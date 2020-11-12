Губернаторов заставят делиться их популярностью

Алексей Текслер (слева) по предложению главы генсовета «Единой России» Андрея Турчака возглавил челябинское региональное отделение партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Российским губернаторам на выборах в Госдуму придется поделиться своей популярностью с «Единой Россией». В партии рассчитывают, что это позволит ей получить конституционное большинство в парламенте в 2021 году. В четверг уже 23-й губернатор возглавил региональное отделение «ЕР». И этот процесс будет продолжаться, уверены эксперты. Но не все главы регионов готовы рисковать своим рейтингом ради партии.

Задача «Единой России» на выборах в Госдуму следующего года — получить конституционное большинство (более 301 мандата) в новом созыве. «Партия закроет все 225 одномандатных округов. Но, по разным оценкам, от 20 до 30 может проиграть. Чтобы получить более 100 мандатов по спискам, нужно будет получить почти 50% голосов избирателей. Сейчас рейтинг „ЕР“ в среднем по стране колеблется в районе 32%. Расчет на то, что нарастить его помогут губернаторы, набравшие за последнее время еще большую популярность на теме борьбы с коронавирусом», — объясняет собеседник URA.RU.

Роман Старовойт (сидит в центре) стал 23-м губернатором-лидером регионального отделения «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

12 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт возглавил региональное отделение «ЕР». Он стал 23-м главой региона, который принял это решение и вторым за неделю — 4 ноября так же поступил его новгородский коллега Андрей Никитин (до этого более полугода исполнявший обязанности главы регионального отделения), а в октябре — челябинец Алексей Текслер. Источник URA.RU в партии утверждает, что аналогичные переговоры ведутся с еще несколькими губернаторами. Однако процесс идет тяжело.

Дело в том, что главы регионов не горят желанием делиться рейтингами с ЕР, рассказал URA.RU источник в окружении одного из уральских губернаторов. «Текслер в какой-то степени подставил других губернаторов, когда сначала возглавил список партии на выборах в Заксобрание области, а затем региональное отделение «ЕР». Насколько понимаю, у него договоренность, что через четыре или девять лет [после первого или второго срока полномочий] он вернется в Москву [где ранее работал замминистра]. Других губернаторов заставляют поступить по-текслеровски, стать «паровозами» партии. Но они не особо хотят — у них нет таких же договоренностей.

Они рискуют — если их рейтинг упадет, то их самих уже могут не поддержать на следующих губернаторских выборах», — объясняет источник.

Избрание губернаторов секретарями своих отделений партии началось год назад. Тогда должности в «ЕР» получили одновременно 13 руководителей регионов. Источник URA.RU в партии рассказывает, что с кандидатами-списочниками планируется определиться до конца декабря. После этого будет рассматриваться вопрос перераспределения территориальных групп под губернаторов-«паровозов». «На прошлых выборах у „ЕР“ было 36 региональных групп. Сейчас рассматривается вариант увеличения их количества в два раза, чтобы подстроить под губернаторов-„паровозов“. Например, челябинско-курганскую территориальную группу могут разделить — ведь зачем курганцам голосовать за Текслера?» — добавил собеседник

Уральские губернаторы считают, что их коллега Алексей Текслер в какой-то степени их подставил Фото: Анна Майорова © URA.RU

URA.RU направило запрос о комментарии в пресс-службу «ЕР». На момент публикации ответа не было.

Член Высшего совета «ЕР», руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов соглашается, что губернаторы в качестве секретарей региональных отделений «ЕР» могут «делегировать партии дополнительную общественную поддержку». «В этом смысле Никитин и Старовойт, только что возглавившие региональные отделения партии, располагают значительным потенциалом. И партия его, несомненно, использует», — подтверждает собеседник.

Гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Стровойтов считает, что начавшееся год назад избрание губернаторов секретарями региональных отделений «ЕР» изначально проводилось под выборы в Госдуму. «Ищутся варианты, как реанимировать партию перед выборами в Госдуму. «ЕР» связана по рукам — как партия власти, она обязана поддерживать решения власти. И ей нужны такие тактические маневры, которые позволят улучшить результат на выборах.

Губернатор берет личную ответственность, когда возглавляет список «ЕР». Это позволяет мобилизовать административный ресурс. И это нормально. Любая партия хотела бы, чтобы во главе стоял человек, который мог бы привлечь админресурс», — полагает политолог.

Эксперты считают, что «Единая Россия», как партия власти, имеет право рассчитывать на административный ресурс губернаторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов отмечает, что губернаторам во главе отделения «ЕР» проще объяснить избирателям, почему они должны поддержать партию на выборах. «Системному, но беспартийному губернатору нужно каждый раз объяснять, зачем избирателю голосовать за „ЕР“. Поэтому когда они стоят во главе партии, это облегчает взаимодействие с избирателями во время выборов», — объясняет эксперт.

Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт считает, что «ЕР» имеет право просить о поддержке губернаторов. «Если губернатор является членом „ЕР“, то он делает все, чтобы партия победила. Если для этого надо возглавить региональное отделение или список кандидатов, он его возглавляет. Было бы странно, если бы правящая партия не пользовалась ресурсом своих губернаторов, как наиболее авторитетных и известных политиков», — резюмировал он.