В Екатеринбурге появится первая школа будущего

В 2023 году в Екатеринбурге появится образовательный центр нового формата. В нем будут сочетаться кванториум, школа, жилые дома и общественные пространства, а воспользоваться их преимуществами смогут все жители микрорайона.
Концепция проекта «Губернаторского лицея» от компании «Форум-групп» в микрорайоне «Солнечный» была презентована в рамках сессии «Современная школа — пространство для развития» в рамках Forum 100+ TechnoBuild. Ее уже одобрил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Во время выступления на форуме глава Среднего Урала заявил, что современные школы должны отвечать новым запросам общества, о которых ранее говорил президент России Владимир Путин.
Среди важных требований — возможность для самореализации, развития талантов детей и молодежи, удобные архитектурные решения, открытость пространств и их многофункциональность. Среди примеров таких проектов Куйвашев отметил «Губернаторский лицей». Концепция разрабатывалась специалистами компании «Форум-групп» при поддержке Губернатора Свердловской области.
«То, что сделал Сергей Петрович [Мямин] с компанией „Форум групп“ — абсолютно полностью поддерживаю эту историю. Школа — это не просто дом для детей. Он должен стать центром для развития всех поколений людей живущих около школы. Это возможность заниматься спортом, проводить больше времени с детьми, использовать библиотечные или молодежные центры. Именно с этим подходом мы выработали для себя формат строительства новых образовательных центров. Они уже начали строиться», — уточнил глава региона.
В своем докладе член совета директоров «Форум-групп» Сергей Мямин отметил, что современная школа должна совмещать в себе новые многофункциональные и трансформируемые пространства для обучения, комьюнити зоны и творческие мастерские для раскрытия потенциала школьников. «Скрывать не буду. Это в первую очередь идея губернатора. Именно он подтолкнул нас улучшить проект», — рассказал Мямин.
Он уточнил, что в концепции «Губернаторского лицея» будут предусмотрены спортивный блок с доступом для всех желающих, детский технопарк «Кванториум» и медиацентр, который будет работать для жителей и гостей района в будни и выходные дни.
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