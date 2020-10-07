Коронавирус лишил свердловчан денег на зиму

Плановый ремонт удалось завершить вовремя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2020 году подготовка к зиме для свердловских коммунальщиков оказалось как никогда сложной. И без того непростая задача стала почти невыполнимой из-за дефицита времени и денег. Коронавирус и карантин добавили проблем и во время капремонтов — и дело не только в дефиците рабочих рук из-за закрытых границ. О том, как удалось справиться со всеми вызовами и что ждет свердловчан зимой — министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Бонус: оценка мусорной реформы и судьба «Водоканала» Екатеринбурга.

— Как проходила подготовка к отопительному сезону в условиях коронакризиса? Возникли ли какие-то осложнения?

Николаю Смирнову в кризисный год пришлось решать непростые задачи Фото: Анна Майорова © URA.RU

— План мероприятий был утвержден заранее, и мы от него практически не отходили. Был ряд сложностей, основная — это снижение поступлений платы от потребителей коммунальных услуг — как жителей, так и организаций. Причины снижения две — ряд организаций уменьшили объемы потребления энергоресурсов из-за сокращения сроков работы, ряд предприятий снизили оплату из-за временных финансовых трудностей. На платежах жителей сказалось то, что на федеральном уровне было введено постановление, отменяющее начисление пеней, штрафов в период пандемии до конца текущего год и многие почему-то восприняли это как возможность не оплачивать жилищно-коммунальные услуги до конца года вообще. В результате в первые два месяца (апрель—май) у нас произошло падение на 15-18%.

— Но этот показатель все же улучшился?

— Среднее падение платежей по сравнению с предыдущими годами составляет около 8% -10%. Суммарно это вылилось в достаточно большую сумму.

В текущем году, по сравнению с предыдущим, снижение финансирования за счет потребителей — как физических, так и юридических лиц — составило порядка 600 млн рублей. Это около 10-12% от той суммы, которую мы обычно направляли на подготовку к зиме.

При этом были бюджетные ограничения, которые связаны с тем, что значительная часть средств (в первую очередь из резервного фонда) была направлена на мероприятия по борьбе с пандемией, мы их не могли направить на подготовку к зиме…

—… тем более, в этом году отопительный сезон начинается раньше.

В этом году батареи у свердловчан стали теплыми раньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— По поручению губернатора Свердловской области с целью предотвращения распространения вирусных заболеваний мы достаточно жестко потребовали с глав городов и ресурсоснабжающих компаний оперативно начать отопительный сезон, не дожидаясь, когда среднесуточная температура более пяти дней будет держаться на отметке +8 градусов. По оценкам Гидрометцентра, такая температура будет только в четверг-пятницу этой недели. А пока у нас жители часто сами обращаются, чтобы управляющие компании не спешили с подачей тепла, чтобы не увеличивать платежи.

— Какой вы прогнозируете предстоящую зиму? Ждете ли экстремальных холодов? Возможны аварии, которые могут спровоцировать максимальные нагрузки?

— По данным Гидрометцентра, эта зима будет несколько холоднее, чем предыдущая. Но предыдущая была аномально теплой. Так что мы ожидаем, что она будет на среднем уровне, лишь в феврале обещают кратковременное значительное похолодание. Коммунальные службы к этому готовы, все, как обычно, будут на своих рабочих местах. Каких-то серьезных технологических нарушений мы не ожидаем, так как, невзирая на дефицит финансовых средств, область к зиме подготовилась достаточно хорошо.

— Вы говорили о росте неплатежей. Как это скажется на поставщиках коммунальных услуг, управляющих компаниях? Возможны ли банкротства, передел на рынке?

— Мы понимаем причину возникновения задолженности. Постановление правительства о прекращении санкций в отношении неплательщиков действует до 31 декабря. Поэтому, если жители и юридические лица к этому моменту не погасят задолженности, с 1 января на них будут начисляться пени. Как раз, пользуясь возможностью, призвал бы жителей не затягивать с погашением долгов. Я не думаю, что дойдет до банкротств, перед новым годом у нас обычно идет резкое погашение задолженности. Все-таки, есть традиция: в новый год — без долгов.

— Есть ли сложности с реализацией программы капремонта?

Из-за пандемии было сложно набрать рабочих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— В этом году две основные проблемы. Особенно в Екатеринбурге — это недопуск работников в квартиры для проведения ремонта из-за пандемии. Опасения были, хотя у нас все работники в масках и проходят термометрию. И, конечно, в отдельных случаях это сказалось на смроках выполнения работ. Вторая сложность — недостаток рабочих, которые обычно приезжали из-за рубежа. Сказалось закрытие границ.

