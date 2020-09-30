Из-за коронавируса детей в России закроют по домам

Работу школ в Москве уже остановили на две недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские чиновники сочли детей одной из главных причин ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, говорят источники URA.RU во власти. Детей невозможно контролировать, они не носят маски и не соблюдают правила гигиены, и потому стали основными переносчиками заболевания. В связи с этим школьников будут ограничивать в передвижении, аналогичные меры в перспективе ждут дошколят. Первый вариант особых мер уже предложен регионам мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже ввел в столичных школах двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за роста числа зараженных коронавирусом (по стране количество новых пациентов 30 сентября составило 8 481, по Москве — 2308). Собянин отмечал, что детские сады продолжают работать в обычном режиме. Однако источник агентства в мэрии сообщил, что «в отношение дошкольников рассматривается введение мер, подобных школьным каникулам».

О введении каникул в школах и в детских садах в регионах пока не сообщалось. Однако источник агентства во власти дал понять, что это дело времени: «Это то, что регионы будут повторять за Москвой».

Распространение ковида среди детей трудно контролировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Позиция мэрии Москвы — постараться прервать распространение коронавируса, ограничив передвижение детей. Распространение инфекции среди них нереально контролировать. Они не моют руки, хватают все подряд и не носят маски. Сами дети часто переносят болезнь бессимптомно, но заражают взрослых, которым справиться с вирусом тяжелее», — объяснил источник агентства.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU подтвердил, что распространение инфекции среди детей вызывает у врачей серьезные опасения: «Дети слабо соблюдают меры безопасности. Им ничего не внушить, они легко подхватывают вирус и легко его передают. Ситуация очень трудная», — ответил агентству доктор медицинских наук. При этом школы зачастую не в силах выполнить все рекомендации Роспотребнадзора РФ по организации учебного процесса, добавил сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«На мой взгляд, выполнить все требования невозможно. К примеру, если пытаться усадить всех детей в классах на расстоянии в полтора метра, то придется делать пристрой к школе, потому что мест просто не хватит, — сказал агентству Луховицкий. —

Школы сами определяют строгость ограничительных мер и устанавливают свои порядки, думая, как соотнести безопасность и возможность нормально работать».

Тревогу чиновников, вирусологов и преподавателей подтверждает статистика. Накануне на совещании президента России Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость среди детей возросла на 18,4 процента. В Москве доля детей с коронавирусом среди всех зараженных выросла почти в два раза — 31 августа их было 9,8%, 30 сентября — 16,2% (данные оперштаба Москвы). В Свердловской области зараженные дети составляют почти половину всех больных COVID-19 (3347 из 6614), сообщил 29 сентября на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Детские сады тоже уйдут на каникулы, полагает источник Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Сейчас особенно подвержены риску дети, которые с начала учебного года вернулись в школы и в детские сады, — написал глава региона. — На карантин закрыт 621 класс в школах (321 — из-за коронавируса, 300 — из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских садах (38 — из-за коронавируса, 83 — из-за гриппа и ОРВИ). Еще пять садиков закрыты полностью (один — из-за коронавируса, четыре — из-за гриппа и ОРВИ)».

Российские субъекты уже взялись за возвращение ограничений по коронавирусу. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил подготовить предложения о переводе сотрудников на удаленную работу, в Тюменской области пожилых попросили не выходить из квартир, в Воронежской области закрыли развлекательные учреждения.

Политолог Владимир Климанов в разговоре с URA.RU согласился, что в нынешних условиях регионы вновь будут ориентироваться на столицу, как было весной в пиковые моменты пандемии коронавируса: «Москва в любом случае остается новатором в инструментах борьбы с ковидом». Аналогичную точку зрения выразил политолог Виталий Иванов: «Москва была и остается для регионов законодателем соответствующих практик и подходов. За прошедшее время здесь принципиально ничего не могло измениться. Это не значит, что все слепо ее копируют, просто так необходимо».

Журналист URA.RU отправил запросы в правительство Москвы, минздрав РФ и минпросвещения РФ, ответы пока не поступили.