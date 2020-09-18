Введут ли сейчас в России жесткий карантин по COVID, как весной

Сергей Собянин возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти РФ не будут вводить жесткий карантин по COVID-19, как было этой весной, несмотря на начало второй волны коронавируса. Система здравоохранения готова к пандемии гораздо лучше, чем полгода назад, уверены эксперты. Несмотря на это, мэр Москвы Сергей Собянин призывает вновь ввести жесткие ограничения. Это ему необходимо, чтобы вернуть себе статус и влияние главного борца с пандемией в стране, говорят политологи.

Ранее Собянин призвал работодателей вернуть своих сотрудников на удаленную работу. Пребывание в офисах, по его словам, нужно свести к минимуму — чем больше людей уйдут на дистанционную работу, тем меньше будет контактов и передвижений по городу. «А тогда ситуация с коронавирусом будет более стабильной», — считает мэр столицы.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вторая волна коронавируса уже началась, подтверждает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Но это не катастрофа. Мы знаем, как вирус ведет себя, знаем, чего от него ждать. Поэтому жестких карантинных мер можно не ждать», — объяснил он URA.RU.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что призыв, который прозвучал от Собянина сейчас, — лишь перестраховка одного отдельно взятого мэра. «Весной страна не знала, что такое коронавирус, не было опыта борьбы с ним, а система здравоохранения была не готова к такому вызову. Поэтому и меры во время самоизоляции были достаточно жесткие», — пояснил он в разговоре с агентством.

Сейчас система здравоохранения готова к росту числа заболевших. В середине марта, как сообщал Минздрав РФ, в стране было заготовлено 55 тысяч инфекционных коек. Сейчас же, как заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании в правительстве 14 сентября, развернуто 126 тысяч мест, еще 60 тысяч было отдано в повседневный оборот. Также полноценно налажены поставки масок, перчаток, антисептиков и лекарств.

Меньше и прирост числа зараженных: если весной ежедневно фиксировалось в среднем по 8-9 тысяч заболевших COVID-19, то теперь — по 5-5,5 тысяч в день. Всего в стране более миллиона инфицированных, но активных случаев — только 190 тысяч, уточнил Альтштейн. Также он обратил внимание, что в регионы РФ уже поступает антиковидная вакцина.

Жестких ограничений не хотят и власти, говорит политолог Алексей Рощин: «В разгар первой [волны] и федеральный центр, и региональные власти, которым выдали дополнительные полномочия, получили много негатива в ответ на радикальные решения. Повторения этой истории никто не хочет». Этой же позиции придерживаются и граждане, говорит эксперт: «Люди не успели восстановиться еще после весенней самоизоляции. Как раз она и спровоцировала волну COVID-диссидентства — опасного, но психологически понятного явления. Если повторить эту практику, она усугубится», — заключил он в беседе агентством.

Повторный уход на самоизоляцию навредит и без того ослабленной экономике, поясняет председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике «Деловой России», секретарь экспертного совета Столыпинского клуба Игорь Лавровский. «Последствия от первого карантина видны и будут оставаться актуальными еще очень долго — например, дефицит в бюджете, рост реального сектора экономики, снижение покупательской способности», — поделился эксперт с URA.RU.

В разгар пандемии, как писало агентство, мэр Москвы на заседаниях рабочей группы Госсовета по коронавирусу (он ей руководит) задавал тренды в борьбе с инфекцией всем регионам, вводя максимально жесткие, не всегда оправданные меры. Но рост влияния политика привел к аппаратной борьбе с премьером Михаилом Мишустиным, в которой Собянин капитулировал. «Мэр Москвы — флюгер этой пандемии, все изначально было завязано на нем. С отходом накала в этой повестке он перестал восприниматься как главный борец с коронавирусом, а теперь снова пытается в нее войти на горячей теме второй волны COVID-19», — заключил Рощин.

URA.RU направило запросы о второй волне коронавируса и готовности к ней в Минздрав РФ и Роспотребнадзор. Ответ на момент публикации не поступил.