Почему Путин так поддерживает Мишустина?

После перестановок в правительстве политтусовка по новому взглянула на Михаила Мишустина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Команда председателя правительства Михаила Мишустина получила от президента Владимира Путина защиту от конфликтов с элитами, которые стали возможны из-за реформ в системе госуправления. Публичным жестом поддержки в политтусовке считают встречу главы государства с руководителем федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, который считается протеже премьера. Чтобы оправдать предоставленный Путиным кредит доверия клан Мишустина должен выполнить важную миссию.

Личная встреча Владимира Путина с Данилом Егоровым, прошедшая 19 ноября в Кремле, была продолжением долгой традиции, установившейся во взаимоотношениях президента с Михаилом Мишустиным. Когда тот возглавлял ФНС (2010—2020 годы), Путин каждый год проводил с ним личные встречи, приуроченные к дню налоговой службы 21 ноября (данные Kremlin.ru за 2012-2020). На них президент ни разу не критиковал Мишустина и в этот раз был аналогично благосклонен к Егорову. В период президентства Дмитрия Медведева такой традиции не было, в 2011 году он встречался с Мишустиным в феврале, в 2009-м — с экс-главой ФНС Михаилом Мокрецовым — 1 декабря. Информации о более ранних встречах на официальном сайте президента РФ нет.

Владимир Путин поздравил главу ФНС с юбилеем службы Фото: Kremlin.ru

Сперва Путин поздравил руководителя ФНС с 30-летием ведомства, отметив былые заслуги Мишустина: «Сейчас благодаря усилиям сегодняшнего председателя правительства [ФНС] превратилось в очень высокотехнологичное ведомство, внедрено очень много современных инструментов, сервисов». Путин был доволен отчетом Егорова о том, что несмотря на вызовы, связанные с пандемией и кризисом на нефтяном рынке, снижение налоговых поступлений по итогам года ожидается только в районе 10%. Впечатлила президента и статистика по регистрации самозанятых — их число достигло 1,3 млн и каждый день растет на пять тысяч.

«Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует. Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития в данном случае в этом секторе экономики», — сказал Путин.

Даниил Егоров считается ярким представитель команды Мишустина — он был его заместителем девять лет и выполнял одну из важнейших ролей в цифровизации ведомства. После назначения 16 января главой правительства Мишустин первым кадровым решением назначил своего бывшего зама руководителем ФНС. Политолог Алексей Куртов полагает, что разговор Путина с Егоровым демонстрирует поддержку президентом не только главы ФНС, но и всей команды Мишустина:

«Думаю, что встреча сигнализирует о доверии президента к тем, кого Мишустин рекомендует на работу».

Политолог Антон Орлов добавил, что событие обретает особую политическую ценность на фоне недавних перестановок в правительстве, когда министров, назначенных при предыдущем премьере Дмитрии Медведеве, сменили управленцы, близкие к Мишустину. «Новые министры [природных ресурсов Александр Козлов, строительства Ирек Файзуллин, транспорта Виталий Савельев] более понятны Мишустину и более управляемы», — сказал URA.RU Орлов.

Система госуправления перестраивается под Михаила Мишустина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Учитывая планы Мишустина по оптимизации штата госслужащих в 2021 году, которые уже привели к упразднению Роспечати и Россвязи, произошедшие изменения говорят о том, что система госуправления перестраивается под Мишустина, согласился Антон Орлов. По его словам, сокращения могут вызвать раздражение среди высокопоставленных госслужащих, а поддержка Путина снимает вызовы, которые возникают перед премьером: «Тон и доброжелательность президента на встрече с Егоровым говорит о том, что Путин доверяет команде Мишустина на этом этапе. Политические элиты всегда тонко чувствуют такие сигналы президента».

Инвестируя в команду Мишустина, президент ждет от них выполнения управленческого тренда №1 — дальнейшей цифровой трансформации госуправления, считает политолог Алексей Куртов. «Цифровизация оптимизирует связи, контакты между ведомствами, доступ к информации значительно ускоряется. На ответ на запрос уходит не условный месяц, а один день. Государство таким образом получает полноту всей картины, и с ней может быть уверено в правильности принятых принципиальных решений», — объяснил важность изменений политолог Дмитрий Журавлев. Он отметил, что цифровые технологии позволяют оптимизировать и расходы на кадры: «Многие аналитики становятся просто не нужны. Их может заменить машина, которая сложит картинку воедино».

Куртов приводит пример: ранее ФНС узнавала, сколько рождается и сколько умирает россиян только по отчетам статистических служб. В 2018 году после создания реестра записи актов гражданского состояния (ЗАГС) была выстроена система, которая «позволяет делать любые выкладки по населению за полторы минуты», говорит политолог.

Политолог Роман Ларионов полагает, что «пока рано делать выводы, относительно поддержки» команды Мишустина. «Егоров занимает должность короткий срок, и к его работе пока не могло накопиться серьезных претензий, чтобы встреча проходила в другом ключе», — сказал Ларионов. Он согласился, что Мишустину дана определенная квота в формировании своей команды, «но она не распространяется на все правительство».