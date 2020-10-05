Армия России перестала подчиняться власти на выборах

«Солдатам и офицерам надоело, что их водят на выборы строем» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская армия перестала быть активом, поставляющим голоса избирателей «Единой России». Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ — в некоторых регионах на выборах 13 сентября партия власти получила менее трети голосов от военных. Источник URA.RU во властных структурах сообщает, что солдат и офицеров будут просить не приходить на выборы 2021 в Госдуму, чтобы снизить риски для ЕР, теряющей поддержку населения.

По данным УИК №1263 в Челябинской области, расположенном в военном городке, за ЕР на выборах депутатов заксобрания проголосовало лишь 38,03% избирателей (в среднем по региону — 42,46%). Недовольство армейцев стало заметно уже на голосовании за новый состав Госдумы в 2016 году, когда единороссов на этом же участке поддержали 64,63% человек. При этом годом ранее, на выборах в заксобрание, ЕР получила от военных 77,59%. Поддержка президента России Владимира Путина в 2018 году здесь была большой (75,5%), но за изменение Конституции на участке высказалось уже только около 51% избирателей

Низкие результаты ЕР зафиксированы в нескольких УИК, где голосуют военные Фото: Анна Майорова © URA.RU

Похожая картина складывается в Магаданской области, где на выборах в облдуму-2020 на участке №8 (к нему приписана воинская часть 10372) партия власти набрала 34,77% (в среднем по региону — 58,32%). При голосовании за предыдущий состав регионального парламента ЕР (2015 год) здесь получила 44,56% голосов, на выборах в Госдуму-2016 — 37,43%. При этом действующего президента в 2018 году на участке поддержало 72,54% избирателей, обновление Конституции — 59,59%.

Голосование против «партии власти» было отмечено также в республике Коми, где на участке №80 (приписана в/ч 5143) за ЕР проголосовало 27,34% избирателей (28,61% в среднем по региону, в 2015 году — 52,49%, в 2016 году — 40,2%, а за президента Путина — 67,7%, за Конституцию — 66,36%). В Воронеже на УИК №910, к которому приписана военно-воздушная академия, результат «Единой России» составил 43,39% (61,52%, 67,8%, 52,24%, 79,92%, 61,78%). В Кургане, по данным УИК №862 (здесь в том числе голосует пограничный институт ФСБ), единороссов поддержали 37,14% (44,57%, 68,86%, данные о голосовании на участке в 2015—2018 годах в базе избиркома отсутствуют).

Источник URA.RU в военной среде отмечает, что в армии устали от постоянной мобилизации во время выборов. «Надоело, что их водят на избирательные участки строем. Кроме того, никто не забыл о непопулярной пенсионной реформе — у военных она рассчитывается по-другому, но пострадали их родственники», — заявил он.

По словам другого инсайдера в партийных кругах, такие результаты ставят под вопрос успех ЕР на федеральных выборах. По его словам, задача партии — получить 301 мандат из 450, поэтому будет важен каждый голос.

«Власти попросят военных не приходить на участки, учитывая рост протестных настроений в их среде — а это около миллиона служащих плюс семьи и гражданский персонал», — утверждает собеседник.

При этом в половине УИК, которые URA.RU удалось соотнести с конкретными войсковыми частями или военными вузами (в открытом доступе эта информация встречается редко), результаты единороссов на местных выборах-2020 оказались выше средних по региону. Так, на участке, к которому приписано Рязанское училище ВДВ, ЕР набрала более 95% голосов (в регионе — 47%). В Новосибирской области (38%), на участке, где голосуют курсанты военного института Росгвардии — свыше 89%. В той же Магаданской области УИК №80 отчиталась о результате в 63,25% — участок находится рядом с отделением пограничной службы. Высокие результаты единороссов отмечены также на «военных» избирательных участках в Костромской области и ЯНАО — 54,76% и 69,44% соответственно.

Солдаты и офицеры голосуют не за партию, а за своего командира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что такая поляризация поддержки партии власти объясняется тем, что военные голосуют не столько за партию, а сколько за (или против) своего командира. «Их волнует, выстроил ли дивизионный командир комфортный военный городок, доходят ли до военных все причитающиеся выплаты. Ведь младшие офицеры, вплоть до капитанов, по уровню жизни не слишком отличаются от солдат», — замечает эксперт.

С другой стороны, по мнению Журавлева, нельзя исключать и применения в воинских частях административного ресурса. «Но столь разные результаты могут свидетельствовать о том, что этот ресурс работает в обе стороны. Не любит командир „Единую Россию“, вот она и получает низкий процент», — предполагает политолог.

Ответственность за результаты ЕР частично несет Главное военно-политическое управление ВС РФ, возрожденное в 2018 году по аналогии с институтом политруков в советской армии. Но политический эксперт Сергей Маркелов отметил неэффективность работы современных политруков.

«Все решают командиры. Политруки — лишь инструмент, который может организовать солдат и привести их на выборы. Но талантливых агитаторов среди них сегодня нет, потому что это формальный институт», — заявил Маркелов.

Политолог уверен, что там, где результат «Единой России» был низким, политруки получат внушение от высшего командования. «Но „наверх“ командиры будут докладывать о внешних причинах того, почему нужный результат для власти не был достигнут — это круговая порука. Сам же институт политруков никуда не денется», — отмечает Маркелов.

Ранее агентство сообщало о том, что президент Владимир Путин распорядился ввести политруков в состав Росгвардии. В задачи органа входит поддержание «морально-политического состояния» военных и «формирование идейно убежденной личности» военнослужащего.

URA.RU направило в Минобороны РФ запрос с просьбой прокомментировать информацию. В ведомстве взяли время на подготовку ответа.