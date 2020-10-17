Как россиян обманывают при продаже подержанных машин

Вы расхотите брать б/у авто. Нельзя верить даже дилерским центрам

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Клипарт. Москва, автомобили, машина, продажа, покупка, трэйд ин, trade in, автосалон
Покупка подержанного авто бывает сравнима с лотереей, считает эксперт Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Покупая подержанный автомобиль легко попасться мошенникам или взять неисправную машину. На что придется обратить внимание, чтобы купить хорошее б/у авто, URA.RU рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Кузов машины

Авария с автобусом с отказавшими тормозами в Перми на ул 1905 года
После восстановления кузова покупатель может не увидеть, что машина битая
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Первое, что делают люди, не сведущие в автомобилях, это покупают автомобили с битым или ржавым кузовом. То что он битый и крашеный — это наиболее вероятный просчет и самая большая потеря в будущем при покупке подержанной машины. Это грозит серьезным ремонтом или вообще потерей ездовых качеств автомобиля», — раскрыл Субботин главную ошибку.

Кузовы легко вытянуть после аварии и покрасить так, что не будет видно проблем, говорит эксперт. Из-за этого легко обмануть покупателя, который осматривает кузов на глаз. Чтобы убедиться в исправности и правильной геометрии кузова, придется везти его на стенд. «Это дополнительная услуга. Отдашь тысячи две. И это серьезная потеря времени, считай день», — предупреждает Субботин.

Узловые агрегаты

Сквер возле Южного автовокзала. Екатеринбург
Дилерские центры часто скручивают пробег у машин
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Диагностика тебе не покажет, насколько мотор изношен (обычно оценивается работоспособность агрегата, а не изношенность — прим. ред.). В каком состоянии подвеска ты тоже не увидишь. Что там с сайлентблоками (шарнир для соединения деталей подвески — прим. ред.), что с амортизатором? Ну и коробка передач. Если продают с DSG (автоматические трансмиссии с двумя сцеплениями), будьте уверены, что DSG сломано», — рассказал автоэксперт.

На глаз невозможно определить работоспособность амортизаторов. Даже если они сухие, это не говорит о том, что они хорошо держат, заметил Субботин. Также и с вариатором, считает он. Деталь настолько хлипкая, что просто так продавать машину с исправным вариатором никто не будет.

Дилерские центры

«Конечно, есть и схемы обмана, особенно если покупаете автомобиль в дилерском центре. Прежде всего, обманут по цене. Вот заключил договор, а там сказано (не на самом видном месте — прим. ред.), что ты можешь вернуть автомобиль, уплатив дополнительные деньги. Будешь возвращать — будешь доплачивать деньги. И ты не можешь эту машину вернуть, а она у тебя вся разваливается», — поделился Вячеслав Субботин.

Кроме того, дилеры почти всегда скручивают пробег, считает эксперт. Он уверен, в таких центрах, особенно второго эшелона, обман почти гарантирован. Также не стоит попадаться перекупщикам. Они просто скрывают дефекты и продают авто, отметил специалист.

Как купить хорошее авто

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«С подержанной машиной каждый норовит нагреть покупателя. Лучше покупать новый автомобиль. Пусть он будет ниже классом, но новый. Тогда ты будешь гарантированно защищен от мошенников, обмана и прошлых дефектов. А с подержанной машиной — это лотерея», — заметил Субботин.

Однако, тем, кому все-таки хочется взять б/у авто, эксперт порекомендовал отказаться от машин с вариаторами, коробкой DSG и машин, у которых мотор с непосредственным впрыском топлива. Последний грозит засоренными форсунками и прогоревшими поршнями. «На подержанном рынке я бы отказывался от китайских и корейских машин. Ориентировался бы на японские и европейские. Европейские, прежде всего, немецкие», — заключил Субботин.

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