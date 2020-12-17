Курганские инсайды: врачам не дают уволиться

Уральская журналистка на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина назвала челябинский смог туманом. Что бы она сказала о Кургане? Коллаж: URA.RU

Назначение выходца из УГМК Антона Мокана заместителем главы Шадринска породило новую волну слухов о скорой отставке мэра. Местные элиты обратили внимание, что действующий мэр Виктор Ермишкин с этого дня неожиданно ушел на самоизоляцию. В то же время в медицинской среде обсуждают громкие отставки двух главврачей. Инсайдеры считают, что кадровые перестановки в этой сфере будут продолжаться.

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Губернатор лично проверил цены на продукты

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продавцы одного из сетевых магазинов в Кургане заметили у себя главу региона Вадима Шумкова. «Он прошелся возле торговых прилавков. Остановился возле сахара и масла. Мы еще удивились, зачем он пришел. Бывает у нас, но не часто. Затем Шумков вышел за пределы касс и пошел к рядам с фруктами. Там, вроде, гранаты купил», — рассказали продавцы. Цель визита губернатора они поняли на следующий день, когда появилась информация о необходимости региональных властей контролировать цены на продукты.

Курганский губернатор предложил для аэропорта необычное имя

Слухачи рассказывают, что именно губернатор Вадим Шумков предложил переименовать курганский аэропорт в честь Юрия Гагарина. Появление этой фамилии в списке претендентов удивило курганцев, ведь по правилам голосования, назвать аэропорт можно только в честь человека, чье имя связано с историей региона. Сам Гагарин не имеет отношения к области. К слову, среди финалистов за кандидатуру космонавта пока отдано наименьшее количество голосов.

Кресло под главой Шадринска покачнулось

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые жители Шадринска считают, что с назначения нового первого заместителя мэра Антона Мокана в городе началась смена власти. Он может быть потенциальным кандидатом на место главы города, которое сейчас занимает Виктор Ермишкин. «Назначение человека из ШААЗа [Шадринский автоагрегатный завод] сразу напомнило о том, что недавно обсуждали смену мэра. Вопрос этот обсуждался на встрече главы Уральской горно-металлургической компании [куда входит ШААЗ] Андрея Козицына с губернатором Вадимом Шумковым», — припомнил инсайдер. Сам Ермишкин в день назначения Мокана ушел на самоизоляцию, заявив, что контактировал с зараженным COVID.

Увольнение главврачей продолжается

Отсутствие диалога с депздравом, считают медики, приводит к увольнениям главврачей. Последние кадровые потери — уход руководителей инфекционного госпиталя Александра Притчина и Юргамышской ЦРБ Константина Киреева — тому подтверждение. «Власти не желают брать на себя ответственность за организацию медицинской помощи. Разработка маршрутизации и так далее — забота депздрава. Руководитель больницы лишь соблюдает эти требования. А когда ищут виновных вокруг, кроме себя, страдает в итоге население, которое лишается последних врачей», — считает инсайдер.

Курганские медики не замечают смены руководства депздрава

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина, которая стала замгубернатора по соцполитике, по факту продолжает руководить департаментом. «После череды конфликтов с депздравом мы надеялись, что с новым руководством получится наладить диалог, чтобы нас слышали. Но по сути ничего не поменялось. Руководит всем Кокорина и непонимание продолжается», — отметили медики.

В нестыковках по смертности от COVID обвинили районные больницы

Буквально «охота на ведьм» объявлена в Курганской области после обнаружения нестыковок по количеству смертей от COVID. Оказалось, что у Росстата данные по этому показателю выше, чем официально фиксирует депздрав. «Обвинили во всем, говорят, районные больницы. Якобы они испортили статистику, указывая в справках о причинах смерти коронавирус. Данные попадали в ЗАГС, откуда их и берет Росстат. Весь абсурд, что добросовестно исполняя обязанности, медики все равно виноваты. Поэтому и мало желающих ехать к нам работать. В медицинской среде свое „сарафанное радио“, передающее о нездоровой атмосфере внутри сообщества», — считает медик.

