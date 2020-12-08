Как проект Путина изменит жизнь россиян за пределами Москвы

Россия запускает проект по обновлению самой длинной железной дороги в мире — Транссиба Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глобальный проект по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (БАМ и Транссиб) может стать новым драйвером развития России за пределами Москвы, считают экономисты и политологи. Вместе с развитием железнодорожных путей в регионы придет обновление социальной инфраструктуры и новый виток для торговли. Президент России Владимир Путин на совещании с руководством РЖД поручил начать подготовку к активной реконструкции маршрутов.

Встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым и профильными членами правительства президент Путин посвятил инвестпрограмме железнодорожной монополии и ее финплану до 2025 года. Во вступительном слове президент обозначил, что, несмотря на сложные экономические условия, перед компанией стоят масштабные задачи по модернизации путей, поиску новых источников финансирования капиталовложений, определению тарифной политики. Значительный акцент глава государства сделал на развитии магистралей — расширении «так называемого Восточного полигона — БАМ и Транссиб».

Президент обсудил глобальные проекты РЖД по видеосвязи Фото: Kremlin.ru

«На ближайшие годы намечен кратный рост инвестиций в развитие Восточного полигона. Сегодня это, безусловно, один из ключевых участков, над которым мы должны работать, это узкое место наших железных дорог, — сказал Путин. — Надо вывозить товар, вывозить на перспективные азиатские рынки. Средства здесь запланированы большие».

Глава государства отметил, что масштабная стройка обеспечит заказами отечественных поставщиков и подрядчиков, создаст новые рабочие места. А от пропускной способности железных дорог зависит «вся экономика» — с расчетом на предсказуемое развитие транспортной инфраструктуры бизнес формирует собственные инвестпроекты, планирует расширение и набирает сотрудников. «Прошу сегодня доложить подробно, насколько готовы Российские железные дороги, наша строительная отрасль к началу активной фазы расширения БАМа и Транссиба», — обратился к участникам совещания Путин.

Планируется модернизировать 5 тысяч километров путей и построить еще около 700 километров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Под расширение попадают участки магистралей от Байкала до Владивостока. Планируется модернизировать 5 тысяч километров путей и построить еще около 700 километров. В результате грузопоток на Дальний Восток должен увелиться в 1,5 раза к 2025 году — до 210 млн тонн. В 2018 году планировалось, что инвестиции в проект составят 400 млрд рублей. В ноябре «Коммерсант» сообщал, что финансирование возрастет почти на 43 млрд рублей.

Особая значимость проекта расширения магистралей в том, что в России появится новый символ развития страны за пределами Москвы (так столицу охарактеризовал в 2009 году тогда еще президент Дмитрий Медведев — прим.ред.), согласился в разговоре с URA.RU политолог Сергей Маркелов.

Важно, что существенный импульс будет дан дальневосточным регионам, которые занимают более 40% территории России, но там проживает всего 5,6% населения страны.

«Сегодня большинство показателей — особенно связанных со школами, больницами, детскими садами, дорогами — на Дальнем Востоке существенно хуже, чем в центральных регионах», — характеризовал ранее жизнь в регионах ДФО полпред президента в Юрий Трутнев.

Грузопоток на Дальний Восток должен увелиться в 1,5 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Вокруг железной дороги возникает много всего. В первую очередь это касается цепочки населенных пунктов, расположенных вдоль магистралей. За счет строительства там появляются новые рабочие места, появляются новые автоподъезды, обновляются телекоммуникационные сети, развивается газо- и водоснабжение. После расширения грузопотока в городах появляется новая продукция, а это влияет на развитие торговли. В результате активизируются и миграционные процессы. Люди из отдаленных территорий стремятся жить ближе к железнодорожным коммуникациям», — сказал URA.RU Маркелов.

Расширение магистралей открывает и для регионов, и для страны новые экспортные возможности, отметил профессор кафедры «Экономика транспорта» Петербургского университета путей сообщения Анатолий Зайцев.

«Страна сможет больше продавать за рубеж. Предприниматели будут зарабатывать деньги, а государство будет получать больше налогов и наращивать свое политическое и экономическое влияние в странах, принимающих поставки — это и Япония, и Корея, и Филлипины и множество других государств.

Конечно, в Азиатско-Тихоокеанско регионе фигура номер один — это Китай. В ВВП всего региона он занимает 50%. Но и остальные 50% — это огромный рынок сбыта, по сути, еще один Китай», — говорит Зайцев.

У России появится новый символ развития за пределами Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Государство сможет извлекать выгоду, используя магистрали и в обратном направлении — с Востока на Запад, отметил главный научный сотрудник ВНИИ железнодорожного хозяйства Виктор Богданов. «Обратное направление — это то, на чем государство сможет зарабатывать валюту, обеспечивая транзитные перевозки. Для Японии и Кореи Транссиб — это самый выгодный путь перевозки контейнеров в Европу», — сказал Богданов. Однако, по его словам, увеличение грузопотока на магистралях будет тормозит устаревший вагонный парк, снижающий и скорость, и объемы доставки грузов. «Пока есть хоть один старый вагон, в скорости будут ограничены все поезда. А на обновление мы будем работать еще около 30 лет».