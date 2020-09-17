Свердловские инсайды: Екатеринбург очистился от криминала

Особенности Екатеринбурга Коллаж URA.RU

Отличившийся во время эпидемии коронавируса замгубернатора Павел Креков выбрал себе любимчика, а слухи о грядущей отставке главы избиркома подогрел сам руководитель комиссии Владимир Русинов. В свердловских городах готовят новые назначения, а партии активизировались перед выборами в Госдуму.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор сделал Бидонько подарок

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В правительстве Свердловской области шепчутся, что губернатор Евгений Куйвашев решил поощрить своего политического зама Сергея Бидонько кратковременным отпуском. Они утверждают, что причиной стала успешная выборная осенняя кампания. При этом старожилы резиденции уверяют, что этот подарок дорогого стоит.

Русинов все ближе к отставке

Сплетники утверждают, что в резиденции губернатор была крайне удивлены пресс-конференцией руководителя облизбиркома Владимира Русинова, на которой он сказал, что явка на выборах области в Единый день голосования была низкой. «Такое заявление мог сделать оппозиционер, а не действующий глава облизбиркома», — возмущаются злые языки. В кулуарах поговаривают, что после этого поиск кандидатур на место главы облизбиркома активизировался.

Министр Карлов стал любимцем замгубернатора

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рассказывают, что новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов стал одним из частных визитеров замгубернатора Павла Крекова. Последний, шепчутся, иной раз вызывал Карлова к себе на совещания до трех раз в день. Рад был этому сам министр или нет — не сообщают, но вспоминают, что весной и летом Креков чаще сам посещал минздрав.

Демидов станет «правой рукой» главы свердловского минздрава…

Свердловские инсайдеры отмечают верный аппаратный признак того, что главе горздрава Екатеринбурга Денису Демидову гарантирован высокий пост в свердловском минздраве: глава городского управления здравоохранения сопровождал министра Андрея Карлова в инспекционных поездках по области. По мнению собеседников URA.RU, это означает, что Карлов видит Демидова своей «правой рукой». Предполагается, что Демидов займет пост замминистра и будет заменять шефа во главе свердловской медицины в периоды его отсутствия. Как сообщало URA.RU, с января 2021 года екатеринбургское здравоохранение будет передано в ведение Свердловской области.

…, но поглощение горздрава буксует

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Процесс поглощения свердловским минздравом горздрава Екатеринбурга, по слухам, сталкивается с многочисленными сложностями — как юридического, так и чисто бюрократического характера. Поговаривают, что препятствия с большим усердием создают нынешние руководители горздрава. Правда, злые языки утверждают, что нынешний министр Андрей Карлов уже дал сигнал в кулуарах: «Будете сопротивляться, привлечем внимание прокуратуры к вашим закупкам».

В резиденции губернатора определились с мэрами Артемовского и Ивделя

Свердловские власти уже определились, кого хотят видеть во главе Ивделя и Артемовского, где освободились посты мэров. Говорят, что вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько на следующей неделе встретится с кандидатами в мэры Артемовского Константином Трофимовым и Ивделя — Владимиром Михелем. Политикам обещана поддержка администрации губернатора.

Свердловские депутаты соревнуются в лоббизме

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что депутаты свердловского заксобрания вступили в традиционное соревнование лоббистских возможностей: кто сможет обеспечить большие дотации из областного бюджета для территорий своего избирательного округа. Спортивный азарт подогревается еще и тем обстоятельством, что через год в Свердловской области состоятся выборы следующего созыва парламента, и тем из народных избранников, кто хочет сохранить мандат, придется отчитываться перед избирателями.

По активности парламентариев можно сделать выводы, кто из них не утратил электоральных амбиций. Например, в минфине часто видят Владимира Терешкова и Владислава Погудина, а вот Илья Гаффнер и Андрей Гориславцев там практически не появляются, рассказывают инсайдеры. Посещают министерство и некоторые депутаты от Екатеринбурга. Они, как всегда, оказались в более выгодном положении, поскольку областной центр обычно получает максимальные дотации.

Однако екатеринбургским лоббистам неожиданно вставил палки в колеса финансовый блок ратуши, который формалистски подошел к проведению согласительных комиссий в минфине. Часть предназначенных областному центру денег могут «откусить» маленькие муниципалитеты, которые не избалованы вниманием областных властей и готовы драться за каждую копейку.

Куземке опять прочат отставку

Слухачи из ближайшего окружения мэра Александра Высокинского утверждают, что на повестке вновь стоит вопрос об увольнении идеолога мэрии Екатерины Куземки. В этот раз, как утверждается, она и сама не против перейти в один из крупных холдингов. По их словам, одна из основных причин в том, что Куземка не будет допущена до выборных бюджетов 2021 года. «Смысла оставаться на зарплате муниципального чиновника у нее нет», — сплетничают злые языки.

