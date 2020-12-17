Стоит ли вам сменить работу в новом году?

В пандемию резко увеличились зарплаты у представителей рабочих профессий Фото: Вадим Ахметов

В этом году резко вырос спрос на представителей рабочих профессий, а следом увеличились и их доходы. По данным сервиса по поиску работы Worki, за время пандемии выросли средние зарплаты у грузчиков до 41,3 тысячи рублей (на 27%), охранников — до 43,5 тысячи рублей (на 26%) и разнорабочих — до 51,7 тысячи рублей (на 23%). Зарплаты подняли также уборщикам, кладовщикам и продавцам-кассирам. А какая рабочая профессия подошла бы вам? Ответьте на несколько вопросов, и URA.RU поможет определиться.