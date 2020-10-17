Как россиян обманывают при продаже подержанных машин

Покупка подержанного авто бывает сравнима с лотереей, считает эксперт Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Покупая подержанный автомобиль легко попасться мошенникам или взять неисправную машину. На что придется обратить внимание, чтобы купить хорошее б/у авто, URA.RU рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Кузов машины

После восстановления кузова покупатель может не увидеть, что машина битая Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Первое, что делают люди, не сведущие в автомобилях, это покупают автомобили с битым или ржавым кузовом. То что он битый и крашеный — это наиболее вероятный просчет и самая большая потеря в будущем при покупке подержанной машины. Это грозит серьезным ремонтом или вообще потерей ездовых качеств автомобиля», — раскрыл Субботин главную ошибку.

Кузовы легко вытянуть после аварии и покрасить так, что не будет видно проблем, говорит эксперт. Из-за этого легко обмануть покупателя, который осматривает кузов на глаз. Чтобы убедиться в исправности и правильной геометрии кузова, придется везти его на стенд. «Это дополнительная услуга. Отдашь тысячи две. И это серьезная потеря времени, считай день», — предупреждает Субботин.

Узловые агрегаты

Дилерские центры часто скручивают пробег у машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Диагностика тебе не покажет, насколько мотор изношен (обычно оценивается работоспособность агрегата, а не изношенность — прим. ред.). В каком состоянии подвеска ты тоже не увидишь. Что там с сайлентблоками (шарнир для соединения деталей подвески — прим. ред.), что с амортизатором? Ну и коробка передач. Если продают с DSG (автоматические трансмиссии с двумя сцеплениями), будьте уверены, что DSG сломано», — рассказал автоэксперт.

На глаз невозможно определить работоспособность амортизаторов. Даже если они сухие, это не говорит о том, что они хорошо держат, заметил Субботин. Также и с вариатором, считает он. Деталь настолько хлипкая, что просто так продавать машину с исправным вариатором никто не будет.

Дилерские центры

«Конечно, есть и схемы обмана, особенно если покупаете автомобиль в дилерском центре. Прежде всего, обманут по цене. Вот заключил договор, а там сказано (не на самом видном месте — прим. ред.), что ты можешь вернуть автомобиль, уплатив дополнительные деньги. Будешь возвращать — будешь доплачивать деньги. И ты не можешь эту машину вернуть, а она у тебя вся разваливается», — поделился Вячеслав Субботин.

Кроме того, дилеры почти всегда скручивают пробег, считает эксперт. Он уверен, в таких центрах, особенно второго эшелона, обман почти гарантирован. Также не стоит попадаться перекупщикам. Они просто скрывают дефекты и продают авто, отметил специалист.

Как купить хорошее авто

«С подержанной машиной каждый норовит нагреть покупателя. Лучше покупать новый автомобиль. Пусть он будет ниже классом, но новый. Тогда ты будешь гарантированно защищен от мошенников, обмана и прошлых дефектов. А с подержанной машиной — это лотерея», — заметил Субботин.

Однако, тем, кому все-таки хочется взять б/у авто, эксперт порекомендовал отказаться от машин с вариаторами, коробкой DSG и машин, у которых мотор с непосредственным впрыском топлива. Последний грозит засоренными форсунками и прогоревшими поршнями. «На подержанном рынке я бы отказывался от китайских и корейских машин. Ориентировался бы на японские и европейские. Европейские, прежде всего, немецкие», — заключил Субботин.