Начальник полиции Нижнего Тагила метит в Госдуму…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров рассматривает вариант с выдвижением в Госдуму от «Единой России» — соответствующие планы полковник якобы озвучивает своему окружению. По словам инсайдера, Абдулкадыров может воспользоваться тем, что бывший управляющий директор ЕВРАЗ-НТМК и ЕВРАЗ-КГОК Алексей Кушнарев пока не дал окончательного согласия на участие в кампании. «Но шансы Абдулкадырова невелики. Вопрос с Кушнаревым — практически решенный», — передает инсайдер.

… и борется с мэром за влияние в городе

Наблюдатели обращают внимание на обострение конфликта между Абдулкадровым и мэром города Владиславом Пинаевым. По словам инсайдеров, особенно заметно это стало на сентябрьских довыборах в гордуму. Через лояльного ему первого вице-мэра Вячеслава Горячкина, который курировал кампанию, Абдулкадыров попытался «слить» промэрского кандидата от «Единой России» Александра Долгорукова.

«Долгорукову выбрали какого-то странного политтехнолога, который делал все, чтобы мэрия проиграла эти выборы. Таким образом планировалось дискредитировать Пинаева в глазах губернатора», — рассказал участник городских интриг. В итоге мэру пришлось все делать самому: рассказывают, что за последние несколько дней кампании вместе с Долгоруковым он успел обойти почти весь округ.

В Екатеринбурге появится спецгруппа лоббистов под руководством Чернецкого

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти Екатеринбурга думают над созданием специальной группы лоббистов, которые отстаивали бы в Москве финансирование крупных городских проектов, рассказывают в кулуарах «серого дома». В такой пул могут войти городские и региональные чиновники, а также депутаты Госдумы. «Они бы уезжали в Москву, работали там несколько дней, общались с федеральным правительством и привозили сюда финансирование. Мы даже готовы были бы снимать им там квартиры! По такому принципу работают, например, в Казани, поэтому они так хорошо и живут», — описывает замысел муниципальный служащий. Идейным вдохновителем задумки называют экс-мэра, а ныне сенатора Аркадия Чернецкого.

В мэрии Екатеринбурга ждут наплыва курганцев

В ближайшее время на работу в мэрию Екатеринбурга (на рядовые должности) могут перебраться еще несколько выходцев из Кургана, делятся инсайдеры в кадровом департаменте «серого дома». «Сейчас на рассмотрении находятся сразу несколько человек. Чем им, спрашивается, так понравилась наша мэрия?» — возмущаются в кулуарах, воспоминая, что в мэрии на заметных постах уже работают два курганца: бывший мэр города Павел Кожевников является советником главы Екатеринбурга, а экс-прокурор Вадим Суровцев — замначальника правового департамента мэрии.

Товарищ Высокинского усилился за счет его зама

Начальник департамента информатизации мэрии Екатеринбурга Александр Немтинов, которого считают соратником мэра Александра Высокинского, пролоббировал важное для себя кадровое решение. Рассказывают, что новая помощница первого вице-мэра Екатеринбурга Дарья Дубинина — креатура именно Немтинова. «Он поставил своего соглядатая к ключевой фигуре. Учитывая, что у Дубининой нет высшего образования, выбирали по степени преданности Немтинову, а не компетенциям», — оценивают на третьем этаже «серого дома».

Перестановки в корпусе вице-мэров спасли куратора культуры

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Назначение Екатерины Сибирцевой на пост вице-мэра по соцполитике позволило начальнику управления культуры Илье Маркову сохраниться в должности. Дело в том, что начальник комитета по соцполитике Елена Левина, также претендовавшая на этот пост, была готова уволить Маркова — на этом якобы настаивала вице-мэр Екатерина Куземка, продвигавшая Левину. «Но Сибирцева не намерена менять куратора культуры. Поэтому оборона Маркова окрепла», — описывают план вице-мэра в ее окружении.

Лидер свердловских коммунистов наращивает влияние

Секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев может расширить свое влияние в гордуме. Это произойдет, если депутата Андрея Пирожкова, оппонируюшего ему, все-таки заберут в армию. Дело в том, что место Пирожкова в случае его ухода автоматически перейдет к 20-летней Анастасии Зыковой, которая шла второй в списке КПРФ по Чкаловскому району в 2018 году. Таким образом, фракция КПРФ практически в полном составе вернется под контроль депутата Заксобрания.

Застройщиков Екатеринбурга заставили нервничать

Изменение правил застройки и землепользования в Екатеринбурге, за которое бизнесмены бились с администрацией, откладывается во второй раз. Ранее предполагалось, что гордума рассмотрит поправки 15 сентября, затем — что это произойдет в конце месяца. Однако и этого не произойдет — якобы из-за того, что гордума нашла какие-то несостыковки в документах, подготовленных администрацией. «Бизнесмены уже звонят и спрашивают, когда наконец мы примем изменения — они устали ждать», — рассказывает статусный депутат.

На вице-мэра жалуются в прокуратуру

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сплетники судачат, что строительное сообщество не оставляет попыток довести вице-мэра Екатеринбурга по строительству Алексея Бирюлина до уголовного дела. Поговаривают, что в прокуратуру готовится коллективное письмо с жалобой. Впрочем, говорят их оппоненты, Бирюлин находится под особой охраной мэра Александра Высокинского, поэтому письмо в прокуратуру вряд ли поможет.

