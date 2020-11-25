Как бороться со стрессом и новая игра Warcraft

Психиатр во время семинара научит сознательно работать над своим отношением к неприятностям Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Во вторник, 24 ноября, новая подборка рекомендаций URA.RU расскажет вам о самых интересных и полезных событиях онлайна: смотрим трейлер экранизации театрального хита о российской действительности, качаем масштабное обновление легендарной World of Warcraft и учимся разбираться со стрессом. Отдыхаем вместе с новыми советами URA.RU. Время всех событий указано уральское (+ два часа к Москве).

Что сделать утром?

Начнем утро 24 ноября с трейлера фильма «Человек из Подольска», который в этот день начинает свой показ в кинотеатрах страны. Экранизация кафкианской драмы рассказывает об обычном жителе Подольска Николае Фролове, который мечтает о музыкальной карьере, но работает в небольшой местной газете и живет у мамы после развода с женой. Главные события картины рассказывают о последствиях неожиданного задержания главного героя полицейскими.

Что сделать днем?

Днем качаем масштабное дополнение для многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft, которая продолжит сюжетную линию фэнтезийной вселенной. Warcraft погружает геймера в мир, населенный фантастическими существами и монстрами. Кроме тщательно продуманного сюжета, игра привлекает понятным геймплеем и быстрым освоением в игре. По разным данным, в игру играет около 10 млн пользователей по всему миру. Новая версия расскажет о том, как Королеве банши удалось уничтожить границу между миром мертвых и живых, открыв проход в мир Темных земель.

Что сделать вечером?

Вечером посещаем лекцию « Как разобраться со стрессом и начать жить », которая особенно актуальна в период коронавируса и завершения 2020 года. Во время семинара психиатр Илья Семеннов объяснит разницу между «хорошим» и «плохим» стрессом, а еще научит сознательно работать над своим отношением к неприятностям. В программу курса входят телесные и медитативные практики релаксации. Длительность лекции — два часа. За это время отдохнуть точно получится.

Бонус. Предлагаем посмотреть одноактный балет « Шахерезада » Пермского театра оперы и балета. Главные партии в нем исполнят звезды мирового балета — Диана Вишнева (прима-балерина Мариинского театра) и Марсело Гомес (премьер Дрезденской государственной оперы и Балета Сарасоты). Для хореографа Алексея Мирошниченко это второй спектакль, который он создал, работая с документальными фактами истории, и первый, в котором он обошелся без пуантного танца. Старт онлайн-сеанса — в 20:00.