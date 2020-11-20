Россия заходит в проект-конкурент Евросоюза

Встреча стран-участниц АТЭС проходила по видеосвязи из-за пандемии Фото: Kremlin.ru

Выступление президента РФ Владимира Путина на саммите «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) обозначило новый этап развития отношений России со странами Азии. За последние шесть лет глава государства не произносил речей на форуме, и даже трижды его не посещал. Но в этот раз российский лидер проявил к площадке значительно больший интерес. Экономисты считают, что дело в развивающемся объединении стран Азии, который сравнивают с Евросоюзом.

Международный саммит, проходящий по ВКС, был посвящен поиску путей преодоления социально-экономических последствий пандемии. Президент Путин начал свое выступление со слов о том, что «России есть что предложить» своим партнерам. «В России созданы и зарегистрированы две вакцины: „Спутник V“ и „ЭпиВакКорона“, — обратился Путин к коллегам. — Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям. Они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном: в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем».

Владимир Путин предложил партнерам сотрудничество в разных областях Фото: Kremlin.ru

Предложения Путина касались и сотрудничества в области экономики. Российский президент привел статистику о сокращении мировой торговли более чем на 15% и озвучил прогнозы о падении глобального ВВП в 2020 году на 4,4%. Путин напомнил о российской идее создания «зеленых коридоров» — путей поставок продовольствия и медикаментов свободных от ограничений и санкций. «Считаем, что реализация этой инициативы способствовала бы не только облегчению гуманитарной ситуации в мире, но и развитию глобальной торговли», — добавил президент.

Кроме того, российский лидер предложил странам азиатско-тихоокеанского региона сотрудничество в области цифровых технологий и борьбы с киберпреступностью. «Подчеркну, российская сторона настроена на совместную работу со всеми партнерами по форуму Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, будем оказывать активное содействие Новой Зеландии, которая принимает председательство в форуме АТЭС в следующем году», — заключил Путин.

В Азии создается крупнейшая зона свободной торговли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В состав АТЭС входят 19 стран. Кроме России это: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, КНР, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Вьетнам и Перу. Интересно, что президент России Владимир Путин в последний раз выступал на форуме в 2014 году, когда мероприятие проходило в Китае. Тогда президент аналогично предлагал странам сотрудничество в разных сферах. В 2015, 2018 и в 2019 годах и вовсе отказался от участия в саммите. В первом случае Кремль объяснял решение «оптимизацией графиков» руководства страны, во втором — участие не планировалось изначально, а в третьем — Путин оказался занят «внутренними мероприятиями».

Политолог Владимир Шаповалов связывает интерес Путина к площадке в этом году с соглашением 15 стран Азии и Тихооеканского региона (АТР), в том числе Китая, о создании зоны свободной торговли. Это крупнейшее в мире партнерство, на участников которого приходится почти треть населения планеты.

Между странами начинается конкуренция за азиатский рынок Фото: Ксения Фикс © URA.RU

«АТЭС фактически стал центром мирового экономического развития. Объединение стран азиатско-тихоокеанского региона — это ключевое событие в мировой экономической повестке уходящего года. В 2015 и 2016 годах США пытались создать Тихоокеанское торговое партнерство, объединив страны Азии вокруг себя по принципу борьбы с Китаем. В настоящий момент происходит обратный процесс, страны Азии объединились вокруг Китая, но уже без США, — считает Шаповалов. — Создание единого экономического пространства создает для России колоссальные возможности».

Financial Times писала, что соглашение стран АТР, приближает Азию к тому, чтобы стать единой торговой зоной, как Евросоюз. Политолог Константин Худолей в разговоре с URA.RU сказал, что для того, чтобы стать аналогом ЕС азиатским странам еще нужны десятилетия из-за недостаточной «политической и идейной общности», но достигнутая экономическая интеграция будет способствовать ощутимому экономическому росту.

Политолог Валерий Ачкасов добавил, что России необходимо наращивать сотрудничество с регионом для сбыта собственной продукции: «Создание зоны свободной торговли усиливает конкуренцию за этот регион, страны Запада аналогично заинтересованы в налаживании экономических связей. Развитие внешней торговли, сбыт готовый продукции приносит пользу и государству, и населению. Растут бюджетные поступления, появляются возможности для более эффективной социальной политики. При этом желательно торговать готовой продукцией, так как она приносит больше выгоды. Кроме того, что с ростом заказов пополняется бюджет, еще и снижается безработица».