Мисюра продолжит карьеру в партии?

Ходят слухи, что большие проблемы в ближайшее время могут возникнуть у руководителя НПО «Автоматика», экс-министра промышленности Андрея Мисюры. Якобы один из крупных федеральных чиновников, который поддерживал его, закончил карьеру. Сплетники уверяют, что спасение Мисюра ищет в системе «Единой России». Однако его притязания могут закончиться конфликтом с руководителем регионального отделения Виктором Шептием.

В «Единой России» ищут нового идеолога

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В исполкоме свердловской «Единой России» шепчутся, что глава отделения Виктор Шептий решил оказать услугу губернатору, уволив своего заместителя по идеологии Петра Паньшина. Поговаривают, что на это место планируется пригласить главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина, который давно стал проблемой для областных властей. Якобы переговоры уже начались.

Свердловские эсеры не могут найти денег на выборы

На старте большого избирательного цикла практически все свердловские отделения парламентских партий испытывают проблемы со спонсорами. Ранее URA.RU писало о том, что «Единая Россия» лишилась части финансовой поддержки. Инсайдеры рассказывают, что областное отделение «Справедливой России» также испытывает трудности с финансированием. Глава региональной организации СР Андрей Кузнецов в разговоре с URA.RU не подтвердил эту информацию, однако отметил, что партия намерена испробовать технологию крауд-фандинга, то есть привлечения пожертвований от своих сторонников.

Соцработники массово увольняются

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сплетники утверждают, что в скором времени очень сложная ситуация ждет социальную сферу области. Дело в том, что работники учреждений получают скромную зарплату — в среднем 30—32 тыс. рублей — и никаких доплат во время пандемии не получают. Поэтому, по слухам, началось массовое увольнение из подразделений минсоцзащиты. «Как эту проблема будут решать, пока неясно», — пожимают плечами слухачи.

В Свердловской областной больнице ждут отставки

Говорят, что в Свердловской областной клинической больнице готовится отставка главврача Игоря Трофимова. Предстоящей зимой у него завершается контракт, который, вероятно, продлен не будет. Причина, шепчутся, отнюдь не в профессиональных качествах руководителя крупнейшей больницы региона — с работой он справляется. Дело в интересах УГМК, один из топов которой хочет поставить на место Трофимова своего человека.

Ройзману вспомнят храм

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Слухмейкеры в погонах говорят, что в скором времени может всплыть старое уголовное дело, возбужденное из-за повреждения храма в селе Быньги, что близ Невьянска. Старую церковь когда-то повредили подопечные из фонда «Город без наркотиков» бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, восстанавливавшие здание. Многочисленные экспертизы показали, что работы проводились без разрешения и нужной на то квалификации, что и образовало состав преступления. Уголовное дело, в материалах которого упоминался Ройзман, было закрыто после передачи его в подследственность СКР, и отправлено в архив. Причины этого решения, говорят, лежат в области политики, ею же, вероятно, будет обоснована реанимация расследования. Все будет зависеть от активности бывшего градоначальника именно в политике.

Из Екатеринбурга сбежали криминальные авторитеты

Фото: depositphotos.com

Арест в августе банды Романа Короткова, который в компании со бойцами из сквера захватил похоронный бизнес в Сысерти и ее округе, дала неожиданно приятные последствия. Слухмейкеры говорят, что из Екатеринбурга и даже из Свердловской области экстренно сбежали видные представители «боевых дружин», называемых боевиками. Знатоки криминального зазеркалья говорят, что лидеры и их окружение залегли «на дно» не напрасно. Дело в том, что хорошо осведомленный в делах коллег Коротков влип по-настоящему, а потому готов сдавать всех и вся.

У Федулева нашлись заступники

Сплетники из силовых структур обсуждают, что некие общественные силы пытаются запустить волну в СМИ, чтобы облегчить приговор экс-депутату Павлу Федулеву. Якобы особо активную роль в этом играет городская общественная палата. Говорят, что ее активность уже заинтересовала силовиков.

Тунгусов съездил к брату убитого вора Гули

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Серый кардинал» Екатеринбурга Владимир Тунгусов съездил в Турцию, где встречался с вором в законе Намиком Салифовым по кличке Намик Бакинский, братом убитого лидера российского криминального мира Надира Салифова по кличке Гули. Многомиллиардная империя Гули перешла к его брату, и Тунгусов решил предложить свои услуги. По словам осведомленного источника, Тунгусов предложил себя в качестве наместника брата Гули на Урале, хочет стать кем-то вроде смотрящего по Екатеринбургу. Тунгусов готов возглавить сбор дани с торговцев овощных рынков, при этом получая за это оговоренную долю. После убийства Гули в преступном мире России ожидают передел сфер влияния, и бывший глава администрации губернатора Свердловской области хочет принять в этом участие.

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