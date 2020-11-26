26 ноября 2020

Инсайды ХМАО: модный приговор для губернатора

О богатых депутатах, уставших полицейских и подсчете лайков у мэров. Выпуск 897

© Служба новостей «URA.RU»
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Для мэров из ХМАО придумали новый рейтинг — в правительстве будут считать лайки под их постами в соцсетях. А депутаты самых разных уровней придумывают конструкцию, при которой им — миллионерам — удастся не платить «налог на роскошь». На этом фоне любопытно смотрятся чиновники Сургута, которые отдают свои машины нуждающимся. А еще в сегодняшних инсайдах история про самого молодого блогера-политика и то, как губернатору ХМАО устроили «модный приговор».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск
Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Вице-губернатору подыскивают место подальше от ХМАО

Слухачи рассказывают, что Николай Милькис, заместитель губернатора ХМАО, курирующий экономический блок, может возглавить Представительство региона в Москве. По версии инсайдеров, именно он пролоббировал, чтобы в новой структуре Представительства, которую уже утвердила губернатор ХМАО Наталья Комарова, был инвестиционный отдел с самыми широкими полномочиями. «Правда, с таким кадровым решением Милькис одновременно потеряет статус заместителя губернатора, ведь тем же решением Комаровой закреплено, что руководитель Представительства теперь просто руководитель исполнительного органа государственной власти, без вхождения в состав Правительства, так что считай — понижение», — резюмирует слухач.

Губернатору устроили «модный приговор»

Фото: Центр социальных медиа Югры

Как говорят наблюдатели, представители югорской элиты отметили внешний вид губернатора ХМАО Натальи Комаровой в день обращения. На публике глава региона появилась в белом жакете, как говорят — ручной работы с принтом по мотивам произведения недавно ушедшего из жизни Геннадия Раишева, местного художника. «В этом увидели глубокий символизм — патриотичность, память о великом человеке», — рассказывает слухач.

Мэров будут оценивать по-новому

По слухам, главы муниципальных образований озадачены новыми рейтингами, влияющими на оценку их работы в публичном пространстве. В ходе форума «Информационной мир Югры», на одной из его площадок, департамент общественных и внешних связей ХМАО представил сразу несколько рейтингов: уже привычный — по работе в «Инцидент-Менеджменте» и новый — по позиционированию в социальных сетях. «Учли все — от персональных аккаунтов глав в соцсетях до количества лайков под постами и числа подписчиков, что говорит об интересе пользователей к генерируемому муниципальными пиарщиками контенту», — рассказывает информатор агентства, добавляя, что тех, кто оказался в «красной зоне», якобы взяли под особый контроль.

Ноутбуки, интернет
Фото: unsplash.com

Самый молодой мэр из ХМАО превращается в блогера

Инсайдер в Югорском Белом доме рассказывает, что там с интересом наблюдают за действиями главы сельского поселения Половинка Александра Старжинского. «Самый юный глава муниципального образования в регионе (ему около 25 лет, — ред.) ведет себя как недавний выпускник школы блогеров — заменяет личное общение с представителями региональной власти, как положено руководителю его ранга, отметками профилей в своих публикациях и стримами в Instagram», — заключает инсайдер, добавляя, что в правительстве все якобы ждут, когда Старжинский «вырастет» из блогерства.

Югорские депутаты не хотят платить налог для богатых перед выборами

Говорят, что югорские депутаты с принятием налога для богатых задумались об итоговой сумме, которую они будут указывать в декларации за 2020 год. Некоторые народные избранники посчитали, что попадание в список состоятельных людей негативно отразится на их имидже. «В сами декларации избиратели обычно не лезут. А вот информацию о том, что депутат платит налог на роскошь, точно запомнят. А раз богатый, то значит страшно далек он от народа. С таким образом на выборы лучше не выходить», — обсуждают народные избранники.

Зал Думы города после ремонта. Сургут
Фото: Алексей Андронов © URA.RU

У прокуратуры Сургута появились вопросы к депутатам

Поговаривают, что прокуратура Сургута заинтересовалась превышением полномочий городских депутатов. В надзорном ведомстве считают, что народные избранники периодически интересуются темами, которые не входят в орбиту их интересов де-юре. Например, речь идет о вопросах управления муниципальным имуществом. Уже несколько лет в федеральном законодательстве это относится к функциям исполнительных органов власти. «Чтобы решить эту правовую коллизию, депутаты вероятно откажутся от этих полномочий до конца года. Поскольку они уже сейчас находятся вне рамок правового поля», — шепчутся слухмейкеры. И добавляют, что в противном случае думцам придется иметь неприятные разговоры с прокуратурой.

Последний день Юревича. Челябинск
Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Чиновники Сургута отдадут служебные машины врачам

Ходят слухи, что администрация Сургута собирается отказаться от части служебного транспорта и передать его в собственность городским больницам. Сейчас этот вопрос прорабатывается в мэрии. «Из-за коронавируса у врачей стремительно выросло число вызовов к пациентам на дом. Машин на всех не хватает. Поэтому в медучреждениях транспорт сейчас точно нужнее. А чиновники городской администрации уже и так приучились ездить на такси. Просто количество вызов теперь будет больше», — обсуждают в кулуарах администрации.

Нефтеюганск, разное, ХМАО
Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Вице-мэр Нефтеюганска не вылезает из отпуска

Говорят, что вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда после того, как по суду восстановился в должности, уже во второй раз ушел в отпуск. Таким образом, на рабочем месте он находился всего лишь неделю после того, как в октября вернулся в администрацию. «Лагойда — ветеран боевых действий, у него большой отпуск по закону. Правда, он обещал вовсю работать на благо нефтегюганцев, когда выиграл суд у мэрии. Пока в этом чиновник совсем не преуспел», — смеются слухмейкеры.

Интервью с главой Сургутского района Андреем Трубецким. Сургут
Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава района остался крайним в конфликте с застройщиком

Говорят, что отказ компании «Сибмпромстрой» продавать квартиры югорским муниципалитетам поставили в упрек главе Сургутского района Андрею Трубецкому. Антимонопольная служба ХМАО еще в 2019 году обратила внимание на то, что чиновники составили условия контракта так, что под них подходил конкретный исполнитель. Потом претензии появились и к другим муниципалитетам. «Теперь „Сибпромстрой“, вообще, встал в позу и заявляет, что не будет участвовать в аукционах по покупке квартир для жителей из аварийного жилья. Мол, не хочет потом выслушивать претензии от надзорных органов. А других застройщиков, у которых есть такой объем готового жилья, просто нет. А именно Сургутский район открыл этот ящик пандоры», — шепчутся злопыхатели.

Благоустройство городского парка в снег. Курган
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские ХМАО устали от неопределенности

Говорят, что неторопливость нового главы полиции ХМАО Дамира Сатретдинова в кадровых вопросах сильно нервирует его подчиненных. «Все ждут глобальных перестановок, особенно в ключевых городах региона — в Нижневартовске и Сургуте, но Сатретдинов очень аккуратен и непредсказуем. Из-за этого начальники территориальных отделов больше нервничают, чем работают. Еще поговаривают, что Сатретдинов настолько осторожен в выборе людей для „близкого круга“, что об его истинных намерениях вообще мало кто знает», — шепчутся слухачи-силовики.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

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