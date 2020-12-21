Путин готовит Россию к новой гонке с США

Владимир Путин лично выступил перед коллегией Минобороны РФ Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин задал новый вектор развития российской армии. На совещании с коллегией Минобороны РФ глава государства поручил заняться внедрением вооружений с искусственным интеллектом. Внимание к технологии объяснимо — США еще с 2019 года начали изучать ее применение в военных целях. Отставание в этой области может перечеркнуть все предыдущие отечественные достижения, полагают представители экспертной среды.

Из-за пандемии коронавируса президент Путин нечасто посещает массовые мероприятия в очном формате (в последний раз выезжал в Тобольск 1 декабря), но в случае с заседанием коллегии Минобороны РФ сделал исключение. Выступая с трибуны Национального центра управления обороной, он рассказал о результатах перевооружения армии за последние годы. Доля современных вооружений и техники сегодня превышает даже советские показатели: силы общего назначения — более 70% (54% в советской армии), ядерные силы — 86% (65-70% в советской армии).

Президент озвучил пять новых целей развития армии Фото: Kremlin.ru

В то же время Россия сталкивается с новыми военно-политическими вызовами, отметил президент. По его словам, высоки риски обострения региональных конфликтов, не прекращается военная активность НАТО, а также продолжается деградация системы контроля над вооружениями (в феврале 2021 года истекает договор СНВ-III»). Кроме того, «скорость изменения во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока». «Это даже не Формула-1, скорости изменения космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать», — предупредил военных президент.

Он сформулировал пять ключевых задач по развитию армии: поддержание высокой боевой готовности ядерных сил, укрепление потенциала высокоточного оружия, ритмичное переоснащение армии и флота, внедрение новых форм и способов действий войск. Пятый пункт касался применения искусственного интеллекта (ИИ) в вооружениях: роботизированные комплексы, беспилотники, автоматизированные системы управления. «Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений, и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя», — считает глава государства.

Искусственный интеллект может изменить расклад сил в мире Фото: Владимир Андреев

Интересно, что Путин в течение всего месяца проявлял особый интерес к возможностям ИИ. 4 и 9 декабря он обсуждал применение технологий в гражданских сферах на конференции «Сбера» и на совещании с правительством. А 18 декабря он говорил о нейтрализации угроз, «связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира», на закрытом совещании с постоянными членами Совбеза. Эту тему Путин тогда назвал «очень важной» и «очень чувствительной».

Главный научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин связывает внимание Путина к новым технологиям с планами США «перевести всю ядерную „триаду“ на искусственный интеллект». Действующий президент США Дональд Трамп еще в феврале 2019 года подписал указ об усилении развития ИИ в Штатах. В апреле 2020 года американская экспертная комиссия по ИИ выпустила первый набор рекомендаций правительству. В нем говорится что технология «позволит обрести наиболее значительное преимущество в военной сфере», писал «Коммерсант».

Обладатели новых технологий получат преимущество в боях Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

С активностью американцев связывает выступление Путина и зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков: «Развитие военной техники идет огромными темпами, усложняются системы управления. У обладателей таких технологий, в первую очередь, появится возможность применения оружия большой дальности с высокой степенью избирательности. Такое оружие сможет самостоятельно отличать цели от ложных, при этом роль человека будет минимизирована».

Пока безопасность России обеспечивает комплекс уникальных гиперзвуковых ракет, но крупнейшие страны мира тоже работают над созданием аналогичного оружия, отметил в разговоре с URA.RU военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, оружие с искусственным интеллектом станет новым этапом военного развития. В таких условиях заключение договоров о контроле над вооружениями обретает особую значимость, как для США, так и для России, добавил Кошкин. По мнению эксперта, выступление Путина должно стимулировать победившего на выборах президента США Джо Байдена и его администрацию к переговорам.

«Только сильная армия и высокотехнологичные вооружения заставляют американцев садиться за стол переговоров. Последние годы они разрушали все соглашения, потому что были уверены в своем доминировании. Наверняка американские военные считают сигналы, которые дал Путин на заседании коллегии Минобороны, изучат темпы совершенствования российской армии. Скорее всего, Байден, как опытный политик, пойдет по пути выстраивания отношений по сдерживанию вооружений. Но это не значит, что он не будет пытаться ущемить Россию санкциями», — полагает Кошкин.