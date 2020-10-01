Инсайды ЯНАО: наказание за шутку с губернатором

Новые эмодзи от Apple пригодятся жителям ЯНАО Коллаж: URA.RU

Долгожданная федеральная проверка по линии Росприроднадзора в ЯНАО может оказаться фикцией. Зато региональные власти грозят провести масштабную антикоррупционную ревизию в мэрии, где чиновников подозревают в тесных связях с бизнесом. А в окружном правительстве вместо оптимизации раздувают штат. При этом найти чиновников на топовые позиции оказывается проблемой.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Главе ямальского медиа попало за шутку с Артюховым

Скриншот новостей телеканала «Ямал-регион»

В ямальской медиатусовке болтают, что будущему главе холдинга «Ямал-Регион» Сергею Добрынину, который неофициально уже руководит структурой, пришлось несладко из-за шутки о губернаторе. В соцсетях разошелся скриншот, на котором Дмитрий Артюхов в сюжете «Ямал-Региона» якобы подписан как «призидент РФ». Источники говорят, что так журналисты решили разыграть редактора — мол, ошибка в титрах попала в эфир. Корпоративную шутку слили в мессенджеры.

«Но не смешно в итоге оказалось Добрынину. Руководство округа шутку явно не оценило, а многие обыватели и просто не поняли, что на самом деле в эфире опечатки и не было», — рассказывают слухачи. Коллектив «Ямал-Региона» не так прост, как может показаться приезжему московскому топ-менеджеру, злорадствуют в журналистских кругах. «Добрынин, возможно, только сейчас понял, что изменения в холдинге будут стоить ему новых седых волос. Идея розыгрыша явно была не его, но ответить придется ему», — поделился собеседник из «Ямал-Региона».

Ставленник Артюхова убирает старейшего руководителя

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В коридорах власти рассказывают, что новый глава департамента имущества ЯНАО Сергей Черняев, которого считают ставленником губернатора Дмитрия Артюхова, намерен и дальше проводить рокировки в подведомственных структурах. «Черняев собирается провести ротацию в дирекции по учету и содержанию казенного имущества, руководитель которой, Наталья Казанцева, занимает пост уже 18,5 лет, — сообщают инсайдеры. — Новый шеф уверен, что занимать одну и ту же должность в течении столь длительного срока чиновнику не подобает, даже если вопросов к его работе формально нет».

Черняев, назначенный в августе, начал работу с наведения порядка в документообороте: по словам источников, за полгода «безвластия» в депимущества внутренние приказы перестали соответствовать нормативной базе. Кроме того, в ряде созданных ранее комиссий числились сотрудники, которые уже ушли на другие должности.

Пиар-реформа правительства обернулась раздутием штата

В близких к властным структурам ЯНАО кругах рассказывают, что реформа пиар-блока губернатора Артюхова вылилась в банальное раздувание штатов. «Никакой оптимизации по итогу не произошло, — утверждают собеседники. — Да, набрали новых людей, кого-то более опытного, кого-то — менее, провели перемещения в департаменте внутренней политики, однако говорить о качественных изменениях, как минимум, странно».

По сути, депполитики просто раздули чиновниками вместо того, чтобы перераспределить обязанности и сократить ненужные должности, уверяют слухачи. При этом множество должностей так и остались вакантными: из-за этого департамент, как и другие подразделения, может оказаться в ситуации кадрового голода — чиновников на рядовые позиции не хватает повсеместно.

Чиновников мэрии ждут коррупционные проверки

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Инсайдеры в окружных властных структурах сообщают, что антикоррупционные проверки пройдут в мэрии Губкинского в ближайшее время. «Часть муниципальных чиновников работает в условиях конфликта интересов, у них и их близких есть коммерческие доходы, — сообщают источники. — В мэрии все знают, о ком речь, но руководство почему-то закрывает на это глаза».

По сообщениям слухмейкеров, речь пока идет о внутренних проверках, однако если факты, о которых доброжелатели регулярно сообщают в Салехард, подтвердятся, лишь кадровыми решениями это может и не закончиться. А в дело будут вынуждены вмешаться силовики.

Раскрыта истинная причина отставки первого замгубернатора

Поговаривают, что бывший первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников был вынужден уйти в депутаты заксобрания, чтобы избежать обвинений в крышевании семейного бизнеса. «Чиновнику все чаще стали вспоминать, что компания „Уренгойдорстрой“, получающая дорогие подряды от окружных властей, — это семейный бизнес Ситниковых, — рассказывают инсайдеры. — Это ни для кого не было секретом, однако на фоне провала дорожной отрасли в округе выглядело совсем не комильфо».

Именно поэтому губернатор Артюхов нашел компромиссный вариант, при котором власть не поссорилась бы с крупным бизнесом. Благодаря «Уренгойдорстрою» глава региона не стал разбираться с замом так же круто, как с уволенным директором дептранса Максимом Першиковым.

Мэрам напомнили о стримах

По разговорам в политических кругах, главы муниципалитетов неслучайно активизировались в социальных сетях, проводя прямые эфиры с населением. «Установка на максимальную открытость и прямой диалог идет напрямую от губернатора, — рассказывают инсайдеры. — На последнем совете глав Дмитрий Артюхов напомнил мэрам, что стрим — это мероприятие не разовое, и те главы, которые хотели услышать, его услышали».

Тем не менее, как утверждают слухмейкеры, такой директивный метод не пойдет впрок, если фильтровать поступающие на стримы вопросы, как уже было на некоторых эфирах. Тех глав, кто будет «читерить», ждет разбор полетов и работа над ошибками.

Проверку Росприроднадзора проводят «для галочки»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что проверка по линии Росприроднадзора, которую в ЯНАО должен был проводить руководитель Северо-Уральского управления ведомства Андрей Гуржеев, проводится формально. «На бумагах проверка началась, Гуржеев приехал в Салехард, но все, чем он тут занимался — это прогулки по городу, — рассказывают собеседники. — Скорее всего, отчеты по командировке и проверке уже готовы, и на бумаге все будет гладко».

Амбиции экс-депутата заксобрания обманули

Источники в Новом Уренгое рассказывают, что депутат городской думы от «Единой России» Полина Шумова, последние полгода работавшая в окружном заксобрании, рассчитывала на большее, нежели пост председателя комитета по финансам. «Шумову усиленно продвигали в большую политику весной этого года, много сил и средств вложили в ее пиар на окружном уровне, — сообщают собеседники. — Политик, проработавшая в региональном парламенте даже несколько месяцев, явно претендовала на продолжение работы в равноценном статусе — перед партией она это заслужила».

Оказалось, что в новом созыве заксобрания места для Шумовой не нашлось, все места были поделены, и ей придется довольствоваться мандатом городского депутата еще пять лет, уверены инсайдеры. Была попытка согласовать ее кандидатуру хотя бы на пост спикера или его зама, но партийное руководство отказало и в этом.

Главврача районной больницы заберут в правительство

Фото: скриншот видео, «ВКонтакте»

В медицинских кругах поговаривают, что в скором времени может смениться руководитель Надымской районной больницы. «В окружном департаменте здравоохранения имеют планы переманить на повышение главврача Наталью Калиберду, — рассказал источник. — Ей хотят предложить вакантную должность первого зама директора депздрава».

Прецеденты, по словам собеседника, уже есть: и нынешний глава департамента Андрей Новиков, и его первый заместитель Кирилл Трапезников сами вышли в чиновники из главврачей. Правда, пока остается неизвестным, устроит ли саму Калиберду данный вариант.

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