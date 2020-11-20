Владимир Путин подписал соответствующий указ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Формирование нового правительства России

Президент РФ Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

«Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», — говорится в тексте указа, размещенном на сайте kremlin.ru. Отмечается, что это сделано в целях совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Согласно документу, функции упраздненных федеральных агентств будут переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предрек сокращение нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи, пишет «Национальная служба новостей». А председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата государственных служащих, передает RT.