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Свердловский истеблишмент готовится к новой волне коронавируса и сильно переживает за последствия. На этом фоне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский нашел способ свалить вину за взбучку от губернатора, у главы свердловского минздрава нашли влиятельных покровителей, а у православного кандидата в гордуму Оксаны Ивановой — деньги, и много. И кстати, свердловский клуб генералов-силовиков, похоже, не складывается. Подробности — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор подает сигналы

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Статусные свердловские чиновники и политики на неделе начнут в едином порыве рассказывать свердловчанам о необходимости носить маски и пользоваться антисептиками, рассказывают в окружении губернатора. «Глава региона своим выступлением четко дал понять, какую мысль нужно донести до уральцев. И чиновникам следует сделать это доступными средствами — кто в Фейсбуке, кто в Инстаграме», — рассказывает инсайдер. Что характерно, одной из первых отреагировала уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх, у которой непростые отношения с главой региона.

Бидонько сгладит конфликты

В течение ближайшего времени, по слухам, у вице-губернатора Сергея Бидонько назначена серия встреч с депутатами городской думы. В том числе — по вопросам бюджета на следующий год. Как говорят слухмейкеры, вице-губернатор продолжает выполнять поручение главы области, цель которого — избегать острых конфликтов в уральской столице и столкновений представительного органа и администрации города. Одновременно губернатор дал команду Бидонько создать штаб по довыборам и возглавить его. Сплетники подчеркивают: все важные решения будут приниматься в резиденции.

Карлов поддается чужому влиянию

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Минздрава Андрей Карлов, как утверждают сплетники, после своего назначения развил бурную деятельность, перестаивая структуру подведомственных учреждений. При этом действовать, по слухам, он предпочитает обходными маневрами, не согласовывая некоторые свои решения с руководством. В то же время сплетники уверяют, что Карлов достаточно легко поддается чужому влиянию. «Впрочем, на пост его явно поставили влиятельные лоббисты, так что не исключено, что он действует в их интересах», — говорят злопыхатели.

Кресло свердловского чиновника заморозили силовики

Назначение мэра Верхней Салды Михаила Савченко на пост в свердловском правительстве, где под чиновника якобы создается место в одном из министерств, остановлено. По слухам, это связано с тем, что силовики не закончили проверки, связанные с его прошлым местом работы. В июле Савченко собрался уходить вслед за руководством градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма» (входит в корпорацию «Ростех»), гендиректор которого Михаил Воеводин обвинен в махинациях. «Назначать человека, связанного с фигурантом уголовного дела, — безумство для любого министра, поэтому Савченко временно безработный», — намекают инсайдеры.

В свердловском бюджете-2021 много денег для строителей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На следующей неделе станет ясно, какими средствами будут располагать министерства и ведомства в следующем году, во всяком случае, свои предложения губернатору предоставит минфин. По слухам, вряд ли серьезные ограничения ждут социальный блок, а вот на новое строительство деньги из бюджета будут выделены, если министрам экономического блока удастся привлечь софинансирование из Москвы.

Свердловский депутат Госдумы готовится выйти в TikTok

Рассказывают, что депутат Госдумы Андрей Ветлужских готов на крайние меры в борьбе за голоса избирателей. По совету помощников он рассматривает возможность начать записывать ролики для TikTok. Парламентарий известен своими выступлениями на темы защиты прав трудящихся и деятельности профсоюзов. Он выкладывает их на YouTube, публикует в своих соцсетях и рассылает в WhatsApp. «Шеф услышал про TikTok и требует, чтобы он был там. Непонятно, как объяснить, что формат его роликов не совсем подходит под стандарт площадки», — шепчутся в окружении.

Третьяков возвысится за счет Карабаха

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обострением ситуации на Кавказе, по слухам, решило воспользоваться руководство департамента внутренней политики Свердловской области. Поговаривают, что директор департамента Антон Третьяков считает, что его ведомство стоит повысить до статуса министерства, что серьезно увеличить бюджет. Скорее всего, руководство области на это отреагирует скептически, говорят сплетники.

Кислов подбивал коллег к авантюрам

Поговаривают, что уволенный с поста директора ГБУ «Оператор электронного правительства» Роман Кислов, который, как оказалось, работал незаконно, потому что был банкротом, за короткое время успел заразить своим авантюризмом многих коллег. «Это еще хорошо, что правда о нем всплыла, а то бы мог прогреметь еще не один скандал», — говорят злые языки. В частности, по словам слухачей, наиболее близко с ним общался глава департамента информатизации и связи свердловского правительства Юрий Гущин.

Депутат Коркин сделал ставку и — проиграл

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Злые языки говорят, что депутат заксобрания от ЛДПР Александр Коркин, которого судят за убийство по неосторожности, сделал большую ошибку, не заключив сделку со следствием. Теперь реальный срок для ЛДПРовца становится все более вероятным, сплетники даже говорят, что к обвинению могут быть добавлены и новые статьи.

