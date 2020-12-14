Путин запустил перезагрузку власти

Владимир Путин в 2019 году, еще до коронавируса, приезжал на международный форум волонтеров в Сочи Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Опыт волонтерской работы станет главным критерием при обновлении «Единой России» к выборам в Госдуму. Как заявил президент Владимир Путин на форуме партии 14 декабря, «ведущая политическая сила страны» должна провести аудит своих рядов на предмет оказания помощи властям во время пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что глава государства дал понять, что руководство ЕР — его команда, но ей пора избавиться от карьеристов.

«Для самой массовой партии страны повседневная работа в эти месяцы рядом с людьми, работа на местах — это повод провести аудит собственных рядов, дать оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с лучшей стороны, показал себя сердечным человеком. Не человеком, стремящимся к карьере, а тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Эти люди — мощная созидательная сила. С ними связано успешное будущее партии, ее представительство в общественной жизни и на всех уровнях власти», — дал установку президент.

Волонтерская работа — главный тренд нынешнего и будущего годов Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам Путина, волонтерская работа помогает ЕР поддерживать звание «ведущей политической силы в стране». «От решения партии зависит экономика, обороноспособность, здравоохранение, образование. На ЕР лежит особая ответственность за результаты работы государства. Это большая нагрузка. Но подтверждать ее нужно искренним стремлением сделать лучше и для страны, и для конкретного человека. Тогда люди верят в искренность ЕР, что она делает это в интересах страны. Вы находитесь на правильном пути», — резюмировал глава государства.

Путин не в первый раз отмечает важность волонтерской работы — в прошлом году президент приезжал на международный форум добровольцев, в начале декабря в выходной день награждал лучших волонтеров страны. Сегодня он почти 40 минут участвовал в форуме ЕР.

Константин Костин фиксирует, что опыт волонтерской работы станет ключевым при обновлении партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник в ЕР рассказал, что традиционно в декабре партия проводит съезд, в этом году планировалось дать старт избирательной кампании в Госдуму-2021. Однако решено было отказаться от привычного мероприятия и организовать волонтерский форум. Этим партия отреагировала и на повестку, которую задал президент, и на инициативу рядовых членов, просивших дать возможность заниматься волонтерской деятельностью под брендом партии.

Координатор экспертного совета ЕР, руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин из выступления Путина делает вывод:

«Опыт волонтерской деятельности станет главным элементом кадрового обновления и перезагрузки партии».

«Ответ на вопрос, что ты делал в пандемию, будет решающим и для политических тяжеловесов. Новый стиль — это простой человеческий разговор, быстрая реакция на проблемы и максимальное сокращение дистанции между людьми и их представителями в партии», — передала URA.RU его слова пресс-служба ФорГО.

Костин добавил, что после слов Путина о значении ЕР отпал вопрос о главном проекте на выборах в Госдуму. А преодоление последствий пандемии станет самой востребованной темой предвыборных дискуссий.

Летом волонтеры помогли объяснить людям важность голосования за поправки в Конституцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Источник URA.RU в ЕР подчеркивает, что волонтерская работа повышает лояльность людей к партии. «Люди не готовы голосовать за программы и лозунги, им бы сейчас семьи прокормить. Голосовать будут за реальные дела. Волонтерский проект докажет, что ЕР занимается реальной работой. Помощь в борьбе с ковидом — самая актуальная повестка. Даже молодые политические лидеры отошли на второй план. А на первый вышли врачи и волонтеры. С ними регулярно встречается президент, они, наверняка, получат места в списках кандидатов на выборах в Госдуму», — считает уральский политик, участвовавший в обсуждении партийных перспектив.

Однако в пресс-службе ЕР подчеркнули, что их волонтерская активность напрямую не связана с выборами в Госдуму — партия начала разворачивать волонтерские центры в регионах еще в марте. «В волонтерских центрах работает весь партийный актив», — заверили URA.RU в ЕР.

Руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов напомнил, что волонтерская помощь с весны стала «основным и эффективным направлением» взаимодействия ЕР с людьми, добровольцы помогли в мобилизации для голосования по Конституции. «Волонтеры становятся заметными фигурами в ЕР», — уверен эксперт.

Владимир Мякуш поручил подключить всех уральских депутатов к работе волонтерских центров ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В регионах рассказывают, что, если весной работа в волонтерских центрах была по желанию, сейчас к ней подключили всех депутатов. «Несколько недель назад секретарям региональных отделений ЕР поступила рекомендация канализировать усилия по четырем направлениям: обеспечение питанием врачей в красной зоне, доставка больных в больницы, волонтеры в больницу, доставка лекарств больным», — добавил инсайдер.

Глава избирательного штаба ЕР в УрФО Владимир Мякуш подтвердил, что на Урале подключили всех депутатов к этой работе. «Есть необходимость объединиться для борьбы с коронавирусом. Каждый будет помогать. Кто-то личный транспорт выделит, кто-то продуктовые корзины медикам», — отметил единоросс.

Волонтерство уже давало ЕР хорошие результаты на выборах. Так, замглавы генсовета ЕР Дмитрий Кобылкин во время работы губернатором ЯНАО (2010—2018 годы) начал активно привлекать волонтеров в регионе, практиковать стратегию малых дел — оказывать адресную помощь. И это дало результат — на прошедших региональных выборах ЕР получила в ЯНАО 64,6% голосов.

Алексей Ситников говорит, что в волонтерском центре ЕР на Ямале работает 600 добровольцев Фото: Елена Федорова © URA.RU

Глава ямальского отделения ЕР Алексей Ситников рассказал URA.RU, что в его волонтерском центре сейчас работает 600 добровольцев. «Партактив работает с медиками, волонтерами Победы и ОНФ. С апреля по акции „Северяне против коронавируса“ помогли 7000 жителей. Привозим продукты одиноким пожилым людям. Закрыта потребность в транспорте для медиков. Развозим лекарства, которые с июня по решению губернатора Дмитрия Артюхова выдаются ямальцам бесплатно», — перечислил Ситников часть инициатив.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына в течение года мониторила активность партий. «Как не крути, наибольшая активность у ЕР», — констатировала собеседница.