Инсайды ХМАО: мэр попал в порно-скандал

Если бы о проблемах вахтовиков в 2020-м написали книгу Коллаж: URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова придумала, как увеличить число положительных инфоповодов о правительстве. А ее подчиненные находятся уже на грани нервного срыва из-за трудностей, которые внесла в их работу пандемия коронавируса. Еще из свежих «Инсайдов» вы узнаете о порно-скандале с участием югорского мэра и инициативе о запрете новогодних корпоративов.

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Губернатор изменила пиар-стратегию

Ходят слухи, что губернатор Югры Наталья Комарова изменила подход к подведению итогов о проделанной за год работе окружного правительства. Сначала отчет о результатах деятельности представит каждый руководитель департамента. А уже потом большую пресс-конференцию даст сама глава региона. «За пару часов общения журналистов с губернатором не удавалось охватить все результаты деятельности правительства за прошедший год. СМИ выхватывали самые громкие заявления, а многое оставалось в тени. Теперь у директоров департамента есть возможность отразить ключевые события во время пресс-конференций с журналистами. Так что количество позитивных инфоводов в прессе может увеличиться», — шепчутся в окружном правительстве.

Чиновница получила взбучку за доклад перед губернатором

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что первый заместитель директора департамента социального развития ХМАО Светлана Круглова получила суровый нагоняй от руководства за доклад перед губернатором Югры Натальей Комаровой на заседании оперштаба. Чиновница затянула отчет и в результате проговорилась о том, что окружные власти не успели вовремя обеспечить пенсионеров пульсоксиметрами. Итогом стала служебная проверка всего департамента соцразвития, которую глава региона распорядилась провести по итогам заседания оперштаба. «Кругловой пришлось затем объясняться и перед руководителем департамента Терезой Пономаревой и курирующим вице-губернатором Всеволодом Кольцовым. На ровном месте накликать на себя служебную проверку — это еще надо уметь», — шепчутся в кулуарах Белого дома.

У чиновников нервный срыв

Поговаривают, что чиновники в муниципалитетах и отдельные персоналии в региональном правительстве находятся на грани нервного срыва. Причина якобы в тотальной усталости из-за того, что в каждом аспекте привычной работы нужно учитывать эпидемию коронавируса. «Еще весной все думали, что нужно дожить до лета и все будет хорошо. Летом ждали осени и появления вакцины, делая ставку на массовую вакцинацию и создание коллективного иммунитета — тоже не сложилось. А теперь уже никто не ждет зимы, все поняли, что эпидемия — это надолго и нервы сдают», — говорит инсайдер из чиновничьей среды. Степень усталости такова, что нередко слышны крики в высоких кабинетах, что еще полгода назад было сложно даже представить. Под горячую руку обычно попадают рядовые клерки, которые все чаще поговаривают об увольнении и уходе на менее нервную работу.

Главный полицейский Югры готовит кадровые рокировки

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Поговаривают, что новый глава УМВД Дамир Сатретдинов собирается провести ключевые кадровые перестановки по итогам 2020 года. Его подчиненные уже доложили о том, с какими показателями они намерены выйти к концу декабря. А их дальнейшая карьера будет зависеть от того, насколько будут выполнены взятые на себя обязательства. «Сатретдинов придерживается принципа, что руководящие посты должны занимать люди, которые работали „в поле“ и знают реальную ситуацию, а не те, кто всю жизнь просидел по штабам», — обсуждают в полицейской среде.

Мэр рвет и мечет из-за порно скандала…

Говорят, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой был в ярости из-за того, что оказался в центре порно-скандала. Во время онлайн общения с жителями Белого Яра, один из участников конференции включил звуковое сопровождение из фильмов для взрослых. Помощникам югорского мэра понадобилось время, чтобы отключить звук и перевести трансляцию в режим вопроса и ответа с помощью текстовых сообщений. Затем инцидент начали обсуждать в социальных сетях. «Трубецкой был очень зол на подчиненных, что они не предусмотрели такие риски, а затем позволили этому видео утечь в паблик. Они будут лишены премии», — судачат в медиатусовке.

…и увеличивает личную охрану

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой собирается увеличить личную охрану. В качестве телохранителей используются работники, которые устроены в муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление». «Охрана и так сопровождает Трубецкого на каждом выезде в поселения района. Обычно, два-три человека. А теперь их может стать еще больше. Остается только догадываться, зачем они нужны. Секьюрити нет даже у губернатора, не говоря уже про других глав муниципалитетов. Тем более, за бюджетный счет», — шепчутся злопыхатели.

Югорский мэр запрещает новогодние корпоративы

Поговаривают, что глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев запретил подчиненным праздновать новогодние корпоративы. Речь идет как о мэрии, так и всех бюджетных организациях. Нарушителей может ждать суровая кара. «Мэр Нефтеюганска на заседании оперштаба поддержали и другие главы муниципалитетов. Они надеются, что через округ смогут повлиять и на крупный бизнес, чтобы нефтяники, газовики и энергетики в Югре тоже отказались от планов по празднованию Нового года на предприятиях», — обсуждают сплетники.

Уволенный спикер думы пойдет в оппозицию

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ходят слухи, что уволенный по решению депутатов думы Пыть-Яха местный спикер Олег Шевченко собирается уйти в жесткую оппозицию по отношению к действующей власти. По рассказам некоторых депутатов, на Шевченко уже «выходили» как представители ЛДПР, так и КПРФ. «Шевченко в прошлом — ярый „единоросс“, который никогда не стеснялся своей партийной принадлежности, а теперь может стать „красным“ или „желто-голубым“, а все из-за денег. В регионе на его беду сложилась жесткая практика — наказывать тех, кто критически ошибается в декларациях о доходах. Он так ошибся — скрыв доходы жены и поплатился местом. Но коммунисты, по всей видимости, решили принять его в свои объятия, как и либерал-демократы», — рассказывает слухач.

Федеральные поисковики остались без денег

Слухачи рассказывают, что всероссийское НКО «Лиза Алерт», занимающееся поиском и спасением людей, сейчас активно пытается найти деньги на выживание в ХМАО. В ход уже якобы идут попытки получить финансирование из источников с сомнительной репутацией. «Они пытались быть вне политики, но система так устроена, что если ты не хочешь заниматься политикой, то политика будет заниматься тобой. Были попытки получить частное финансирование, но „Лиза Алерт“ в ХМАО получила отказы. Потом они попытались получить гранты, но ниша оказалась уже занята „Гуманитарным добровольческим корпусом“, в состав которого входят общественники с именами и лоббистскими возможностями и теперь, кажется, „Лизе Алерт“ в ХМАО конец», — говорит осведомленный информатор. «Впрочем, — добавляет инсайдер, — если даже местные активисты не могли связаться со своими федеральными кураторами для решения проблем, такой финал для поисковиков был лишь вопросом времени».

В ХМАО появится новое СМИ

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Слухачи в медиатусовке рассказывают, что в регионе якобы планируется открытие нового СМИ с амбициозным названием «Первое оппозиционное», владельцем которого станет некий «инвестор из Москвы». «Отдельные журналисты уже получили довольно щедрые с финансовой точки зрения предложения на этот счет, но условия крайне непрозрачные — работа под псевдонимами, никакого официального оформления, все на честном слове. Да и задачи озвучиваются спорные — отрабатывать инсайды по спущенному сверху техзаданию, не утруждаясь проверкой фактов. А в пример ставится скандальное издание „Чиновник“ (владелец которого подозревается в распространении порнографии и шантаже — ред.). Пока никто из местных журналистов якобы не согласился, но кто знает, как сложится дальше», — многозначительно говорит слухач.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.