателем ЗСО, а в Совет Федерации вновь делегируют Олега Цепкина. По остальным должностям надо смотреть новичков», — указывает собеседник.

«ЕР» рассчитывает получить 44 мандата. Из них 28 по одномандатным округам и 16 по спискам. Около половины — действующие депутаты. Среди новичков стоит отметить депутата Курчатовского райсовета Вячеслава Ершова, выигравшего выборы в одномандатном округе. «Ершов точно будет просить штатную должность — депутата на освобожденной основе или даже руководителя комитета», — сообщил URA.RU источник в «ЕР».

По спискам «ЕР» в ЗСО проходит гендиректор ОТВ Олег Гербер. Как отметил инсайдер, Гербер — «человек из команды Текслера». «Он даже рассматривался на пост руководителя бюджетного комитета, но после проигрыша Марины Поддубной стала вакантной должность председателя комитета по информационной политике. Комитет могут предложить Герберу, — утверждает инсайдер. — Гербер может возглавить даже партийную фракцию».

Владимир Павлов станет вице-спикером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы выиграл экс-министр промышленности региона, а ныне менеджер ЧТПЗ Владимир Павлов. «Павлова выдвинут в 2021 году в Госдуму, ему нужна публичная должность. Руководивший комитетом по экономике Константин Захаров не попадает в новый состав, его должность может достаться Павлову», — сообщил источник. Инсайдер также отметил, что на место Захарова претендует еще один новичок-депутат, топ-менеджер фабрики «Юничел» Алексей Денисенко.

Инсайдер также предложил не сбрасывать со счетов таких новичков, как гендиректора «Чебаркульской птицы» Дмитрия Пырсикова и начальника управления социальной политики РМК Елену Тарасову. «Пырсиков как вариант рассматривается на пост председателя аграрного комитета. Его продвигает тесть Александр Берестов, ранее уже руководивший комитетом. Тарасовой могут предложить должность в комитете по социальной политике — заместителя руководителя. Из депутатов-старожилов будет просить пост Александр Мотовилов. Пост председателя комитета могут предложить топ-менеджеру „Макфы“ Дмитрию Мешкову», — утверждает инсайдер.

Выигравший выборы Михаил Видгоф сохранит кресло руководителя комитета по молодежной политике, культуре и спорту, а за директором ММК Павлом Шиляевым могут оставить комитет по промышленной политике и транспорту. Остается открытым вопрос, получат ли должности представители «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Эсеры должны получить семь мандатов — больше, чем в предыдущих созывах.

«Лидер эсеров депутат Госдумы Валерий Гартунг будет просить для своей фракции портфель, — говорит URA.RU инсайдер. — Но решать вопрос, давать или нет эсерам комитет, Текслер будет сам. КПРФ и ЛДПР обычно довольствуются тем, что получают несколько ставок штатных депутатов и должности заместителей председателей комитетов».

Михаил Махов получит должность в комитете экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По одному мандату получают «Зеленая альтернатива» и Партия пенсионеров. Депутатами станут их лидеры, Михаил Махов и Степан Фирстов. В кулуарах обсуждается, что Махов будет претендовать на пост председателя комитета по экологии.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинске Андрей Лавров не верит, что кто-то из партий-дебютантов получит руководящий пост. «Сходу малым партиям отдавать значимые должности — значит оскорбить традиционные партии, которые боролись и показали лучшие результаты. Пускай сначала наберутся опыта», — считает эксперт.

Инсайдер сообщает, что на должность председателя комитета по экологии рассматривается депутат Анатолий Еремин, а Махов может стать его заместителем. «Отдельно будет решаться вопрос о том, сохранит ли пост первого вице-спикера ЗСО Юрий Карликанов. Вице-спикерам, в статусе председателей комитетов, могут стать Гербер, Павлов и Еремин.

Не исключено, что будет пересмотрена структура ЗСО и комитетов, — говорит источник. — Все решится после встречи Текслера и Мякуша».

По словам инсайдера, на политического вице-губернатора Анатолия Векшина будут возложены новые обязанности — он от лица исполнительной власти будет отвечать за взаимодействие с ЗСО. До сих пор подобного функционала в правительстве области не было. «Мы не анонсируем такие встречи», — сообщил URA.RU пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь, в ответ на вопрос когда Текслер и Мякуш начнут консультации. Все возможные претенденты на новые посты в ЗСО от комментариев воздерживаются до конференции.