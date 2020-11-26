26 ноября 2020

Путин заявил о предотвращении экологической катастрофы в Сибири

© Служба новостей «URA.RU»
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Онлайн-совещание Владимира Путина с губернаторами. Москва, путин на экране
Учитывая серьёзность ситуации, Путин пообещал держать её под личным контролем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экологическую катастрофу в городе Усолье-Сибирском Иркутской области удалось предотвратить. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.

По его словам, локализованы и ликвидированы самые опасные объекты, а также предотвращено расползание токсичного пятна и попадание химикатов в водные артерии.«Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», — подчеркнул глава государства во время совещания. При этом президент назвал сложившуюся в городе экологическую ситуацию неординарной и серьезной, пообещав держать ее под личным контролем.

Ранее сообщалось, что предельная допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах завода «Усольехимпромом» в Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз, в воздухе — 367 раз. 30 июля Путин поручил принять комплексные меры по решению экологической ситуации в регионе. Во время совещания он заявил о том, что обстановка в городе Усолье-Сибирском действительно требует неотложных и комплексных мер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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