Самоизоляция и удаленка из-за коронавируса в России до лета-2021

Решения властей подтверждают худшие опасения: коронавирусные ограничения к лету сохранятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские власти готовят страну к затяжному карантину, связанному с коронавирусом — как минимум до середины 2021 года. Минюст РФ 6 ноября опубликовал законопроект, который впервые разрешает партиям утверждать кандидатов в депутаты Госдумы не очным голосованием, а по видеоконференцсвязи. Затягивание пандемии коронавируса минимум до лета 2021-го подтверждают и вирусологи.

Источник URA.RU в Минюсте РФ сообщил, что ведомство подготовило поправки в федеральный закон «О некоммерческих организациях», согласно которым впервые партийные съезды будет разрешено проводить дистанционно. В пресс-службе министерства подтвердили, что такой законопроект готов: «Документ 6 ноября вынесен на общественное обсуждение, которое будет проводиться в течение 15 дней. Если появятся замечания, то проект будет доработан. После этого направим его в правительство и Госдуму».

Совещания российских властей по видеоконференцсвязи уже стали нормой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законопроект предлагает решение проблем участников политического процесса, как безопасно в условиях пандемии коронавируса подготовиться к выборам в Госдуму-2021: утвердить кандидатов и программу кампании. Ранее это, по российскому законодательству, могло происходить только на съездах партий оффлайн. Теперь возможно утверждение кандидатов открытым голосованием и дистанционно.

Появление законопроекта означает, что российские власти предполагают, что пандемия продолжится дольше ранее называвшихся февраля-марта 2021 года. Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года, а списки кандидатов партии будут утверждать летом. Самой первой партией, которая обнародует свои списки, станет «Единая Россия», которая проводит кандидатов через процедуру предварительного голосования — праймериз. В 2016 году перед выборами в Госдуму и в последующие годы — перед Единым днем голосования — праймериз проводились в конце мая.

В «Единой России» не исключают переноса съезда в онлайн-формат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник в партии говорит, что пандемия вносит коррективы в жизнь «единороссов». Съезд партии перед выборами в Госдуму изначально планировался в два этапа, но теперь и они могут быть пересмотрены. Первую часть могут перенести с декабря 2020 года на март 2021-го, говорит источник агентства. «На съезде планируется объявить о праймериз, принять решения по подготовке к выборам, внести изменения в устав. Решение о дате съезда должен принять президиум генсовета (ПГС) партии не позднее, чем за месяц до мероприятия. На сегодня заседания ПГС с такой повесткой не назначено», — сказал инсайдер в ЕР.

Другие партии праймериз проводить не обязаны, и планируют утверждение списков на начало лета. Источники в партиях сказали агентству, что изучают инициативу Минюста.

«Очевидно, что пандемия с нами надолго. Инициатива Минюста — адекватная оценка ситуации, в которой нам предстоит прожить, по оценкам вирусологов, несколько лет. Я бы воспринимал ее, как запасной парашют, — считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. — Потому что любая партия заинтересована в офлайновом формате съезда, где больше возможностей для освещения в СМИ, презентации своей позиции. Но на сегодня этого делать нельзя».

Член Высшего совета «ЕР», руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов не исключает, что эпидемия коронавируса заставит выдвигать кандидатов в Госдуму в онлайн-режиме: «В съезде могут участвовать сотни и тысячи людей. Для минимизации риска распространения коронавируса, Минюст создает возможность проведения съездов в режиме онлайн. Такая практика вполне может быть актуальной примерно до середины 2021 года, когда на съездах должны будут выдвигаться кандидаты в депутаты Думы».

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн подтверждает худшие опасения: «Пандемия продолжает нарастать во всем мире. Скорее всего, она будет длиться, действительно, зиму и весну. Только если люди будут достаточно хорошо соблюдать противоэпидемические меры и появится вакцина, тогда можно ожидать спада заболеваемости к лету [2021 года]. Но о полном прекращении эпидемии к этому времени речи не идет».

Из-за пандемии коронавируса скорректировались сроки старта нового этапа кадрового проекта администрации президента — «Лидеры России». Обычно он стартовал в начале октября.