Тем не менее, мы видим, что уже на сегодняшнюю дату выполнение капремонта многоквартирных домов в регионе превышает 87%, сезонные виды работ либо завершены, либо близки к завершению. Так что мы ожидаем, что до конца года программа капремонта будет выполнена в полном объеме.

— А как работаете с жителями, которые боятся пускать к себе в квартиры. Убеждаете?

— Первое — убеждение. В случае категорического отказа мы составляем акт о том, что в случае, если у них в квартире прорвет трубу и жители, которые проживают ниже, понесут убытки, затраты по их возмещению лягут на их плечи. Это достаточно действенно.

— Мусорной реформе — два года. Как вы считаете — стало ли чище?

Мусорная реформа уже дает свои плоды, считает министр Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Надо разделить города, в которых и раньше был достаточно хорошо организован вывоз коммунальных отходов. Здесь — хорошо, что не навредили. Жители не должны были заметить, что что-то изменилось. Но в Свердловской области насчитывалось почти 300 населенных пунктов, из которых до начала экологической реформы мусор вообще не вывозился. Они либо направлялись в компостные ямы, или вываливались в ближайшем лесу, или у дороги. То, что удалось организовать вывоз из таких населенных пунктов — это уже первый шаг. Далее — мы постепенно переходим от помешочного сбора на поконтейнерный, как произошло в Полевском, где люди, что называется, «по звонку», выносили мусор в мешках и выбрасывали в мусоровоз.

— В Москве много спорят о раздельном сборе мусора, насколько этот вопрос сейчас актуален в Свердловской области?

Раздельный сбор мусора пока работает в тестовом режиме Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

— Я считаю, что делить мусор на 5-7 частей не нужно. Самый оптимальный вариант —дуальный сбор. Отдельно должны идти пищевые отходы, отдельно — непищевые. Возможна установка отдельных сеток под пластик. Но до момента, пока не будет построен мусоросортировочный комплекс, это будет не так актуально. Сейчас такого объема, которое нужно потребителю, нет. 100 кг пластика никому не нужно, его на переработку нужны десятки тысяч тонн. Поэтому наша задача сделать так, чтобы к моменту запуска мусоросортировочных комплексов, те территории, которые они будут обслуживать, перешли на дуальный сбор.

— Сейчас идет поиск места для мусорного полигона, куда будут вывозить отходы из Екатеринбурга и окрестностей. Пока все попытки наталкиваются на сопротивление жителей, которые не хотят иметь по соседству свалку. Но емкость действующего полигона рано или поздно закончится. Как быть?

— Действительно, объема Северного полигона хватит еще на три, максимум пять лет…

— А мне казалось, шла речь о двух?

— Используются технологии по уплотнению. Наша задача заключается в том, чтобы максимум в течение четырех лет появился новый мощный завод с полигоном, который будет рассортировывать до 50% фракций, а оставшиеся будут захораниваться. На проектную мощность он должен выйти в течение 4-5 лет. Мы видим, что у нас уже появились инвесторы, которые готовы строить и большие мусороперерабатывающие заводы, и небольшие. А если инвесторы сюда приходят — значит, эта система у нас уже сложилась и дает положительные плоды.

— Еще одна важная сфера, которую ждет реформа — это приватизация МУП «Водоканал» в Екатеринбурге. Насколько я знаю, пока нет заявок на концессию? Кто-то из инвесторов проявляет интерес?

«Водоканалу» нужны инвесторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Решение о развитии предприятия принимает администрация города. Она может его оставить в виде муниципального учреждения, которое продолжит функционировать с учетом оборота средств, которое есть на этом предприятии. Если же город хочет привлечь дополнительные инвестиции, он может принять какое-либо иное решение. Это может быть акционирование с продажей части акций инвестору, может быть концессия. Но, насколько я знаю, официально никаких конкретных предложений со стороны инвесторов пока не было.

— Есть мнение, что сети, которые сейчас «Водоканал» строит к объектам универсиады, загонит предприятие в долги и сделает его менее привлекательным для потенциальных инвесторов. Насколько, на ваш взгляд эта проблема актуальна и обоснована?

— Появление новых объектов, которые будут собственностью, либо на балансе МУПа, к которому подключены гарантированные потребители воды — это, наоборот, повышение привлекательности «Водоканала». Что касается финансовой стороны, я думаю, что руководство города и предприятия буду правильно выстраивать финансово-экономическую модель по привлечению этих средств. Возможно, эти затраты будут постепенно гаситься по инвестиционной программе, это может быть прямое субсидирование. Я думаю, все крупные договоры, которые будет заключать МУП, будут проходить экспертизу со стороны администрации. Поэтому о снижении инвестиционной привлекательности и тем более банкротстве речи не идет.