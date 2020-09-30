В КПРФ обезвредили претендента на место Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не хочет явно ссориться с властью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, которого считают одним из претендентов на пост Геннадия Зюганова, не получит мандат умершего депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева, сообщил URA.RU источник в компартии. Несмотря на желание Левченко попасть в парламент, в руководстве партии ему противостоит целая группа интересантов, которая не хочет ссориться с властью из-за бывшего главы региона, отправленного президентом Владимиром Путиным в отставку в 2019 году.

По словам инсайдера, Левченко, как и некоторые другие предприниматели-коммунисты из регионов, требует от лидера КПРФ Геннадия Зюганова большей конфронтации с властью. «По их мнению это необходимо, чтобы избежать политической смерти партии, которая постепенно теряет электорат. Но Зюганов не хочет идти на явный конфликт с Кремлем, он предпочитает жить спокойно, получая госфинансирование партии. Поэтому Левченко не пройдет в Госдуму», — утверждает собеседник URA.RU.

Сын экс-губернатора — Андрей Левченко арестован по подозрению в мошенничестве Фото: Владимир Андреев

Об этом же свидетельствует арест сына экс-губернатора — Андрея Левченко, которого обвиняют в крупном мошенничестве, предполагает эксперт Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Михаил Карягин. Он не исключает, что арест — удар по политической карьере Левченко-старшего, в депутатстве которого не заинтересованы игроки внутри руководства КПРФ. «Иначе бы это дело так не раскручивалось. Сын Левченко не политик большого масштаба (является депутатом Иркутской облдумы — прим. ред.)», — считает политолог. Левченко-младший отправлен в СИЗО до 20 ноября по подозрению в нанесению бюджету ущерба в 185 млн рублей.

Экс-губернатор в видеообращении также связал арест своего сына с политикой. «Думаю, что причина одна — я сам в пятницу [25 сентября] прочитал в центральной прессе о том, что скоро будет принято решение передать мне полномочия депутата Госдумы», — заявил он. 28 сентября в доме Левченко-старшего прошли обыски. Зюганов публично поддержал однопартийца, назвав инцидент «политическим бандитизмом». Однако, по словам источника агентства, это лишь обязательное в таких случаях заявление — не более того.

Карягин напоминает, что Левченко рассматривался как один из претендентов на пост лидера КПФР.

«Но КПРФ такая структура, что быть ее лидером и не возглавлять фракцию в Госдуме — невозможно», — отмечает эксперт. По его словам, политическую карьеру экс-губернатора, скорее всего можно считать завершенной, учитывая бэкграунд в виде отставки и уголовного дела против сына. Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также считает, что критика бывшего иркутского губернатора Путиным играет роль в решении КПРФ (Левченко, по мнению Кремля, показал несостоятельность в борьбе с наводнением в 2019 году — прим. ред.). «Площадку для высказываний в виде партийного сайта ему оставят, критику власти [на словах] поддержат, но возвыситься не дадут», — предполагает эксперт.

Инсайдер URA.RU говорит, что сейчас назвать преемника умершего Агаева в Госдуме трудно — неформальная борьба различных групп влияния внутри партии в самом разгаре. Ранее в СМИ фигурировали имена экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина, депутата Костромской облдумы Валерия Ижицкого и бывшего депутата Госдумы от КПРФ, предпринимателя Вадима Кумина.

Все претенденты являются проверенными партийцами — появление в Госдуме нового сильного игрока не планируется. «В целом, никто в руководстве ЦК партии не заинтересован в появлении абсолютно нового лица, тем более, за год до окончания депутатских полномочий», — добавляет источник агентства. КПРФ в принципе не отличается стремлением к обновлению — из 43 депутатов фракции в Госдуме седьмого созыва только восемь парламентариев не заседали в созыве прошлом.

КПРФ — это бренд, который имеет достаточно сторонников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Еще один эксперт ЦПК Олег Игнатов замечает, что появление новых лиц в КПРФ затруднено из-за иерархической структуры, позаимствованной у КПСС — она предполагает, что номенклатура долго находится на своих постах. Однако говорить о закате партии рано. «КПРФ — это бренд с большим количеством сторонников в регионах. Этим брендом партия будет пользоваться еще какое-то время», — считает он.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе КПРФ не удалось. Агентство направило в партию письменный запрос.