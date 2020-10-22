В Екатеринбурге появится первая школа будущего

По мнению проектировщиков, современная школа должна совмещать новые многофункциональные пространства и творческие мастерские Фото: «Форум-групп»

В 2023 году в Екатеринбурге появится образовательный центр нового формата. В нем будут сочетаться кванториум, школа, жилые дома и общественные пространства, а воспользоваться их преимуществами смогут все жители микрорайона.

Концепция проекта «Губернаторского лицея» от компании «Форум-групп» в микрорайоне «Солнечный» была презентована в рамках сессии «Современная школа — пространство для развития» в рамках Forum 100+ TechnoBuild. Ее уже одобрил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Во время выступления на форуме глава Среднего Урала заявил, что современные школы должны отвечать новым запросам общества, о которых ранее говорил президент России Владимир Путин.

Проект «Губернаторского лицея» был презентован на Forum 100+ TechnoBuild свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и членом совета директоров «Форум-групп» Сергеем Мяминым Фото: «Форум-групп»

Среди важных требований — возможность для самореализации, развития талантов детей и молодежи, удобные архитектурные решения, открытость пространств и их многофункциональность. Среди примеров таких проектов Куйвашев отметил «Губернаторский лицей». Концепция разрабатывалась специалистами компании «Форум-групп» при поддержке Губернатора Свердловской области.

«То, что сделал Сергей Петрович [Мямин] с компанией „Форум групп“ — абсолютно полностью поддерживаю эту историю. Школа — это не просто дом для детей. Он должен стать центром для развития всех поколений людей живущих около школы. Это возможность заниматься спортом, проводить больше времени с детьми, использовать библиотечные или молодежные центры. Именно с этим подходом мы выработали для себя формат строительства новых образовательных центров. Они уже начали строиться», — уточнил глава региона.

Идея многофункционального образовательного кластера появилась в 2019 году, когда регион изучал современный опыт в образовании Фото: «Форум-групп»

В своем докладе член совета директоров «Форум-групп» Сергей Мямин отметил, что современная школа должна совмещать в себе новые многофункциональные и трансформируемые пространства для обучения, комьюнити зоны и творческие мастерские для раскрытия потенциала школьников. «Скрывать не буду. Это в первую очередь идея губернатора. Именно он подтолкнул нас улучшить проект», — рассказал Мямин.

Он уточнил, что в концепции «Губернаторского лицея» будут предусмотрены спортивный блок с доступом для всех желающих, детский технопарк «Кванториум» и медиацентр, который будет работать для жителей и гостей района в будни и выходные дни.

Новая школа станет не просто учебным заведением, но и общественным центром для всего микрорайона Фото: «Форум-групп»

В новой школе будет общественный центр с зонами для творчества, медиазал и технопарк для будущих инженеров и IT-специалистов Фото: «Форум-групп»

Школа разместится на улице Лучистой, через дорогу от детского сада, нового здания Уральского хореографического колледжа и Центра художественной гимнастики, который построят к Универсиаде 2023 года Фото: «Форум-групп»

В лицее появится также детский технопарк — кванториум на 900 учеников, мастерские, библиотека и мини-поликлиника Фото: «Форум-групп»

В медиацентре расположится зона чтения, самообразования, детское пространство, коворкинг, театральная студия и студия декоративно-прикладного искусства Фото: «Форум-групп»

В новую школу смогут ходить 1200 учеников. Площадь объекта — 27,3 тысячи квадратных метров Фото: «Форум-групп»