Зачем Путин лично продвигает вакцину «Спутник V»

Саммит G20 второй раз в истории прошел в онлайне. В первый раз политики собирались в таком формате в марте Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на саммите G20, четвертый раз за неделю рассказал мировому сообществу об отечественных вакцинах от коронавируса. В политическом сообществе считают, что столь сильное внимание Путина к медицинским разработкам не случайно. Дело в том, что они открывают для России новые возможности в расширении своего влияния на другие страны.

Саммит, организованный Саудовской Аравией, был посвящен борьбе с пандемией. Одним из пунктов повестки онлайн-заседания было обеспечение всеобщего доступа к вакцинам. Во время выступления президент Путин подробно высказался по теме, сообщив об успехах России в разработке вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Президент озвучил коллегам предложения по борьбе с пандемией Фото: Kremlin.ru

«Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим общественным достоянием. Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», — обратился российский президент к иностранным коллегам.

«Наша общая цель — сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить всё население планеты надёжной защитой. Это значит, что работы, уважаемые коллеги, хватит на всех, и мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция, может быть, неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это», — добавил Путин.

За неделю это был уже четвертый публичный разговор Путина с зарубежными политиками об отечественных вакцинах от ковида.

14 ноября на Восточноазиатском саммите Путин говорил о необходимости свободного доступа к препаратам граждан всех государств. 17 ноября на саммите БРИКС Путин сообщил о договоренностях с китайскими и индийскими фармкомпаниями об открытии на территории стран производств «Спутник V». 20 ноября на саммите «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) российский президент говорил о том, что отечественные вакцины «абсолютно безопасны и эффективны».

Владимир Путин часто возвращается к теме отечественной вакцины от ковида Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активность Путина может быть связана с возрастающей конкуренцией со стороны западных производителей, отметил в разговоре с URA.RU политолог Павел Фельдман. Так, 20 ноября американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали запрос на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в США. На днях мировое сообщество уже наблюдало публичные проявления «гонки» российской и зарубежной вакцин. 9 ноября Pfizer и BioNTech заявили о 90-процентной эффективности своего препарата. В тот же день в России сообщили, что эффективность «Спутник V» составляет более 90%. Через неделю Pfizer и BioNTech дали своему препарату оценку уже в 95%.

«Очевидно, что страны Северо-атлантического Альянса в силу блокового деления и политических интересов не будут закупать российскую вакцину. Поэтому основная борьба России с зарубежными фармкомпаниями развернется за страны Азии, Африки и Востока. И президент начал помогать отечественным компаниям, прибавляя политический вес их продукту. Он как бы принимает на себя ответственность перед мировым сообществом за этот товар.

Его личный авторитет будет способствовать дальнейшему потреблению странами наших вакцин», — сказал Фельдман.

Российские производители вакцины начинают конкурировать с западными Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фельдман добавил, что для России продажа вакцин — это возможность восполнить убытки, понесенные из-за экономического кризиса (Путин ранее оценивал возможный оборот российских вакцин на мировом рынке в 100 млрд долларов). При этом политолог Дмитрий Журавлев считает, что для президента это еще и инструмент «мягкой силы».

«Победа на этом рынке сейчас — это доказательство своего экономического и интеллектуального лидерства. Это дает стране престиж, благодарность на частном уровне, с нами начнут общаться, — сказал Журавлев. — К примеру, в геополитическом плане нам был бы выгоден союз с Индией. Президент США Дональд Трамп хотел перенести туда из Китая основные промышленные производства. Ему, по сути, помешал коронавирус. В случае нашего присутствия, Индия может стать точкой, где мы можем не дать развернуться американцам и открыть свои промышленные площадки».

Политолог Владимир Шаповалов в свою очередь полагает, что выступления президента Путина также адресованы странам Евросоюза, которые не пускают российские вакцины на свой рынок. Венгрия — единственный член ЕС, решивший испытать «Спутник V». Еврокомиссия пригрозила предпринять против нее административные меры. «Президент говорил о том, что все население мира можно вакцинировать, используя только весь возможный потенциал. Конечно, для нас прежде всего важны граждане РФ. Но, вакцинируя только в одной стране, нельзя избавиться от инфекции во всем мире. Поэтому европейские ограничения замедляют борьбу с пандемией и выход из кризиса», — объяснил Шаповалов.