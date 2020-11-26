Тюменские инсайды: Моор и Якушев ушли на самоизоляцию

С «Черной пятницей»! Коллаж: URA.RU

Полпред Владимир Якушев и губернатор Александр Моор готовятся ко встрече с Владимиром Путиным, отбывая самоизоляцию. Экс-депутат Игорь Ракша планирует вернуться в большую политику, а тюменские силовики решили наказать обнаглевших представителей криминального мира.

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Полпред Якушев и губернатор Моор ушли на самоизоляцию

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В курилках Желтого дома шепчутся о том, что из-за визита в Тобольск президента России Владимира Путина, который может состояться в начале декабря, полномочный представитель главы государства в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор отправились на двухнедельную самоизоляцию. Слухачи утверждают, что такая мера — одно из новых требований Федеральной службы охраны, которая отвечает за безопасность первых лиц государства. «Вероятно, Якушев и Моор будут сопровождать президента во время его пребывания в Тобольске. Требование ФСО о двухнедельной самоизоляции для чиновников вполне логично: это делается для того, чтобы исключить риски заражения Путина коронавирусом», — сообщают инсайдеры.

Губернатора Моора разозлили строители

В политических кругах Тюмени судачат о том, что губернатор Александр Моор всерьез разозлился на местную компанию-застройщика «Сибстройсервис», которая занималась строительством нескольких крупных ЖК в Тюмени. Главе региона не понравилось, что строители не укладываются по срокам сдачи двух крупных многоквартирных домов. Слухачи заявляют, что тюменское правительство помогает «Сибстройсервису» достраивать эти многоэтажки. А сами владельцы компании, заручившиеся поддержкой властей, перестали вкладывать в проект свои деньги. «Когда гендиректор компании Юрочкин обивал пороги всех возможных администраций, он часто говорил, что, если дома не будут построены, то пострадают, в первую очередь, люди. Мол, помогите, а то дольщики не получат долгожданные квартиры. В результате, поддержку ему оказали. Но жеста доброй воли Юрочкин не оценил», — перешептываются слухачи.

Тюменские чиновники готовятся к переезду в Екатеринбург

Знающие люди поговаривают, что в представительстве президента в УрФО, которое находится в Екатеринбурге, грядут массовые увольнения сотрудников, набранных при предыдущем полпреде Николае Цуканове. Места их якобы займут люди из команды Владимира Якушева, с которыми он работал, будучи губернатором Тюменской области. «На самом деле, люди уже сидят на чемоданах: причем, и в Екатеринбурге, и в Тюмени. Первые готовятся к увольнению, последние — к переводу на новую работу. Тюменская школа чиновников считается одной из лучших в стране. Поэтому решение Якушева о наборе команды именно из тюменцев — вполне логично. К тому же, с большинством из них он работал лично. Дела претендентов на должности в полпредстве уже направлены на согласование в Кремль», — заявляют инсайдеры.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ракша может вернуться в большую политику

В политических кругах не стихают разговоры о том, что бывший депутат тюменской городской думы Игорь Ракша может вернуться в политику. Недавно состоялся очередной съезд Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», региональное отделение которого в Тюменской области возглавляет Ракша. И там было образовано новое движение, получившее название «Царьград», которое в обозримой перспективе может стать новой политической партией. «Царьградцы уже заявили о том, что будут поддерживать на выборах в Госдуму кандидатов, придерживающихся консервативной идеологии русских традиций, семейных ценностей и так далее. Вполне возможно, что Ракша, как руководитель регионального отделения „Царьграда“, снова пойдет в политику, Но уже замахнется на кресло в областной думе», — резюмируют слухачи.

Двум крупным застройщикам подыскивают новых хозяев

Говорят, что двум крупным тюменским застройщикам, «Тюменьэнергострой» и «2 men group» подыскивают новых владельцев. Слухачи утверждают, что компании выставлены на продажу из-за подпорченной различными скандалами репутации. «Тюменьэнергстрой» попадала в скандал с обманутыми дольщиками. У «2 men group» были серьезные проблемы из-за затягивания сроков по сдаче одного объекта и фактической «заморозке» другого. Так что кредит доверия жителей Тюмени к этим компаниям, по сути, оказался исчерпан», — уверяют слухмейкеры.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики взялись за смотрящих

Поговаривают, что у тюменских силовиков кончилось терпение из-за обнаглевших представителей криминального мира. Мол, раньше, так называемые, смотрящие и люди из их окружения, вели малоприметный образ жизни, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания со стороны правоохранителей. А сейчас фотографии и видеозаписи с различных сходок публикуют в Instagram, где хвалятся тем, что действуют безнаказанно. «Бандиты перестали бояться. Например, один из молодых тюменских представителей криминала открыто записывал сторис и выкладывал фотографии со сходок, в которых участвовал. Его, кстати, уже задержали. Но не за это, естественно. Силовики готовы ответить на этот вызов криминала. И ответят», — считают слухмейкеры.

Российские чиновники будут повышать квалификацию в Тюмени

В политических кругах Тюмени шепчутся о том, что благодаря успехам тюменских политиков на федеральном уровне, в регионе может появиться Центр повышения квалификации для чиновников. Слухачи уверяют, что проект подобного Центра уже разрабатывается. «Собянин, Якушев, Фальков, Куйвашев — сегодня это довольно известные имена в российской политики. И все эти люди — выходцы „тюменской политической школы“. Тот же мэр Кухарук вошел в пятерку Национального рейтинга лучших мэров страны. А это тоже о чем-то говорит. Зачем тратиться на заграничную стажировку российских чиновников, если обучать их можно в Тюмени. Причем, обучать довольно качественно», — отмечают слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.