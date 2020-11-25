В дефиците медикаментов на российском рынке нашли «крайнего»

Дефицита лекарств бояться не стоит, все необходимые медикаменты есть в продаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские власти навели порядок в сфере маркировки лекарств. По данным участников рынка, подключение фармотрасли к ГИС «Честный знак» уже не замедляет поступление медикаментов в аптеки и не тормозит их продажи россиянам. Да и прежние обвинения, как оказалось, были сильно преувеличены.

Как сообщил URA.RU источник в отрасли, несколько дней назад в Минпроме РФ состоялось совещание, в котором участвовали представители российских компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов (ОАО «Катрен», ПАО «Протек», федеральных аптечных сетей «РИГЛА», «Неофарм» и т. д.) и других участников рынка. «Собравшиеся признали, что никаких проблем с системой маркировки „Честный знак“ у них на сегодняшний день нет. Перебои с лекарствами возникают из-за нехватки сырья (производители закупают его за границей), роста курса доллара, увеличения спроса на препараты в 40 раз. Но объяснять это людям — долго, поэтому решили списать на начавшуюся маркировку», — пояснил собеседник агентства.

Эксперты говорят, что перебои с лекарствами были связаны с нехваткой сырья, а не с маркировкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слова инсайдера отчасти подтвердил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который заявил, что система маркировки медикаментов в стране действует без перебоев. «Система маркировки движения лекарственных препаратов претерпела изменения на сегодняшний день, и в целом стала работать практически без перебоев. И отдельные вопросы, которые возникают, устраняются», — сказал Мурашко на заседании федерального координационного совета по борьбе с коронавирусом (цит. По РИА «Новости»).

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора ГИС «Честный знак» — Реваз Юсупов утверждает: в том, что «Честный знак» нисколько не снижает скорость товарооборота медикаментов, может убедиться любой желающий. «На сайте „Честного знака“ ведется мониторинг системы, его можно посмотреть в режиме онлайн. Любой запрос обрабатывается не более двух минут. Но даже если ГИС вдруг зависнет, по новым правилам поставщики и аптеки не обязаны ждать долее 15 минут — через это время они могут продолжить движение товара, не дожидаясь ответа», — рассказал Реваз Юсупов.

По его данным, из всего объема лекарств, находящихся в обороте на территории РФ, маркировку прошли только 10%. Тем не менее, остальные 90% не исключены из оборота, и по-прежнему разрешены к продаже.

На скорость попадания этой части медикаментов в аптеки «Честный знак» тем более никак не влияет, и не влиял никогда. Более того, до сих пор не подключились к системе «Честный знак» 15% аптек и 13% дистрибьюторов, несмотря на требование сделать это до 1 июля 2020 года. Однако никаких санкций в отношении самых медлительных предпринимателей пока не применяется.

По мнению заместителя директора Высшей школы экономики по экспертно-аналитической работе Сергея Плаксина, в нововведении участники фармрынка заинтересованы не меньше государства. «Что касается плюсов, то они очевидны. Для государства это сокращение нелегальной доли рынка и увеличение сбора налогов. Для производителей и продавцов — возможность более эффективного управления запасами товара на складах. В розничном звене — уменьшение товарных потерь, которые по некоторым данным оценивается в 1,8%. Для потребителя — это возможность уже на стадии приобретения убедиться в идентичности товара. Мне кажется, для лекарственной продукции это особенно важно, ведь поддельные лекарства могут нанести серьезный вред здоровью», — рассуждает Сергей Плаксин.

До сих пор не подключились к системе «Честный знак» 15% аптек и 13% дистрибьюторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ранее источники URA.RU упрекали «Честный знак» в том, что из-за него поставщики не заявляются на закупки лекарств госструктурами, срывая выполнение президентских программ. Якобы из-за задержек в получении кодов бизнесмены опасаются не уложиться в сроки поставок. Из-за этого, по версии инсайдеров, в аптеках возник дефицит медикаментов, а региональные чиновники оказались под угрозой наказания за неисполнение приказа главы государства. На несовершенство системы жаловались и дистрибьюторы. В ответ на это правительство РФ упростило порядок взаимодействия с ГИС. Представители «Честного знака» утверждают, что к техническим сбоям приводила некорректная интеграция собственных информационных систем дистрибьюторов с государственной информационной системой. Подобные погрешности носят частный характер и оперативно устраняются.

Как писало URA.RU, с 1 июля в России вводится обязательная цифровая маркировка лекарств, обуви, сигарет и папирос. Отныне продавать эту продукцию без кодов Data Matrix запрещено. Произведенные до 1 июля и не маркированные лекарственные препараты могут продаваться или использоваться до истечения срока годности.

Data Matrix — уникальный цифровой паспорт продукции, который наносится на каждую упаковку и позволяет проследить путь товара от производителя (или импортера) до покупателя. Цель системы — гарантировать приобретение качественного и легального товара, защитить интересы легального бизнеса. Доступ к информации о товаре получает любой пользователь, просканировав маркировку с помощью приложения «Честный знак» для смартфонов на системе iOS и Andriod.