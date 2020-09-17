Курганские инсайды: Шумков поссорил единороссов

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Руководство реготделения «Единой России» в скором времени ждут глобальные изменения. Курганские элиты переговариваются, что новым партийным лидером станет спикер облдумы Дмитрий Фролов. После выборов в партии царит напряженная обстановка, все успели рассориться друг с другом. Инсайдеры винят в этом главу региона Вадима Шумкова. А вот главу Кургана Андрея Потапова, вероятнее всего, не накажут за провал на выборах в областную думу.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Шумков не накажет мэра за провальные выборы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэра Кургана Андрея Потапова, вероятнее всего, не будут наказывать за низкую явку на выборах в облдуму в областном центре и слабые результаты «Единой России». «Явка в Кургане действительно провальная. Кроме того, все три кандидата от КПРФ прошли именно в Кургане, а не в районах», — отметил инсайдер из политических кругов. Однако наказывать за это Потапова, тем более публично, губернатору Вадиму Шумкову не выгодно. «Сейчас все говорят о триумфе „ЕР“. Если накажут Потапова — значит, признают провал. Он на самом деле есть. Те же КПРФ значительно улучшили свой результат. А поддержка партии власти с учетом низкой явки составила всего 13%», — переговариваются сплетники. По этой же причине пока отложены кадровые перестановки в руководстве «ЕР».

В «Единой России» раскол

Распределение мандатов среди единороссов-списочников на выборах в Курганскую областную думу привело к внутрипартийным ссорам, утверждают сплетники. «По сути, уже можно говорить о расколе. Одни хотят поступить по совести, чтобы мандаты достались тем округам, где рейтинг „ЕР“ был выше. Другие пытаются провести в думу нужных людей», — говорят злые языки. По их словам, за распределением мандатов стоит губернатор Вадим Шумков. «Он сейчас пытается выстроить думу под себя, при этом выполнить все договоренности, достигнутые до выборов. Кому-то заранее обещали, что их человек пройдет в облдуму. Отсюда и возникают разногласия, которых раньше среди единороссов не было», — злословят в регионе.

У курганских единороссов сменится руководитель

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев, по слухам, покинет этот пост до конца года. «Решение уже принято. Нового секретаря выберут на конференции. Вместо Кафеева хотят поставить [Дмитрия] Фролова», — рассказал инсайдер. По его словам, Кафеев считается человеком из команды экс-губернатора Алексея Кокорина. Он — достаточно независимая фигура. Губернатор Вадим Шумков же намерен реформировать региональное отделение партии под себя. «Фролов — председатель областной думы, по сути — второе лицо области после губернатора. Его назначение секретарем будет восприниматься как усиление регионального отделения партии», — считают источники.

Курганская облдума лишилась лоббиста муниципальной реформы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Варгашинского района Владимир Яковлев мог стать лоббистом муниципальной реформы в Курганской областной думе, если бы не сдал мандат. Инсайдеры говорят, что именно его хотели назначить ответственным за взаимодействие с главами муниципалитетов. Яковлев много лет возглавляет совет муниципальных образований Курганской области, собеседники агентства называют чиновника одним из самых авторитетных глав районов. «Его авторитет планировали использовать для продвижения анонсированной властями муниципальной реформы по преобразованию районов в округа. Пока она вызывает много вопросов и недовольство на местах», — отметил инсайдер. Несмотря на это, Яковлева, который был предварительно согласован на первого вице-спикера думы, убедили сдать мандат в пользу гендиректора АО «Газпром газораспределение Курган» Олега Попова.

Потапов отказался уходить из-за политических амбиций

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Андрей Потапов, которому слухачи прочили отставку после выборов, передумал увольняться, говорят в кулуарах. «На его решение повлиял проект федерального закона, согласно которому все мэры в столицах субъектов могут получить статус заместителя губернатора. Именно это пока и останавливает Потапова», — перешептываются в коридорах власти. Сплетники уточняют, что подобная инициатива обсуждается на федеральном уровне уже много лет. В последнее время о ней было не слышно, но теперь снова появились разговоры, что мэр Кургана может получить статус замглавы региона.

В Кургане удивились взлету карьеры местного депутата

Курганские элиты удивляются стремительной политической карьере директора ООО «Курганское телевидение» (канал «Область 45») Татьяны Хильчук. «Она хоть и дистанцировалась от политики, за два года выиграла выборы сначала в городскую думу, теперь в областную», — переговариваются в кулуарах. Сплетники считают, что на этом развитие карьеры Хильчук не остановится. «Не удивлюсь, если она в будущем попадет в политсовет „Единой России“ или станет новым руководителем ГТРК „Курган“», — усмехаются в регионе.

Выпускнице Страсбургского университета прочат дальнейший рост

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дальнейший карьерный рост прочат новому руководителю департамента экономики в мэрии Кургана Ульяне Ивановой. Выпускница Страсбургского университета (Франция) появилась в городской администрации менее года назад, и ей уже доверили стратегическое направление. По данным сплетников, ранее Ивановой прочили высокую должность в правительстве региона, но теперь появились разговоры, что она может стать первым вице-мэром Кургана. Сейчас этот пост занимает Андрей Жижин.

Коррупционные схемы, вскрытые в полиции, проверят в бюджетных учреждениях

Силовики начали активно проверять бухгалтерские документы бюджетных учреждений Курганской области. В первую очередь их интересует распределение премий, говорят слухачи. Ранее мошеннические схемы с премиями удалось вскрыть в нескольких отделениях полиции. «Это удалось, в том числе, благодаря масштабным проверкам, организованным после задержания [замначальника областного УМВД Андрея] Шамина. Но понятно, что не только в полиции такие схемы применялись. Поэтому масштаб проверок расширяется. Ждем новых уголовных дел», — отмечают сплетники. Информация об одном из таких дел уже была обнародована силовиками на днях: нарушения уже вскрыли в Курганском техникуме сервиса и технологий.

Скандалы в подконтрольном властям СМИ

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В издательском доме «Новый мир», который принадлежит областным властям, снова вспыхнули конфликты, говорят слухачи. Затишье, которое там наблюдалось после смены руководства, продлилось недолго. «Когда в начале года в издание пришел новый руководитель, Ольга Дружинина, казалось, что конфликтов больше не будет. Однако сейчас они вспыхнули с новой силой», — говорят злые языки. По данным инсайдеров, Дружинина успела настроить против себя значительную часть коллектива. «В областном руководстве тоже не все ей довольны. Не исключено, что в скором времени в „Новом мире“ начнутся новые кадровые изменения», — переговариваются в регионе.

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