Путин упразднил Роспечать и Россвязь

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин подписал соответствующий указ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Президент РФ Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

«Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», — говорится в тексте указа, размещенном на сайте kremlin.ru. Отмечается, что это сделано в целях совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Согласно документу, функции упраздненных федеральных агентств будут переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предрек сокращение нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи, пишет «Национальная служба новостей». А председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года провести оптимизацию штата государственных служащих, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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