Праймериз «ЕР» в Екатеринбурге решено забыть

Праймериз «Единой России», на котором неделю назад были выдвинуты бывшие эсеры, было решено забыть. По слухам, партийное руководство договорилось максимально ограничить обсуждение его итогов в СМИ. «Решения приняты, все проголосовано», — якобы заявляет в кулуарах руководство отделением. Но, как ни странно, с такой позицией соглашается руководство МКС в лице Ивана Квитки, который нередко критикует свердловское отделение партии.

Высокинский хотел устроить встречу за спиной губернатора…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В последний день сентября мэр Екатеринбурга Александр Высокинский решил проявить политическую активность и пригласил к себе ряд видных депутатов заксобрания и гордумы. «Он хотел обсудить довыборы и ситуация в гордуме, не поставив в известность губернатора, но глава области узнал о встрече еще до ее начала», — смеются сплетники.

…, но вовремя опомнился

По слухам, реакция губернатора ждать не заставила. Они утверждают, что после краткой, но эмоциональной речи, вице-мэр Екатерина Куземка лично обзвонила участников встречи с мэром, заверив, что Высокинского неправильно поняли. Дескать, единственная задача — это выполнение поручений губернатора.

Кампанию православной активистки профинансируют

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поговаривают, православной активистке Оксане Ивановой, выдвинутой на довыборы в гордуму Екатеринбурга, будет предоставлен неплохой бюджет на избирательную кампанию. Поэтому ее шансы на хороший результат сплетники считают не такими уж невероятными.

Никифорова заподозрили в попытке шантажа

Говорят, некоторые депутаты-самовыдвиженцы на довыборах в гордуму появились с одной нетривиальной задачей — попытаться своим участием вызвать власти области на переговоры. В качестве примера они приводят помощника депутата свердловского заксобрания Анатолия Никифорова Игоря Рубцова. «Но такая тактика может иметь и отрицательные последствия для инициативных бизнесменов», — предупреждают сплетники. Они уверены, что в целом стабильную политическую ситуацию не будут нарушать ради мелких подачек.

Мэр Екатеринбурга заинтриговал застройщиков

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на своей пресс-конференции создал интригу вокруг стройки в центре города. Мэр заявил, что недавно ему принесли проект здания на улице 8 Марта, которое может напугать горожан, но не раскрыл детали архитектурного замысла и его автора. «После этого девелоперы начали обзванивать друг друга, чтобы узнать, о чем идет речь», — рассказал инсайдер, отметив, что предпринимателям так и не удалось понять, о чем говорил Высокинский. «Видимо, мэр придумал обычную пугалку, чтобы доказать свою правоту в споре с застройщиками», — предположил городской коммерсант.

Зама Высокинского отчитали после разноса от губернатора

Вице-мэру Екатеринбурга по транспорту Алексею Бубнову досталось из-за критики, которой подвергся его начальник в Instagram губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона отчитал городские власти за слабый контроль над соблюдением масочного режима в транспорте. «После этого Высокинский, снова принявший на себя удар, прошелся по Бубнову, который должен контролировать ситуацию в автобусах», — передают в городских структурах власти.

Шеф полиции Екатеринбурга продолжает сближение с мэром

Глава полиции Екатеринбурга Игорь Озеров подал мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому еще один аппаратный сигнал готовности к плотному взаимодействую. Рассказывают, что Озеров стал лично посещать городские штабы по коронавирусу, хотя ранее на подобные мероприятия он отправлял кого-то из своих замов. «Более того, они продолжают регулярные встречи, обмениваясь информацией по разным вопросам», — делится инсайдер.

… и ищет зацепки в деле бывшего коллеги

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Задержание и арест экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова имеют особую значимость для Озерова. Чтобы закрепиться в новой роли и выслужиться перед московским руководством, он ищет новые повороты в деле — в том числе в кругу полицейских, ранее работавших с Трифоновым. «Ведется поиск тех, кто мог бы дать показания на бывшего начальника. Но под видом чистки рядов команда Озерова просто перераспределяет сферы влияния в УМВД», — раскрывают аппаратный замысел Озерова в его окружении.

У начальника УФСБ дисконнект с шефом полиции

Начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев утратил интерес к созданию плотной связки с руководителем ГУ МВД по Свердловской области Александром Мешковым, о которой говорилось на протяжении нескольких месяцев. Рассказывают, что два генерала не выходили на контакт последние несколько недель. «У них нет предмета для разговора. Как правило, представители разных силовых ведомств неохотно общаются друг с другом — они больше наблюдают за действиями коллег», — объясняет инсайдер.