Медперсоналу не дают уволиться

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Персоналу инфекционного госпиталя не дают уволиться. «Говорят, что [увольнение] только через прокуратуру», — сообщают сотрудники больницы. Упаднические настроения возникли после увольнения главврача Александра Притчина. «Это выглядит, как расправа над главврачом со стороны департамента, чтобы найти крайнего. Работать совершенно не хочется, да и устали многие», — отмечают медики.

После отъезда военных медиков курганские врачи в панике

Некоторые медики Курганской инфекционной больницы запаниковали после отъезда военных врачей. Они переживают, что не справятся с нагрузкой. «Военные медики очень многому научили персонал. Все оказались практически в военных условиях борьбы за жизни совершенно неподготовленными к такому потоку тяжелейших пациентов», — отметили инсайдеры из медицинского окружения.

Полицейским дадут маленькие премии

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские полицейские с грустью ожидают премии к Новому году, вспоминая былые времена, когда она была раз в пять больше. «Получим тысяч 10-12 рублей, не больше. Начальство, конечно, себя не обделит. Обычно речь идет о суммах для руководителей около 300 тысяч рублей и по 100 тысяч — для замов», — поясняют сотрудники. С их слов, премии выдают с сэкономленных за год средств. Какая сумма набирается — не известно, как распределяется — тоже. «Поговаривают еще, что те, кто имеет взыскание по работе, не получат ничего», — добавляют полицейские.

Роботы МЧС пылятся в коридоре

Образцы техники, за которую будут судить бывшего главу МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, находятся в здании областного СУ СК, говорят слухачи. «Сейчас на первом этаже сидят сотрудники некоторых подразделений МЧС. Роботы стоят тут же, в коридоре. Когда проводили испытания, установили, к примеру, что вместо трех часов они работают всего час, аккумулятор не держит заряд. Кроме того, роботы не отвечают заявленным в техзадании характеристикам. А это техника, которая должна работать на месте ЧС и помогать спасать людей», — поделился инсайдер.

Коронавирусный оперштаб обвинили в медлительности

Запрет проведения новогодних корпоративов в Курганской области следовало объявить раньше, считают некоторые курганцы. «О запрете заявили только в середине декабря, когда все уже забронировали помещения, внесли предоплату, закупились к празднику. Почему нельзя было сделать это заранее? Кто теперь эти деньги вернет?» — удивляются в регионе. Злые языки переживают, что оперштаб ближе к Новому году может принять еще какие-нибудь ограничения, о которых объявят в последний момент.

В Кургане занижают стоимость проезда в автобусах

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению источников, связанных со сферой пассажироперевозок, стоимость проезда в автобусах Кургана значительно ниже рентабельной. «Для нормальной работы предприятия стоимость билета должна составлять 30-35 рублей», — поделился мнением источник. Он считает, что из-за заниженной стоимости билета автобусы тяжело содержать, а сотрудникам не получается платить нормальную зарплату. В Кургане с середины лета перевозчики подняли стоимость цены на проезд до 25 рублей.

Рекламная компания из Тюмени зашла в Курган

Тюменская рекламная компания в Кургане вытесняет местных рекламщиков с рынка. Сплетники говорят, что агентство зарегистрировано в Варгашах как завод. Это дает льготы, так как там находится ТОСЭР (территория опережающего экономического развития). «Они раз в год, грубо говоря, завод изготавливает баннер. Также регистрация в ТОСЭР обязывает инвестировать. Видимо, они инвестируют, устанавливая светодиодные экраны по области. Говорят, в Тюмени эти экраны устарели, поэтому они их везут в Курган», — отметил инсайдер. С его слов, компания активно участвует во всех аукционах на аренду рекламных конструкций и иногда побеждает.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.