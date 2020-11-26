Инсайды ХМАО: модный приговор для губернатора

С «Черной пятницей»! Коллаж URA.RU

Для мэров из ХМАО придумали новый рейтинг — в правительстве будут считать лайки под их постами в соцсетях. А депутаты самых разных уровней придумывают конструкцию, при которой им — миллионерам — удастся не платить «налог на роскошь». На этом фоне любопытно смотрятся чиновники Сургута, которые отдают свои машины нуждающимся. А еще в сегодняшних инсайдах история про самого молодого блогера-политика и то, как губернатору ХМАО устроили «модный приговор».

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Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Вице-губернатору подыскивают место подальше от ХМАО

Слухачи рассказывают, что Николай Милькис, заместитель губернатора ХМАО, курирующий экономический блок, может возглавить Представительство региона в Москве. По версии инсайдеров, именно он пролоббировал, чтобы в новой структуре Представительства, которую уже утвердила губернатор ХМАО Наталья Комарова, был инвестиционный отдел с самыми широкими полномочиями. «Правда, с таким кадровым решением Милькис одновременно потеряет статус заместителя губернатора, ведь тем же решением Комаровой закреплено, что руководитель Представительства теперь просто руководитель исполнительного органа государственной власти, без вхождения в состав Правительства, так что считай — понижение», — резюмирует слухач.

Губернатору устроили «модный приговор»

Фото: Центр социальных медиа Югры

Как говорят наблюдатели, представители югорской элиты отметили внешний вид губернатора ХМАО Натальи Комаровой в день обращения. На публике глава региона появилась в белом жакете, как говорят — ручной работы с принтом по мотивам произведения недавно ушедшего из жизни Геннадия Раишева, местного художника. «В этом увидели глубокий символизм — патриотичность, память о великом человеке», — рассказывает слухач.

Мэров будут оценивать по-новому

По слухам, главы муниципальных образований озадачены новыми рейтингами, влияющими на оценку их работы в публичном пространстве. В ходе форума «Информационной мир Югры», на одной из его площадок, департамент общественных и внешних связей ХМАО представил сразу несколько рейтингов: уже привычный — по работе в «Инцидент-Менеджменте» и новый — по позиционированию в социальных сетях. «Учли все — от персональных аккаунтов глав в соцсетях до количества лайков под постами и числа подписчиков, что говорит об интересе пользователей к генерируемому муниципальными пиарщиками контенту», — рассказывает информатор агентства, добавляя, что тех, кто оказался в «красной зоне», якобы взяли под особый контроль.

Фото: unsplash.com

Самый молодой мэр из ХМАО превращается в блогера

Инсайдер в Югорском Белом доме рассказывает, что там с интересом наблюдают за действиями главы сельского поселения Половинка Александра Старжинского. «Самый юный глава муниципального образования в регионе (ему около 25 лет, — ред.) ведет себя как недавний выпускник школы блогеров — заменяет личное общение с представителями региональной власти, как положено руководителю его ранга, отметками профилей в своих публикациях и стримами в Instagram», — заключает инсайдер, добавляя, что в правительстве все якобы ждут, когда Старжинский «вырастет» из блогерства.

Югорские депутаты не хотят платить налог для богатых перед выборами

Говорят, что югорские депутаты с принятием налога для богатых задумались об итоговой сумме, которую они будут указывать в декларации за 2020 год. Некоторые народные избранники посчитали, что попадание в список состоятельных людей негативно отразится на их имидже. «В сами декларации избиратели обычно не лезут. А вот информацию о том, что депутат платит налог на роскошь, точно запомнят. А раз богатый, то значит страшно далек он от народа. С таким образом на выборы лучше не выходить», — обсуждают народные избранники.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

У прокуратуры Сургута появились вопросы к депутатам

Поговаривают, что прокуратура Сургута заинтересовалась превышением полномочий городских депутатов. В надзорном ведомстве считают, что народные избранники периодически интересуются темами, которые не входят в орбиту их интересов де-юре. Например, речь идет о вопросах управления муниципальным имуществом. Уже несколько лет в федеральном законодательстве это относится к функциям исполнительных органов власти. «Чтобы решить эту правовую коллизию, депутаты вероятно откажутся от этих полномочий до конца года. Поскольку они уже сейчас находятся вне рамок правового поля», — шепчутся слухмейкеры. И добавляют, что в противном случае думцам придется иметь неприятные разговоры с прокуратурой.

Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Чиновники Сургута отдадут служебные машины врачам

Ходят слухи, что администрация Сургута собирается отказаться от части служебного транспорта и передать его в собственность городским больницам. Сейчас этот вопрос прорабатывается в мэрии. «Из-за коронавируса у врачей стремительно выросло число вызовов к пациентам на дом. Машин на всех не хватает. Поэтому в медучреждениях транспорт сейчас точно нужнее. А чиновники городской администрации уже и так приучились ездить на такси. Просто количество вызов теперь будет больше», — обсуждают в кулуарах администрации.

Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Вице-мэр Нефтеюганска не вылезает из отпуска

Говорят, что вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда после того, как по суду восстановился в должности, уже во второй раз ушел в отпуск. Таким образом, на рабочем месте он находился всего лишь неделю после того, как в октября вернулся в администрацию. «Лагойда — ветеран боевых действий, у него большой отпуск по закону. Правда, он обещал вовсю работать на благо нефтегюганцев, когда выиграл суд у мэрии. Пока в этом чиновник совсем не преуспел», — смеются слухмейкеры.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава района остался крайним в конфликте с застройщиком

Говорят, что отказ компании «Сибмпромстрой» продавать квартиры югорским муниципалитетам поставили в упрек главе Сургутского района Андрею Трубецкому. Антимонопольная служба ХМАО еще в 2019 году обратила внимание на то, что чиновники составили условия контракта так, что под них подходил конкретный исполнитель. Потом претензии появились и к другим муниципалитетам. «Теперь „Сибпромстрой“, вообще, встал в позу и заявляет, что не будет участвовать в аукционах по покупке квартир для жителей из аварийного жилья. Мол, не хочет потом выслушивать претензии от надзорных органов. А других застройщиков, у которых есть такой объем готового жилья, просто нет. А именно Сургутский район открыл этот ящик пандоры», — шепчутся злопыхатели.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские ХМАО устали от неопределенности

Говорят, что неторопливость нового главы полиции ХМАО Дамира Сатретдинова в кадровых вопросах сильно нервирует его подчиненных. «Все ждут глобальных перестановок, особенно в ключевых городах региона — в Нижневартовске и Сургуте, но Сатретдинов очень аккуратен и непредсказуем. Из-за этого начальники территориальных отделов больше нервничают, чем работают. Еще поговаривают, что Сатретдинов настолько осторожен в выборе людей для „близкого круга“, что об его истинных намерениях вообще мало кто знает», — шепчутся слухачи-силовики.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.