Элитам Екатеринбурга не интересна COVID-вакцина

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на ажиотаж в СМИ и соцсетях вокруг вакцин от коронавируса, истеблишмент Екатеринбурга не проявил особого интереса к первым 50 ампулам, прибывшим в уральскую столицу. «Никаких очередей на прививки нет. Все осторожничают, опасаясь побочных действий», — описал настроения коллег городской бизнесмен. По словам другого инсайдера, все же нашлись те, кто решил подстраховаться. «Некоторые, например, заранее — даже через столичные связи — договорились, чтобы для них приберегли укольчик», — поведал он, не называя фамилий.

Спонсорам не понравился туристский форум

На прошлой неделе состоялся очередной туристский форум в «Ельцин-центре». Говорят, у главного спонсора — РЖД — вызвало массу вопросов, что он практически не был освещен в СМИ, а уровень экспертов не дотягивал до приличного. Скорее всего, в следующем году центру туризма Свердловской области придется искать нового генерального спонсора.

Полянин ищет пути отхода

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ходят слухи, что на общероссийском форуме прессы главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин активно обсуждал с москвичами свой возможный переход на работу в столицу. Проговаривают, что ему давно покровительствует руководство «Арс-пресс» (альянс руководителей региональных СМИ). «Возможно, это произойдет довольно скоро, тем не менее, Полянин постарается сохранить контроль над „Областной газетой“», — шепчутся слухмейкеры.

Полиция решила не связываться с отцом Сергием

Свердловская полиция не стала возбуждать уголовное дело на схимонаха Сергия (Романова) за его ролики. Ранее заявление на него написала одна из екатеринбургских православных активистов, указав силовикам, что некоторые из роликов отца Сергия оскорбительны для президента России. Однако силовики, проведя проверку, не обнаружили оскорблений главы государства в записях проповедей опального старца. «Тут явно политика — вот и решили пока не связываться», — объясняет осведомленный силовик.

Начальник УСБ уходит на пенсию из-за слежки за шефом

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области полковник Валентин Зенков уходит на пенсию. Причиной увольнения со службой стал конфликт с главой ГУ МВД области генералом Александром Мешковым. Генерал возмутился, когда узнал, что его личный водитель является информатором Зенкова, и о каждом его шаге докладывает в УСБ. Это выяснилось после того, как Мешков узнал, что личным водителем ему назначили сотрудника, который до этого возил Зенкова. Последний уже подыскал себе место в одном из промышленных холдингов.

У генерала полиции Романюка появился шанс избежать колонии

Бывший замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Владимир Романюк, приговоренный судом за взяточничество к восьми с половиной годам колонии строгого режима, может избежать наказания. По данным инсайдера из следственных органов, перед генералом появился выбор: либо садиться в колонию на весь срок, любо приговор ему сильно сократят, и скоро он выйдет на свободу. За это у генерала требуют показания на бывшего начальника областного главка Михаила Бородина. Романюку приводят два примера. Бывший полпред губернатора в Южном округе Михаил Астахов за взятку получил восемь лет колонии. Он оказался сговорчивым, и при апелляции приговор был изменен на шесть лет условно. В то же время фигурант дела МУГИСО Игорь Разунин, не согласившийся на сделку со следствием, получил девять лет колонии.

Свердловские полицейские придумали друг другу клички

Фото: Илья Московец © URA.RU

Традиция криминалитета называть друг друга не по именам, а по кличкам взята на вооружение свердловскими полицейскими. Это стало известно во время вынесения приговора в Октябрьском суде Екатеринбурга приговора бывшему заместителю начальника ГУ МВД области генерал-майору Владимиру Романюку. Судья Ольга Панфилова, зачитывая приговор, озвучила: подсудимый Владимир Романюк по кличке Вова и фигурант дела бывший начальник ОБЭП Екатеринбурга Эдуард Воронин по кличке Ягненок.

Пешеходов Екатеринбурга заставят бегать

В городе активно проходит реформа пешеходных переходов. Светофоры для прохожих теперь загораются одновременно на всех зебрах перекрестка. По данным мэрии Екатеринбурга, изменения уже коснулись 280 перекрестков (110 перевели в 2020 году). Собеседники URA.RU при этом отмечают, что время на переход с одной стороны улицы на другую не только не увеличился, но даже сократился. Видимо, у городских властей (в их ведении находятся все светофоры города) в приоритете то, чтобы вы городе было меньше пробок.

Следователь на золотом «Лексусе» прославился связями

Замначальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилов, ставший фигурантом уголовного дела из-за драки на АЗС (они не поделили шланг подкачки колес), не боится последствий для своей карьеры благодаря хорошим связям. Источники в силовой среде рассказывают, что его протежирует замглавы свердловского следкома Алексей Невгад, с которым они дружили в студенческие годы.

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