8 регионов срывают планы властей на Госдуму

«Единая Россия» может потерять почти половину округов, которые сама же уступила на прошлых выборах в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Публичное напутствие президентом Владимиром Путиным «Единой России» на партийном форуме не оставляет ей шансов на выборах в Госдуму идти на расторговки с оппозицией. Для получения конституционного большинства (более 301 мандата) при рейтинге в 30% нужно побеждать в одномандатных округах (225). URA.RU с помощью 40 информированных экспертов со всей страны провело исследование в территориях, отданных оппозиции в 2016 году. Вывод: восемь из них практически невозможно вернуть ЕР.

Как уже выяснило агентство, половину из 19-ти округов, которые в 2016-м были отданы оппозиционерам, ЕР может отбить. В восьми либо нет шансов, либо они очень малы.

ЛДПР зачистила Дальний Восток

Оппозиция так раскачала ситуацию в Хабаровске, что «Единой России» будет невероятно трудно победить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Комсомольском округе №70 (Хабаровский край) Сергей Фургал в 2016 году избрался по протекции экс-губернатора Виктора Ишаева. Когда депутат стал главой региона, в Госдуме его сменил муж племянницы и другой представитель ЛДПР Иван Пиляев.

Политтехнолог Даниил Ермилов заявляет, что Фургал за годы руководства краем фактически дискредитировал и уничтожил ЕР. В результате на выборах в законодательную думу региона в прошлом году ЛДПР получила 30 из 36 мандатов, а ЕР только два. «ЛДПР была сиюминутной площадкой, которую люди выбрали для идентификации свой-чужой. Сейчас настроения по-прежнему не хорошие. Выдвижение от ЕР по доброй воли никто не рассматривает», — считает эксперт.

Платон Маматов согласен с коллегой-политтехнологом. Он заметил, что и на муниципальных выборах ЕР взяла всего 2-3 мандата из 100. «В регионе чувствуется пессимизм, плюс команда Фургала перевела протест в уличную активность», — объясняет собеседник проблемы для партии власти.

Амурская область считается вотчиной ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сложной оказалась расторговка в Амурской области. Депутат Иван Абрамов (ЛДПР) занял второе место на выборах губернатора 2015 года, получив 28% голосов. Спустя год ЕР оставила без своего кандидата Амурский округ №71. Там побеждает Абрамов. А ЛДПР никого не выдвинула на досрочных выборах губернатора в 2018 году. После этого Абрамов стал сенатором от главы региона. А на довыборах по его округу победил член ЛДПР Андрей Кузьмин, против которого ЕР опять же никого не выставила.

Политтехнолог Даниил Ермилов рассказал, что у ЛДПР крепкие позиции в регионе. «У Абрамова был шанс стать губернатором», — объяснил он причину расторговок. Политолог Екатерина Никифорова считает, что на новых выборах ЕР может оставить округ и Кузьмину. «Это человек системы. В прошлом Кузьмина отсутствует криминал. Так что и с ним могут быть договоренности о новых выборах» — заявила собеседница.

Эсер чуть не стал губернатором

В Якутии говорят что Федот Тумусов в 2014 году специально прилетал к Егору Борисову, чтобы гарантировать, что не будет участвовать в выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Якутском округе №24 (Якутия) выборам 2016 года тоже предшествовала расторговка. В 2014 году депутат Федот Тумусов («Справедливая Россия») не стал выдвигаться в главы региона против Егора Борисова. А спустя два года на выборах в Госдуму в его округе не оказалось единороссов.

Политобозреватель газеты «Якутск вечерний» Виталий Обедин уверен, что если бы Тумусов выдвинулся в 2014 году, он бы выиграл выборы. «У Борисова был большой антирейтинг. Его технический соперник тогда набрал 30% абсолютно без ресурсов. В Якутии и сейчас высокое протестное настроение. Думаю, люди настроены голосовать по принципу, что лучше за СР, чем за ЕР», — говорит он.

По словам заместителя главреда «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова, результаты выборов говорят о падении доверия к ЕР. «Нарастает протестное голосование. Люди выбирают любых кандидатов, кроме единороссов. Не думаю, что ЕР, если кого-то выдвинет в округе Тумусова, будет иметь поддержку населения без манипулирования с цифрами голосования», — полагает собеседник.

Бурков пошел на обострение

Если омский губернатор Александр Бурков пойдет на обострение, может начаться межэлитная война, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москаленском округе №140 (Омская область) в 2016 году депутат Олег Смолин стал предметом торга с КПРФ, рассказывает журналист-правозащитник Александр Грасс. «ЕР никого не выставила в округе Смолина, в ответ КПРФ выдвинула в соседнем [Омском] округе второго секретаря, который ничего не делал. Но позиции КПРФ в регионе настолько сильны, что ее технический кандидат стал вторым, уступив всего 0,83% единороссу [Виктору Шрейдеру]», — приводит пример он.

Грасс предполагает, что у ЕР здесь будет мало шансов. Более того, новый губернатор свердловчанин Александр Бурков («Справедливая Россия») может пойти на обострение отношений с коммунистами, поддержав кандидата от своей партии, и получить новый межэлитный конфликт. «Бурков попытался подчинить себе кланы. И получил подстроенные элитами скандалы [в октябре Омск попал в федеральные новости из-за нехватки коек в больницах и привоза на скорой пациентов с коронавирусом к зданию местного минздрава]. Буркову пришлось сдать [уволить] министра здравоохранения», — проиллюстрировал, чем это может закончится, правозащитник.

