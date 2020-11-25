Как бороться со стрессом и новая игра Warcraft

Во вторник, 24 ноября, новая подборка рекомендаций URA.RU расскажет вам о самых интересных и полезных событиях онлайна: смотрим трейлер экранизации театрального хита о российской действительности, качаем масштабное обновление легендарной World of Warcraft и учимся разбираться со стрессом. Отдыхаем вместе с новыми советами URA.RU. Время всех событий указано уральское (+ два часа к Москве).
Что сделать утром?
Начнем утро 24 ноября с трейлера фильма «Человек из Подольска», который в этот день начинает свой показ в кинотеатрах страны. Экранизация кафкианской драмы рассказывает об обычном жителе Подольска Николае Фролове, который мечтает о музыкальной карьере, но работает в небольшой местной газете и живет у мамы после развода с женой. Главные события картины рассказывают о последствиях неожиданного задержания главного героя полицейскими.
Что сделать днем?
Днем качаем масштабное дополнение для многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft, которая продолжит сюжетную линию фэнтезийной вселенной. Warcraft погружает геймера в мир, населенный фантастическими существами и монстрами. Кроме тщательно продуманного сюжета, игра привлекает понятным геймплеем и быстрым освоением в игре. По разным данным, в игру играет около 10 млн пользователей по всему миру. Новая версия расскажет о том, как Королеве банши удалось уничтожить границу между миром мертвых и живых, открыв проход в мир Темных земель.
Что сделать вечером?
Вечером посещаем лекцию «
Бонус. Предлагаем посмотреть одноактный балет «
План на 25 ноября мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в