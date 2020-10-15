Пермские инсайды: Махонин пригрозил подчиненным

Каким был бы iPhone для пермяков Коллаж: URA.RU

Выяснилось, почему до сих пор нет никакой информации о перестановках в правительстве Пермского края. Оказывается губернатор Дмитрий Махонин пригрозил всем, кто в теме изменений, увольнением. Сам же глава региона готов озвучить новый состав кабмина к ноябрю. Тем временем от политических амбиций отказался бизнесмен Александр Репин. А вице-спикер пермской городской думы Дмитрий Малютин все еще мечтает стать председателем думы.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Махонин кресло премьера не отдаст

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские элиты с большим волнением ждут появления нового председателя правительства Пермского края. В кулуарах заговорили, что появилась некая кандидатура. А это значит, что возникнет новый источник власти и распределения ресурсов, новая сетка каналов для коммуникации с властью и лоббирования интересов. Однако, по слухам, губернатор Дмитрий Махонин склоняется к сохранению своего статуса главы правительства. Якобы он не видит подходящих кандидатур и полагает, что ему лучше самому держать все нити управления регионом. Это и один из способов укрепить свою власть в регионе. «В таком решении есть здравый смысл, поскольку молодой губернатор выбрал себе образ хозяйственника из народа и антикризисного менеджера. В условиях пандемии и связанных с ней кризисов все равно не удастся спрятаться за спину „стрелочника“. А в этом традиционно главный смысл разделения региональной власти на губернатора и главу правительства», — убежден источник.

Правительство сформируют до конца октября

Источники сообщают, что новый кабинет министров Пермского края будет сформирован в период с 26 по 31 октября. «Самое раннее — 23 октября. Сейчас идет согласование и проверка будущих министров», — пояснил инсайдер. Он утверждает, что при этом обновленный состав правительства в любом случае будет представлен не позднее первых чисел ноября.

За информацию о новых министрах уволят

Поговаривают, что в краевой администрации боятся разглашать сведения о будущих министрах или давать хотя бы намеки по поводу претендентов. «Прошла установка — за разглашение будет жесткое наказание. Вплоть до увольнения», — говорит инсайдер. Сообщается, что такую установку дал лично губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. И именно этим объясняется отсутствие «вбросов» с именами претендентов.

Минобр ждет радикальное обновление

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские силовики накопили материал по краевому министерству образования. По слухам, основное направление расследований — это освоение денег по нацпроекту «Образование». «Говорят, что [бизнесмен Вячеслав] Аспидов делает все техзадания под аффилированные компании, которые выигрывают и по завышенным ценам продают технику школам Пермского края», — рассказывают в кулуарах. Компании вроде бы разные, но учредители — одни. «Не исключено, что что-то перепадает и [министру образования Раисе] Кассиной», — полагают инсайдеры. Они кивают на то, что силовики уже подобрались к близкой к Кассиной главе краевого психологического центра Елене Аюповой, фамилия которой звучит в разговорах о нецелевом расходовании средств.

Вице-премьера Никифорова никто не понял

Сообщается, что почти все присутствовавшие на заседании социального комитета краевого парламента не поняли медицинского вице-премьера Сергея Никифорова. «Его вызвали рассказать все про ситуацию с ковидом, а он, такое ощущение, что цифры с потолка брал и нес какую-то отсебятину», — говорит инсайдер. Он утверждает, что очень многих задела фраза Никифорова про то, что люди должны очень сильно подумать, прежде чем звонить в скорую помощь и вызывать врача на дом.

Бизнесмен Репин откажется от политических амбиций

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что пермский миллиардер Александр Репин решил отказаться от политических амбиций. По крайней мере, на ближайшее время. Инсайдеры сообщают, что краевые власти провели с ним переговоры, результатом которых стала некая договоренность. Якобы Репин уходит из местной политической повестки, взамен власти не «выкручивают» ему руки с его строительными проектами. Репин уже объявил и пермским коммунистам, и местным «прилепинцам» (партия «За правду»), что не намерен с ними сотрудничать в каком-бы то ни было виде. Однако сам бизнесмен продолжает гордо заявлять своему окружению, что отступать от своих политических планов не собирается.

Конкурс по выбору главы Пермского района не состоится

Инсайдеры сообщают, что конкурс по выбору главы Пермского муниципального района не состоится. «На конкурс заявилась слишком разношерстная публика. Допускать многих из них до финала — это выпускать на арену цирка клоунов», — говорит инсайдер. Он утверждает, что реальные кандидаты не заявились на конкурс именно по этой причине и ждут, когда будет объявлен следующий конкурс. «Сейчас у администрации губернатора есть другие задачи, которые нужно решить в первую очередь. Когда подойдет время, тогда и дойдут руки до конкурса в Пермском районе», — уточнил инсайдер.