Главный редактор издания «Аргументы и Факты в Омске» Ольга Коробова считает, что война со Смолиным не выгодна областным властям. «Депутат имеет приличную поддержку со стороны избирателей. Он никогда не пропагандирует партию, не критикует областные власти. Работает по профилю [глава движения „Образования — для всех“]: защищает права учителей, преподавателей высшей школы. У региональных властей нет негатива к нему. Скорее, наоборот», — уверена собеседница.

Выбор между мэрией и Госдумой

Алексей Диденко может выиграть выборы мэра или мандат депутата Госдумы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В 2020 году ЕР получила только 24% на выборах в гордуму Томска, а в ноябре мэра-единоросса Ивана Кляйна арестовали. Председатель экспертного совета фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев считает, что у партии власти нет выбора, кроме как сохранить Томский округ №181 за Алексеем Диденко (ЛДПР).

«Если ЕР пойдет в клинч с ЛДПР, Диденко может выдвинуться на выборы мэра. Шансы на победу у него есть. ЕР не хочет проигрывать Томск. Поэтому могут сдать округ: выставят статиста, но и на выборах мэра ЛДПР должна будет выдвинуть простого активиста», — делится раскладами эксперт.

Политолог, доцент Томского госуниверситета Сергей Шпагин не берется оценивать шансы Диденко. Но признает, что «положение у ЕР год от года все хуже», а «Диденко в городе и области хорошо знают».

Договариваться придется с Рогозиным

Переизбрание Алексея Журавлева (на фото) зависит от Дмитрия Рогозина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аннинский округ №89 (Воронежская область) считается вотчиной главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который дважды избирался по нему в Госдуму. Эта территория осталась Алексею Журавлеву, его преемнику в партии «Родина» и уроженцу региона. Депутат в 2011 году по квоте ОНФ прошел в Госдуму по спискам ЕР, считается системным. Политолог Владимир Киреев напоминает, что у Рогозина были хорошие отношения с экс-губернатором Алексеем Гордеевым (бывший вице-премьер, ныне вице-спикер Госдумы). «Рогозин помогал с размещением заказов на предприятиях Роскосмоса в регионе», — поделился специалист.

Политолог Константин Чаплин отметил, что избирательный штаб Журавлева уже работает. «В подчинении Роскосмоса несколько предприятий в Воронежской области, Рогозин периодически приезжает, у него хорошие отношения с губернатором и элитами. Чисто теоретически, если Рогозина уволят, вопросы к Журавлеву могут возникнуть. Но по моей информации, он уже заручился поддержкой администрации президента. Плюс лидер реготделения ЕР и спикер облдумы Владимир Нетесов — выходец из „Родины“. Да и сам Журавлев набрал достаточный политический вес, регулярно появляется на федеральном телевидении. В нем АП явно заинтересована», — уверен он.

Где без расторговок не обойтись

Анатолий Аксаков чувствует себя уверенно в регионе, где губернатор — его протеже Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чувашии Олег Николаев в свое время был протеже депутата по Канашскому округу №37 Анатолия Аксакова (СР). По рекомендации последнего чиновник попал в кабинет министров республики, рассказывают местные источники.

Директор Московской школы политтехнологии Владимир Терентьев делится инсайдом, что округ вновь оставят под Аксакова. «Глава Чувашии — член СР», — объясняет он. Журналист, политконсультант Дарья Комарова подтверждает. «Аксаков укрепил свои позиции с избранием Николаева. Он не сходит с экранов местных телепередач. ЕР не везет после изгнания из нее бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. Партию сотрясают скандалы, единороссы судятся друг с другом, в партии раскол после назначения секретарем реготделения [не местного депутата Госдумы] Алены Аршиновой», — сообщила собеседница.

Округ Галины Хованской с большой вероятностью оставят за депутатом — она нужна в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве ЕР в 2017 году оставила Ленинградский округ №198 для Галины Хованской (Справедливая Россия). Источник URA.RU в мэрии Москвы говорит, что ЕР с большой вероятностью вновь отдать этот округ. «У Хованской серьезный вес в органах исполнительной власти. Под нее опять будет зачищен округ», — добавил инсайдер.

При этом в «Единой России» заявляют, что закроют кандидатами все округа. «Руководство партии неоднократно заявляло, что расторговок не будет. Это принципиальная позиция», — заверил URA.RU замглавы генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов. В КПРФ и ЛДПР не ответили на звонки. «У нас есть округа, где имеем сильных кандидатов. Они уже работают в округах», — сказал URA.RU эсер Гартунг.

Политтехнолог Константин Калачев говорит, что пока рейтинг ЕР ниже среднего, а население критичнее на Северо-Западе, в Сибири и отчасти на Дальнем Востоке. «В этих территориях выборы не всегда управляемые», — отмечает он. «Из-за падающих рейтингов, ЕР возьмет меньше, чем на прошлых выборах», — добавляет гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.