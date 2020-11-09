Какие кланы стоят за перестановками в правительстве РФ

Эксперты считают Игоря Сечина одним из бенефициаров перестановок в правительстве России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители крупнейших финансово-промышленных групп воспользовались перестановками в правительстве страны, чтобы продавить назначение своих людей на ключевые посты. Как отмечают эксперты, в первую очередь выиграли мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Роснефти» Игорь Сечин и бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. При этом им пришлось столкнуться с конкуренцией со стороны других мощных лоббистов.

Президент РФ Владимир Путин утром в понедельник, 9 ноября, подписал указы об освобождении от должностей глав Минтранса Евгения Дитриха, Минприроды Дмитрия Кобылкина и Минстроя Владимира Якушева. Их сменят соответственно гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и первый замминистра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

По данным инсайдеров, благодаря назначению Владимир Якушев (справа) в уральское полпредство, усилятся позиции Сергея Собянина (слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ставшую вакантной после назначения Козлова должность в Минвостокразвития получит руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунов. Министр энергетики Александр Новак займет созданную под него ставку 10-го вице-премьера. А на его бывшую должность назначат главу «РусГидро» Николая Шульгинова.

Одновременно Якушев назначен полпредом президента в УрФО. А Кобылкину предложен пост и. о. секретаря Генсовета «Единой России».

Мишустин уже внес в Госдуму кандидатуры новых чиновников, а депутаты на заседаниях комитетов согласовали назначения. Теперь это решение осталось утвердить 10 ноября на пленарном заседании парламента.

Почему уволили министров

Дмитрий Кобылкин переходит из правительства в «Единую Россию» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Увольнение Кобылкина политолог Сергей Маркелов связывает с конфликтом с профильным вице-премьером Викторией Абрамченко. «Нужно было с одной стороны снять конфликт между Кобылкиным и Абрамченко, который долго не могли погасить. С другой — отреагировать на негативную повестку мусорной темы и экологии в СМИ», — объясняет эксперт.

Автор исследования «Политбюро 2.0» о сильнейших лоббистах страны Евгений Минченко утверждает, что Кобылкин считался человеком совладельцев «Новатека» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, а Козлов входит в орбиту Ротенбергов и вице-премьера, полпреда в ДФО Юрия Трутнева. «Кобылкин считался человеком Тимченко. И испытывал серьезное лоббистское давление. Сегодня тема экологии одна из самых горячих. Есть группы, которые пытаются усилить влияние. Главными выгодоприобретателями от перестановок в министерстве стали Ротенберги и Трутнев», — говорит инсайдер.

Марат Хуснуллин (на фото) будет работать со своим давним знакомым по Татарстану Иреком Файзуллиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Их коллега Дмитрий Журавлев подчеркивает, что назначение Якушева полпредом президента в УрФО усиливает мэра Москвы Сергея Собянина, поскольку он одновременно сохранил контроль над Минстроем через Файзуллина. «Можно было бы говорить об ослаблении влияния Собянина если бы на место главы Минстроя был предложен не Файзуллин. Он ведь тоже человек Собянина», — отмечает собеседник. «Лоббисты договорись поменять конфигурацию. Но это был горизонтальный обмен. Якушев ушел на повышение в любимый регион Собянина», — соглашается Маркелов. Аналогичное мнение у политолога Алексея Мухина.

Минченко добавляет, что Файзуллин усиливает не только Собянина, но и вице-премьера Марата Хуснуллина, который работал в Татарстане вместе с будущим министром. Политолог Марат Баширов подтверждает: «У Хуснуллина было право попросить поставить министром собственную креатуру, которой он будет доверять. Тем более, Татарстан — один из регионов, у которого все в порядке и с жилищным и с дорожным строительством. Хуснулину будет комфортно управлять этим блоком, потому что взаимопонимание с Файзуллиным будет на высоком уровне», — отмечает он.

Эксперты считают, что Евгений Дитрих (справа) не справился с обязанностями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дитрих лишился должности из-за системных недоработок, уверен политолог Сергей Маркелов. «Принципиальная претензия — Дитрих предпринял недостаточные меры по восстановлению транспортной отрасли, пострадавшей из-за коронавируса. Был прокол по созданию дальневосточной авиакомпании, где не могли определиться, на базе которой ее создавать. Были скандалы по компенсациям на дальневосточные авиамаршруты. Не реализованы проекты по строительству высокоскоростных магистралей. Компании со скандалами делили рынок контейнерных перевозок. Министерство нелогично сократило число так нужных людям электричек», — перечисляет эксперт претензии к министру.

Кто стоит за будущими министрами

Политолог Олег Матвейчев объясняет повышение Новака успешно проведенной сделкой с ОПЕК (страны-экспортеры нефти), ограничивающей добычу сырья, и удачными переговорами по сделке ОПЕК+. Эксперты называют Новака человеком Путина. Маркелов добавляет, что будущий вице-премьер — «хороший исполнитель» указаний и президента, и энергетических лоббистов. А Мухин уверен, что Новак давно мечтал «о более спокойной позиции вице-премьера».

Юрия Трутнева считают одним из бенефициаров перестановок в правительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Практически все эксперты называют Шульгинова человеком главы «Роснефти», одного из самых влиятельных людей в стране Игоря Сечина. «Шульгинов — крепкий энергетик. Руководил системным оператором, который координировал работу всех электростанций. У него отличная репутация в отрасли», — добавляет Баширов.

Чекунова называют человеком Трутнева. Однако Мухин напоминает, что влияние на будущего министра имеет и бывший вице-премьер правительства, а ныне главы ВЭБ Игорь Шувалов. «Чекунков также находился в орбите влияния Шувалов. Последнему Путин лично поручал „не выпускать из зоны внимания“ этот регион», — сказал собеседник.

Кто выиграл и проиграл от перестановок в правительстве

Минченко подчеркивает, что кадровые перестановки усилили Ротенбергов, Трутнева, Сечина и Собянина, а также ослабили Тимченко. Его коллега Илья Гращенков отмечает, что баланс сил среди кремлевской элиты «в целом остался сохранен».

Политолог Дмитрий Журавлев объясняет перестановки в правительстве «ротацией и желанием апробировать новую схему назначения министров». «Борьба кланов, конечно, существует. Но никто не даст одним кланам усилиться намного. Все они остаются у власти, пока близки к президенту Путину», — говорит он.

Мухин воспринимает отставки и назначения, как «антимедведевскую зачистку». «Путин и Мишустин дали понять, что кабмин — не священная корова. И замены его персонального состава будут теперь производиться регулярно — по итогам проверок, назначаемых президентом или премьером», — отмечает политолог.

Михаил Мишустин меняет подход к работе в правительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нынешняя ротация в правительстве — первая настолько серьезная после назначения Мишустина премьер-министром в январе 2020 года. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин уверяет, что больше всех от перестановок выиграл сам глава кабинета министров. «Система адаптируется к новым условиям. Нынешнее правительство формировалось после послания, когда гигантские деньги выделили на реализацию нацпроектов. Сейчас надо с повестки развития переходить на повестку антикризисного управления. По аппаратно-административной логике, все происходящее усиливает в первую очередь Мишустина, как главу правительства», — резюмировал он.