Малютин грезит о кресле спикера

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что вице-спикер пермской городской думы Дмитрий Малютин никак не расстанется с мыслью о своем повышении в статусе до полноценного спикера. «Он уже как [председатель гордумы Перми Юрий] Уткин стал проводить свои заседания в зале пленарных заседаний, а не из своей каморки», — говорит инсайдер. Он утверждает, что ни тот ни другой не понимают, что это выглядит смешно, «когда серьезные дяди сидят в огромном пустом зале и разговаривают с телевизором».

Диаспоры помогут Самойлову попасть в Госдуму

Мэра Перми Дмитрия Самойлова все чаще обсуждают как вполне реального кандидата для участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Сейчас в кулуарах появилась новая тема для разговора — кто же поможет главе краевой столицы. «Говорят, что ему готова оказать поддержку армянская диаспора», — шепчутся слухачи. Представители последней пока молчат.

Мэрия Перми загнала пермских перевозчиков в угол

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Перевозчики в Перми ошарашены конкурсом, который проводит горадминистрация. Он касается обслуживания маршрутов общественным транспортом. Пермские предприниматели заявляют, что конкурсные требования установлены «под определенные московские фирмы и пермский ПКГУП „Автовокзал“, который закупил автобусы большого класса. „Конкурс ‚заточен‘ под большие компании, здесь явно идет нарушение конкуренции“, — отметил инсайдер, говоря об условиях, которые прописаны в документации. По словам перевозчиков, рынок практически поделен между „Пермгорэлектротрансом“ и двумя московскими компаниями: „Автоиг“ и „РТ-Лайн“. „Тем самым, осталось 40% на всех пермских перевозчиков, из них сейчас еще процентов 20-25 заберут эти же две московские компании и ПКГУП ‚Автовокзал‘, — пояснил инсайдер. Местные перевозчики намерены отстаивать свои права, чтобы остаться на рынке. Они уже готовят обращение в суды и УФАС.

Гаджиева может остаться куратором транспортной сферы Перми

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Слухи о скорой передаче кураторства транспортной сферы от вице-мэра Людмилы Гаджиевой к ее коллеге Анатолий Дашкевичу оказались ничем не подкреплены. И, скорее всего, условная кадровая ротация так и не состоится. По данным источника, в мэрии намеренно пустили подобную информацию в публичное пространство, чтобы «снять градус напряжения» из-за непопулярной среди населения транспортной реформы. «Дашкевич не утвержден куратором транспортной отрасли. Когда речь идет о распределении тех или иных полномочий между чиновниками, должен появиться соответствующий распорядительный акт. Пока такого документа никто не видел», — заметил инсайдер.

Краевые власти вмешались в разборки чайковских депутатов

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Слухачи утверждают, что визит в Чайковский замглавы администрации губернатора Александра Смертина может поставить крест на дальнейшей работе председателя местной думы Александра Русанова. Сейчас решается вопрос о снятии его с должности. В Чайковском у Смертина был разговор с депутатами муниципальной думы, где продолжается внутренний конфликт. Его якобы никак не может (и не хочет) урегулировать Русанов. «Смертин собрал всех чайковских депутатов, предварительно разделив их на несколько групп, и каждую из них выслушал. Отдельно поговорил и с Русановым. Речь шла о смене председателя думы», — сказал инсайдер. Сам же Русанов перестал писать на своих страницах в соцсетях. Поговаривают, будто именно он запустил скандальный паблик «Толерантный Чайковский», где вбрасывает фейковую информацию про депутатов, пытаясь еще больше их рассорить.

Бизнес по продаже детей никуда не исчез

Говорят, что пермские силовики стали отслеживать темы по торговле детьми. Источники утверждают, что страшный бизнес никуда не исчез. «Он просто адаптировался к новым условиям. Теперь и чиновники принимают участие», — утверждают в кулуарах. Поговаривают, что схема незамысловатая: к беременной девушке приходит соцработник, задает вопросы, запугивает, что ребенка могут отобрать из-за того, что будущая юная мать не готова к ответственности. «Девушек мягко принуждают отказаться от своего ребенка. Там такая прибыль, что госслужащих вовлечь в такой бизнес нетрудно», — считают в кулуарах.

Медиков лишили денег

В медицинских кругах все упорнее ходят разговоры о том, что пермских медиков необоснованно лишили части коронавирсусных выплат. Источник пояснил, что из стимулирующих выплат был вычтен налог, что по закону делать запрещено. Налоговики обещали затем вернуть сумму, которую вычли, но этого не произошло. Под удар налоговых органов попали сразу несколько больниц и ситуация грозит разразиться громким скандалом.

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